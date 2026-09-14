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Tata Punch हो गई महंगी, इतने हजार तक बढ़ गए दाम, जानें अब कितने की मिलेगी

Tata Motors ने अपनी पॉपुलर SUV Tata Punch की कीमतों में बढ़ोतरी की है. पेट्रोल-CNG मॉडल अब 10 हजार तक और Punch EV के वेरिएंट्स 20,000 रुपये तक महंगे हो गए हैं.

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Tata Punch हो गई महंगी, इतने हजार तक बढ़ गए दाम, जानें अब कितने की मिलेगी

Tata Punch लगातार Tata Motors के लिए एक बेहद खास मॉडल बनी हुई है. Tata Punch कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी है. Tata Punch का पेट्रोल-CNG वेरिएंट भी दमदार बिक्री के साथ कंपनी के लिए दुधारू पशु बनी हुई है. इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट पर Tata का दबदबा बनाए रखने में Punch EV ने एक बड़ी भूमिका निभाई है. इसकी मदद से कार निर्माता ने अगस्त 2026 में 13,158 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचीं और बाजार में अनुमानित 43 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की. अब कंपनी ने Tata Punch पर कीमत बढ़ोतरी की घोषणा की है. इससे कुछ वेरिएंट की कीमत 20 हजार रुपये तक महंगी हो गई है.

Tata Punch ICE की कीमत

वेरिएंट के आधार पर, ये कॉम्पैक्ट SUV अब 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक महंगी हो गई है. इस बदलाव के बाद, पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाली Tata Punch की एक्स-शोरूम कीमत अब 5.75 लाख रुपये से लेकर 10.77 लाख रुपये के बीच हो गई है. कंपनी ने बताया कि नई कीमत पूरे मॉडल लाइनअप पर लागू हो गई हैं.

Tata Punch EV की कीमत सबसे ज्यादा बढ़ी

Tata Punch EV बाजार में Smart, Adventure और Empowered ट्रिम्स के साथ छह वेरिएंट्स में उपलब्ध है. इसमें 30kWh और 40kWh बैटरी पैक के ऑप्शन मिलते हैं. कीमत बढ़ोतरी के बाद 30kWh बैटरी वाले के Smart और Smart+ वेरिएंट्स अब 10,000 रुपये महंगे हो गए हैं.

वहीं दूसरी ओर, बड़ी 40kWh बैटरी से लैस के सभी वेरिएंट्स Smart+, Adventure, Empowered और Empowered+ S की कीमतों में 20,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. इस बदलाव के बाद, अब Tata Punch EV की एक्स-शोरूम कीमतें 9.79 लाख रुपये से शुरू होकर 12.99 लाख रुपये तक पहुंच गई हैं.

Tata Punch, Punch EV: हुआ कोई बदलाव?

कीमतों में किए गए इस बदलाव के साथ गाड़ी के फीचर्स, डिजाइन या मैकेनिकल पैकेज में कोई बदलाव नहीं किया गया है. ये इलेक्ट्रिक SUV पहले की तरह ही दो बैटरी विकल्पों के साथ आती है.

पहला 30kWh यूनिट जिसके साथ 88PS की पावर देने वाली इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है, और दूसरा बड़ा 40kWh बैटरी पैक जिसके साथ 130PS की मोटर जोड़ी गई है. छोटी बैटरी वाले वेरिएंट्स सिंगल चार्ज में 375 किमी तक की ड्राइविंग रेंज देने का दावा करते हैं, जबकि बड़ी 40kWh वाली गाड़ियां सिंगल चार्ज में 468 किमी तक की रेंज ऑफर करती हैं.

इलेक्ट्रिक के साथ-साथ, पंच रेंज पेट्रोल और सीएनजी पावरट्रेन के साथ भी उपलब्ध रहेगी, जिसमें खरीदारों को वेरिएंट के हिसाब से मैनुअल और एएमटी (AMT) गियरबॉक्स का विकल्प मिलता रहेगा.

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