Mahindra XUV 7XO vs Tata Safari: महिंद्रा एक्सयूवी लें या टाटा सफारी, ना हों कंफ्यूज, जानिए दोनों की खूबियां

Mahindra XUV 7XO vs Tata Safari: भारतीय सड़कों पर राज करने वाली दो सबसे दिग्गज एसयूवी अब नए अवतार में आमने-सामने हैं. एक तरफ है मिड-साइकिल अपडेट के साथ आई बिल्कुल नई महिंद्रा XUV 7XO और दूसरी तरफ है टफनेस टाटा सफारी. अगर आप भी कन्फ्यूज हैं कि इन दोनों बाहुबलियों में से आपकी गैराज की शोभा कौन बढ़ाएगा, तो यह डिटेल खबर सिर्फ आपके लिए है.

लुक और स्टाइल

टाटा सफारी अपनी चौड़ाई (1922 mm) और ऊंचाई (1795 mm) की वजह से सड़क पर काफी भारी-भरकम और प्रीमियम दिखती है. वहीं, नई XUV 7XO अब पहले से कहीं ज्यादा शार्प और मॉडर्न हो गई है. इसमें नए LED DRLs, हेक्सागोनल लाइटिंग सिग्नेचर और पहली बार 19-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो इसे एक स्पोर्टी लुक देते हैं.

फीचर्स

फीचर्स के मामले में दोनों गाड़ियां एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही हैं. महिंद्रा ने XUV 7XO कोस्ट-टू-कोस्ट ट्रिपल स्क्रीन दी है. साथ ही इसमें चैटजीपीटी और एलेक्सा का सपोर्ट, 16-स्पीकर वाला हरमन कार्डन सिस्टम और पैसेंजर के लिए अलग डिस्प्ले जैसे हाई-टेक फीचर्स हैं. वहीं, टाटा सफारी में आपको पावर्ड टेलगेट, वेंटिलेटेड सीट्स और कूल्ड स्टोरेज जैसे प्रैक्टिकल फीचर्स मिलते हैं. हालांकि, इसमें XUV की तरह डेडिकेटेड पैसेंजर डिस्प्ले की कमी खलती है.

पावर और परफॉर्मेंस

महिंद्रा XUV 7XO में 2.0L टर्बो पेट्रोल (200 PS) और 2.2L डीजल (185 PS) इंजन के ऑप्शन हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें AWD (ऑल व्हील ड्राइव) का विकल्प मिलता है, जो इसे खराब रास्तों का उस्ताद बनाता है. सफारी में सिर्फ 2.0L क्रायोटेक डीजल इंजन (170 PS) मिलता है. इसमें अलग-अलग टेरेन मोड्स तो हैं, लेकिन यह केवल फ्रंट-व्हील ड्राइव ही है.

सेफ्टी

सेफ्टी के मामले में समझौता किसी ने नहीं किया है. दोनों SUVs को 5-स्टार ग्लोबल NCAP रेटिंग मिली हुई है. XUV 7XO अब लेवल 2+ ADAS और 540-डिग्री कैमरा के साथ आती है, जबकि सफारी भी अपने बेहतरीन ADAS फीचर्स और मजबूत बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती है.

कीमत

XUV 7XO शुरुआती कीमत ₹13.66 लाख से शुरू होकर टॉप मॉडल ₹24.92 लाख तक जाती है. वहीं, टाटा सफारी की शुरुआती कीमत लगभग 13.29 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप एंड के लिए ₹25.96 लाख तक जा सकती है.

नतीजा

अगर आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जबरदस्त रफ्तार और AWD की ताकत चाहिए, तो महिंद्रा XUV 7XO एक बेहतरीन पैकेज है. लेकिन, अगर आप एक रॉयल लुक, शानदार राइड कंफर्ट और पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर्स वाली क्लासिक एसयूवी चाहते हैं, तो टाटा सफारी आज भी अपनी जगह पर कायम है.

