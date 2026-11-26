अगर आप बजट में अपनी फैमली के लिए सेफ कार खरीदना चाहते हैं और फीचर्स से समझौता नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास एक जबरदस्त ऑप्शन है. हम आपको यहां पर एक शानदार कार के बारे में बताने जा रहे हैं. इस कार की कीमत 6 लाख रुपये से कम है और कंपनी का दावा है कि ये 27 किमी तक का बंपर माइलेज भी देती है. इस माइक्रो-SUV को BNCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है. आपको बता दें कि हम यहां पर Tata Punch की बात कर रहे हैं.

दमदार इंजन और माइलेज का कॉम्बो

इस कॉम्पैक्ट माइक्रो-SUV की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए इसमें ग्राहकों को इंजन के कई बेहतरीन ऑप्शन मिलते हैं. इसमें पहला 1.2L का नैचुरली एस्पिरेटेड (NA) पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 1199cc और 3-सिलेंडर का यूनिट है. ये इंजन लगभग 87 से 88 bhp की पावर और 115 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. वहीं, जो लोग थोड़ी ज्यादा पावर और रफ्तार चाहते हैं, उनके लिए इसमें 1.2L का टर्बो-पेट्रोल इंजन भी मिलता है, जो 118 से 120 bhp की दमदार पावर और 170 Nm का टॉर्क देता है.

इसके अलावा, जो लोग कम खर्च में गाड़ी चलाना चाहते हैं, उनके लिए इसमें 1.2L का बजट-फ्रेंडली CNG वेरिएंट भी मिलता है, जो CNG मोड में लगभग 72 से 73 bhp की पावर और 103 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. ये कार फ्रंट-व्हील-ड्राइव (FWD) लेआउट के साथ आती है और इसका माइलेज वेरिएंट के हिसाब से 21 से 27 किमी प्रति लीटर (या प्रति किलोग्राम) तक जाता है, जो इसे डेली रनिंग के लिए बेहद किफायती बना देता है.

वेरिएंट के हिसाब से देखें माइलेज

साइज और केबिन का कम्फर्ट

साइज की बात करें तो ये कार दिखने में काफी मस्कुलर और ऊंची लगती है, जिसकी लंबाई 3,876 mm और चौड़ाई 1,742 mm रखी गई है. इसका व्हीलबेस 2,445 mm का है, जो केबिन के अंदर पांच लोगों के बैठने के लिए काफी आरामदायक लेगरूम और स्पेस देता है. खराब और पथरीले रास्तों पर आसानी से निकलने के लिए इसमें 193 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस दिया गया है.

सामान रखने के लिए इसके पेट्रोल और टर्बो वेरिएंट्स में 366 लीटर का काफी बड़ा बूट स्पेस मिलता है, जबकि सीएनजी मॉडल में डुअल-सिलेंडर तकनीक होने के बावजूद 210 लीटर का स्पेस बच जाता है. इस कार में 37 लीटर का पेट्रोल टैंक और सीएनजी के लिए 60 लीटर की क्षमता मिलती है. सफर को आरामदायक बनाने के लिए इसके फ्रंट में MacPherson strut सस्पेंशन और रियर में ट्विस्ट-बीम सस्पेंशन दिया गया है. ये कार स्पोर्टी दिखने वाले 16-इंच के अलॉय व्हील्स के साथ आती है, जिसके अगले पहियों में डिस्क और पिछले पहियों में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं.

सेफ्टी और हाई-टेक फीचर्स की भरमार

सेफ्टी के मामले में Tata Punch अपने सेगमेंट की सबसे मजबूत गाड़ी है, जिसे भारत NCAP टेस्ट में पूरे 5-स्टार की मजबूत रेटिंग मिली है. यात्रियों की सुरक्षा के लिए इस कार में छह एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), ABS के साथ EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल और बच्चों की सुरक्षा के लिए ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स जैसे कमाल के फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा गाड़ी में सेफ्टी को और मजबूत करने के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर, चाइल्ड लॉक्स, ओवरस्पीड वार्निंग अलार्म, स्पीड-सेंसिंग ऑटोमैटिक डोर लॉक्स और गाड़ी की चोरी रोकने के लिए इंजन इमोबिलाइज़र जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.

टाटा मोटर्स ने इस बजट कार के केबिन को फीचर्स के मामले में काफी मॉडर्न बनाया है. इसमें तंग जगहों पर आसानी से पार्किंग के लिए 360-डिग्री का सराउंड-व्यू कैमरा और ब्लाइंड-स्पॉट व्यू मॉनिटर दिया गया है. इसके अलावा कार में रियर पार्किंग सेंसर व कैमरा, पहाड़ी रास्तों के लिए हिल होल्ड असिस्ट व हिल डिसेंट कंट्रोल और टायर की हवा पर नजर रखने के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे फीचर्स मिलते हैं.

मौसम के हिसाब से आरामदायक ड्राइविंग के लिए इसमें ऑटोमैटिक हेडलाइट्स, रेन-सेंसिंग वाइपर्स और पीछे के शीशे को साफ रखने के लिए रियर डिफॉगर भी दिया गया है. इसके चुनिंदा सेलेक्टेड वेरिएंट्स में चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक्स भी मिलते हैं. कीमत की बात करें तो Tata Punch की एक्स-शोरूम कीमत मात्र 5.75 लाख रुपये से शुरू होकर सबसे टॉप मॉडल के लिए 10.77 लाख रुपये तक जाती है, जो इसे भारत के हर मिडिल-क्लास फैमली के लिए एक बेस्ट-वैल्यू और सुरक्षित कार बनाता है.

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