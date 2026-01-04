विज्ञापन
Innova Crysta Discontinue in 2027: इनोवा क्रिस्टा सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि भारत में आराम और मजबूती के लिए फेमस रही है. इसका 2.4-लीटर डीजल इंजन अपनी बेमिसाल ताकत और लंबी उम्र के लिए जाना जाता है.

Innova Crysta फैंस के लिए बुरी खबर, 2027 में थम जाएंगे इसके पहिए, Toyota ने लिया बड़ा फैसला!

Innova Crysta Discontinue in 2027: अगर आप भी टोयोटा इनोवा क्रिस्टा (Toyota Innova Crysta) के रफ-एंड-टफ अंदाज के दीवाने हैं, तो यह खबर आपको थोड़ा मायूस कर सकती है. दरअसल जापानी कार दिग्गज टोयोटा (Toyota) अपनी सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय MPV इननॉवा क्रिस्टा को हमेशा के लिए विदा करने की तैयारी कर चुकी है.

2027 में प्रोडक्शन बंद?

रिपोर्ट्स के अनुसार, टोयोटा साल 2027 तक इनोवा क्रिस्टा का प्रोडक्शन पूरी तरह बंद कर देगी. इसका मतलब है कि भारत की सड़कों पर राज करने वाली यह दिग्गज गाड़ी कुछ सालों बाद केवल यादों और सेकेंड हैंड मार्केट में ही नजर आएगी.

आखिर क्यों लिया गया यह फैसला?

टोयोटा के इस बड़े कदम के पीछे कुछ अहम वजह बताई जा रही हैं-

  • हाइब्रिड तकनीक पर फोकस

कंपनी अब डीजल के बजाय स्ट्रांग हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक तकनीक की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही है. इनोवा हाईक्रॉस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है.

  • कड़े एमिशन नॉर्म्स

भारत में बढ़ते प्रदूषण मानक डीजल इंजन वाली गाड़ियों के लिए राह मुश्किल बना रहे हैं.

  • Hycross की बढ़ती डिमांड

नई इनोवा हाईक्रॉस को ग्राहकों का शानदार रिस्पांस मिल रहा है, जिसके चलते कंपनी अब पुराने मॉडल को धीरे-धीरे फेस-आउट करना चाहती है.

क्रिस्टा क्यों थी इतनी खास?

इनोवा क्रिस्टा सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि भारत में आराम और मजबूती के लिए फेमस रही है. इसका 2.4-लीटर डीजल इंजन अपनी बेमिसाल ताकत और लंबी उम्र के लिए जाना जाता है. टैक्सी ऑपरेटरों से लेकर बड़े राजनेताओं तक, यह हर किसी की पहली पसंद रही है.

Innova Crysta Discontinue In 2027, Toyota Innova, Toyota Innova Crysta, Toyota Innova Crysta Price, Toyota Innova Crysta BS6
