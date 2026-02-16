विज्ञापन
Maruti Swift पर 45,000 रुपये तक की छूट, जानिए कब तक है ये खास Offer

Maruti Swift हैचबैक खरीदने की सोच रहे हैं, तो फरवरी 2026 का यह ऑफर आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है, जिससे आप पसंदीदा कार को बेहतर कीमत पर घर ला सकते हैं.

फरवरी 2026 में अगर आप नई हैचबैक कार खरीदने की प्लैनिंग कर रहे हैं, तो Maruti Swift आपके लिए एक शानदार विकल्प बन सकती है. इस महीने कंपनी Swift पर आकर्षक लाभ दे रही है, जिसमें कुल मिलाकर 45,000 रुपये तक का फायदा मिल सकता है. यह ऑफर अलग-अलग वेरिएंट पर अलग है, इसलिए ग्राहकों के पास अपनी जरूरत के हिसाब से सही मॉडल चुनने का अच्छा मौका है.

AMT वेरिएंट पर सबसे ज्यादा फायदा
इस महीने Swift के AMT गियरबॉक्स वेरिएंट पर सबसे ज्यादा ऑफर मिल रहा है. इन मॉडलों पर ग्राहकों को 45,000 रुपये तक की छूट और अन्य फायदे दिए जा रहे हैं. जो लोग ऑटोमैटिक कार पसंद करते हैं और शहर में आरामदायक ड्राइविंग चाहते हैं, उनके लिए यह एक बढ़िया अवसर है. AMT वेरिएंट की मांग पहले से ही अच्छी रही है, और अब अतिरिक्त छूट इसे और भी आकर्षक बना रही है.

मैनुअल और CNG वेरिएंट पर भी बचत
अगर आप मैनुअल गियरबॉक्स पसंद करते हैं, तो Swift के पेट्रोल और CNG दोनों मैनुअल वेरिएंट पर 40,000 रुपये तक का लाभ दिया जा रहा है. जो ग्राहक बेहतर माइलेज और कम ईंधन खर्च चाहते हैं, उनके लिए CNG मॉडल एक अच्छा विकल्प हो सकता है. इस तरह कंपनी ने हर तरह के ग्राहक को ध्यान में रखकर ऑफर तैयार किया है.

बता दें, भारत में Maruti Swift की कीमत लगभग 5.78 लाख रुपये से शुरू होकर 8.64 लाख रुपये तक जाती है. इस सेगमेंट में इसका मुकाबला Hyundai Grand i10 Nios और Tata Tiago जैसी लोकप्रिय हैचबैक कारों से होता है. Swift लंबे समय से अपनी स्पोर्टी डिजाइन, भरोसेमंद इंजन और अच्छे माइलेज के कारण ग्राहकों की पसंद बनी हुई है.

कुल मिलाकर, Maruti Swift हैचबैक खरीदने की सोच रहे हैं, तो फरवरी 2026 का यह ऑफर आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है, जिससे आप पसंदीदा कार को बेहतर कीमत पर घर ला सकते हैं. क्योंकि बढ़ती कीमतों के दौर में 40 से 45 हजार रुपये तक की बचत एक बड़ा फायदा साबित हो सकती है. 

