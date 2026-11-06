टैक्सी ड्राइवर्स और एजेंसियों की मौज! 15 Km माइलेज देने वाली Innova Crysta लॉन्च, जानें कीमत

कमर्शियल और टैक्सी बिजनेस चलाने वालों के लिए अच्छी खबर आ गई. Toyota Kirloskar Motor (TKM) ने ने भारत में एक बड़ा तोहफा पेश किया है. कंपनी ने खास तौर पर फ्लीट ऑपरेटरों और ट्रेवल एजेंसियों के लिए नई Innova Crysta Limo Edition को लॉन्च कर दिया है. ये नया स्पेशल एडिशन केवल इसके GX-SLF ग्रेड में ही उपलब्ध कराया गया है, जिसके 7-सीटर मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत 19.95 लाख रुपये और 8-सीटर मॉडल की कीमत 19.99 लाख रुपये रखी गई है. इस नए लॉन्च के जरिए कंपनी ने कमर्शियल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में इस पॉपुलर डीजल MPV को एक नई और लग्जरी पहचान दी है, हालांकि इसके इंजन और पावर में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

कंपनी का कहना है कि Toyota Innova Crysta Limo Edition को खासतौर से पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बिजनेस की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. Toyota ने दोनों ही सीटिंग ऑप्शन्स की कीमतों को बेहद कंपीटिटव रखा है, लेकिन इसके केबिन के आराम और स्पेस को पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दिया है. इसका 7-सीटर मॉडल दूसरी लाइन (रो) में आरामदायक कैप्टन सीट्स के साथ आता है, जबकि इसका 8-सीटर मॉडल बड़े परिवारों या ग्रुप्स के सफर के लिए एक एक्स्ट्रा सीट ऑफर करता है.

Innova Crysta Limo के फीचर्स और दमदार इंजन

इस स्पेशल Limo Edition में भी Innova Crysta वाला ही भरोसा देने वाला 2.4-लीटर का चार-सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है, जिसे मैन्युअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. लॉन्च घोषणा के मुताबिक, ये इंजन 148 bhp की दमदार पावर जनरेट करता है. रेगुलरली पर Innova Crysta 15 kmpl तक का शानदार माइलेज देती है, जो इसे लंबी दूरी के सफर और रोजाना के कमर्शियल इस्तेमाल के लिए सबसे किफायती और मजबूत गाड़ी बनाता है.

केबिन के अंदर आराम की बात करें तो इस MPV की सभी लाइनों (रो) में यात्रियों के लिए शानदार लेगरूम, बेहतरीन हेडरूम, आरामदायक सीटें और अलग से एयर कंडीशनिंग (AC वेंट्स) की सुविधा दी गई है. इसके साथ ही मनोरंजन और सुविधा के लिए इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी सपोर्ट करने वाला टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स भी मिलते हैं.

सुरक्षा के इंतजाम और वारंटी

सुरक्षा के मामले में टोयोटा ने इस कमर्शियल गाड़ी में भी कोई समझौता नहीं किया है. Innova Crysta Limo Edition में सात एयरबैग स्टैंडर्ड (सभी वेरिएंट्स में) मिलते हैं. इसके अलावा, एक्टिव सेफ्टी के लिए इसमें एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक-फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD), ब्रेक असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल (VSC) और हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल जैसे कई जरूरी सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं.

टैक्सी ऑपरेटरों के भरोसे को मजबूत करने के लिए टोयोटा इस गाड़ी पर 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर (जो भी पहले हो) की स्टैंडर्ड वारंटी दे रही है. इसके साथ ही ग्राहकों को लुभाने के लिए कंपनी कई तरह के फाइनेंस ऑप्शन्स भी दे रही है, जिसमें 7 साल तक की आसान लोन अवधि, बेहद कम EMI प्लान्स, एक्सप्रेस मेंटेनेंस सर्विस (कम समय में सर्विसिंग) और 24 घंटे रोडसाइड असिस्टेंस की सुविधा शामिल है. ग्राहक चाहें तो इसकी वारंटी को 5 साल या 2,20,000 किलोमीटर तक के लिए आगे भी बढ़वा सकते हैं.

यह भी पढ़ें | 33 KM का माइलेज, 4.98 लाख वाली Maruti कार पर 64 हजार तक की छूट, बिक्री में Swift से भी आगे