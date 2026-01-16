Tata Punch Facelift vs Hyundai Exter: खरीदने से पहले जान लें पंच या एक्सटर में कौन है 'सुपरस्टार'

Tata Punch Facelift vs Hyundai Exter: माइक्रो-एसयूवी सेगमेंट की जंग अब और भी तेज हो गई है. टाटा मोटर्स ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार पंच को फेसलिफ्ट में उतारकर हुंडई एक्सटर के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं. ऐसे में अगर आप भी कन्फ्यूज हैं कि इस बजट में कौन सी कार बेस्ट है, तो यह खबर आपके लिए ही है.

लुक और डिजाइन

नई टाटा पंच फेसलिफ्ट अब और भी ज्यादा मॉडर्न और एग्रेसिव दिखती है. इसमें सफारी और नेक्सन वाली नई ग्रिल और स्लीक एलईडी DRLs दिए हैं. वहीं, हुंडई एक्सटर अपने 'H-शेप' LED सिग्नेचर और बॉक्सी डिजाइन के साथ एक फ्यूचरिस्टिक लुक देती है. पंच में 16-इंच के बड़े अलॉय व्हील्स और 193mm का शानदार ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है, जो इसे असली एसयूवी वाली फील देता है.

फीचर्स की भरमार

टाटा ने पंच के इंटीरियर को पूरी तरह बदल दिया है. अब इसमें 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन (एक्सटर में 8-इंच है), 360-डिग्री कैमरा और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जैसे हाई-टेक फीचर्स, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिल रहा है.

हालांकि हुंडई एक्सटर भी पीछे नहीं है, इसमें डैशकैम और सनरूफ जैसे कूल फीचर्स मिलते हैं.

इंजन और पावर

सबसे बड़ा बदलाव पंच के इंजन में है. अब टाटा पंच में 1.2L टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी है, जो 120 PS की पावर देता है. वहीं, एक्सटर में 1.2L नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन है जो स्मूद ड्राइविंग के लिए बढ़िया है.

CNG की जंग

दोनों कारों में ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी वाला सीएनजी मिलता है, जिससे बूट स्पेस की टेंशन खत्म हो जाती है. लेकिन टाटा अब CNG के साथ AMT यानी ऑटोमैटिक का ऑप्शन भी दे रही है.

सेफ्टी

सेफ्टी के मामले में टाटा पंच हमेशा से किंग रही है. फेसलिफ्ट मॉडल में अब 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं. हुंडई एक्सटर भी 6 एयरबैग्स और बेहतरीन सेफ्टी किट के साथ आती है, लेकिन टाटा की मजबूत बिल्ड क्वालिटी ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है.

कीमत

टाटा पंच 2026 की शुरुआती कीमत लगभग ₹5.59 लाख (एक्स-शोरूम) है.

Hyundai Exter: शुरुआती कीमत लगभग ₹5.64 लाख (एक्स-शोरूम).

फाइनल फैसला

अगर आपको मजबूत बनावट, ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस, बड़ा टचस्क्रीन और टर्बो इंजन की पावर चाहिए तो टाटा पंच चुनें . वहीं हुंडई एक्सटर अपने घर लेकर आइए अगर आपको हुंडई की स्मूद सर्विस, रिफाइंड इंजन और डैशकैम जैसे यूनिक फीचर्स पसंद हैं.