Best Cars Under 8 Lakh: 8 लाख से कम में घर लाएं ये 4 धांसू कारें, फीचर्स देख कहेंगे- यही चाहिए

Best Cars Under 8 Lakh: अगर आप भी नई कार खरीदने का सपना देख रहे हैं, लेकिन बजट बीच में आ रहा है, तो थोड़ा अपने चेहरे पर स्माइल ले आइए. साल 2026 भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं है. एक से बढ़कर एक एसयूवी मार्केट में आ रही हैं. हालांकि, लग्जरी और स्मार्ट फीचर्स सिर्फ महंगी कारों तक सीमित नहीं रहे. 8 लाख रुपये से कम के बजट में अब ऐसी शानदार गाड़ियां मिल जाएंगी, जो माइलेज, सेफ्टी और लुक्स के मामले में बड़ी कारों को टक्कर दे रही हैं. आइए नजर डालते हैं इस बजट की उन टॉप कारों पर, जो इन दिनों शोरूम्स में धूम मचा रही हैं.

टाटा पंच

बजट में SUV का फील चाहिए? टाटा पंच आज भी लोगों की पहली पसंद बनी हुई है. 6.12 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से इसकी कीमत शुरू हो जाती है. 5-स्टार ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटिंग और ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस इसे ऊबड़-खाबड़ रास्तों का राजा बनाता है. इसका नया 2026 फेसलिफ्ट मॉडल अब और भी ज्यादा हाई-टेक हो गया है.

मारुति सुजुकी स्विफ्ट

नई जनरेशन वाली स्विफ्ट अपने स्पोर्टी लुक और जबरदस्त माइलेज के लिए जानी जाती है. कीमत 6.49 लाख रुपये से शुरू है. अगर आप ज्यादा माइलेज और लो मेंटेनेंस चाहते हैं, तो स्विफ्ट से बेहतर कुछ नहीं. इसके नए इंजन ने परफॉरमेंस को और स्मूद बना दिया है.

हुंडई एक्सटर

कम बजट में सनरूफ और डैशकैम जैसे प्रीमियम फीचर्स चाहिए? हुंडई एक्सटर आपकी तलाश खत्म कर सकती है. 6.13 लाख रुपये की शुरुआती कीमत से इसे आप अपने घर ला सकते हैं.इसमें स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स मिलते हैं, जो इसे सेफ्टी के मामले में काफी मजबूत बनाते हैं. इसका बॉक्सी डिजाइन इसे एक बोल्ड लुक देता है.

रेनॉल्ट ट्राइबर

अगर परिवार बड़ा है और बजट कम, तो ट्राइबर इकलौता ऑप्शन है जो 7-सीटर की सुविधा देता है. 5.99 लाख रुपये इसके बेस मॉडल की कीमत है. यह भारत की सबसे सस्ती 7-सीटर कार है जिसे 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है. इसकी सीटें रिमूवेबल हैं, जिससे आप जरूरत पड़ने पर बूट स्पेस बढ़ा सकते हैं.

ये वो गाड़ी हैं, जो कम बजट में आपको सेफ्टी और फीचर्स के मामले में निराश नहीं करेंगी. अपनी जरूरत के हिसाब से चुनाव कर, परिवार के सपनों को पूरा कर सकते हैं.

