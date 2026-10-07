AMU में भी 'जंतर-मंतर', 17 दिन से भूख हड़ताल पर क्यों बैठे हैं यासिर, जबरन हटाने की कोशिश पर रात भर हंगामा
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 21 सितंबर से छात्रों का प्रदर्शन 17वें दिन भी जारी है. उर्दू विभाग के यासिर फहद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं और 18 छात्रों पर FIR दर्ज हुई है.
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के कैंपस में 21 सितंबर से छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है. आज यानी 7 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन का 17वां दिन है. विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के छात्र यासिर फहद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं. यासिर की हालत बिगड़ने पर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत करके रास्ता निकालने की कोशिशें तेज कर दी हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल सकी है. देर रात धरना खत्म कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारी कैंपस पहुंचे, जिसके बाद छात्रों की तरफ से जोरदार नारेबाजी भी हुई. कैंपस के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है. अनूपशहर रोड की तरफ स्थित हॉस्टलों से छात्रों को धरना स्थल की ओर आने से रोके जाने की बात भी सामने आई है.
AMU के छात्र धरने पर क्यों बैठे हैं?
यूनिवर्सिटी में पिछले आठ साल से चुनाव नहीं हो रहा है और एएमयू छात्रसंघ (AMUSU) निष्क्रिय है. कैंपस में चुनाव नहीं करवाए जाने से छात्रों में भारी नाराजगी है. साल 2018-19 के बाद एएमयू में छात्रसंघ चुनाव नहीं हुआ है. स्टूडेंट लीडर्स लगातार चुनाव करवाने की मांग करते रहे हैं.
छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर एएमयू में एक बार फिर स्टूडेंट्स विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं. प्रोटेस्ट का मुख्य चेहरा छात्र नेता यासिर फहद हैं, जिनकी हंगर स्ट्राइक जारी है. वे उर्दू डिपार्टमेंट से एमए की पढ़ाई कर रहे हैं.
NDTV.in के साथ बातचीत में यासिर फहद कहते हैं, "6 और 7 अक्टूबर की दरमियानी रात 12 बजे के आस-पास प्रॉक्टर के साथ मेडिकल टीम भेजी गई थी. उन्होंने हमसे कहा कि तुम्हारी कंडीशन खराब है और इलाज के लिए हॉस्पिटल चलना पड़ेगा. इस पर मैंने कहा कि जो भी मेडिकल सुविधा देना है, आप यहीं प्रोटेस्ट साइट दे दीजिए. इस दौरान हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई, लेकिन छात्रों को ह्यूमन चेन की वजह से वे मुझे ले नहीं जा सके.
छात्र यासिर आगे बताते हैं कि 28 सितंबर को कुछ ऐसे लोग प्रोटेस्ट में आए, जो यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र थे लेकिन उन्हें कैंपस बैन किया गया है. इसमें कुछ हिस्ट्रीशीटर भी शामिल थे. उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट का माहौल खराब किया. इसके बाद आठ प्रदर्शनकारी छात्रों पर एफआईआर हुई. इसके बाद, प्रदर्शन के दौरान कुछ और छात्रों पर एफआईआर हुई, कुल 18 छात्रों पर केस दर्ज हुआ है.
यह भी पढ़ें | बशीर बद्र के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को क्यों बनाना पड़ा था अलग पेपर? बेहद दिलचस्प है किस्सा
छात्रों की प्रमुख मांगे क्या हैं?
जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ, उस वक्त छात्रों की सिर्फ एक मांग थी- छात्रसंघ चुनाव की बहाली. लेकिन प्रदर्शन के दौरान हुई अलग-अलग घटनाओं के बाद अब छात्रों की तरफ से कुल चार मांगें की जा रही हैं.
- छात्रसंघ चुनाव की तारीख तय की जाए और इलेक्शन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट हो.
- प्रॉक्टर का इस्तीफा हो.
- प्रदर्शनकारी छात्रों पर की गई एफआईआर रद्द की जाए.
- जिन प्रदर्शनकारी छात्रों को सस्पेंड किया गया है, उनका सस्पेंशन रद्द किया जाए.
'मांग पूरी होने तक चलेगा प्रोटेस्ट...'
बीटेक के छात्र मोहम्मद उमैश सिद्दीक़ी कहते हैं, "हम शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. प्रशासन की ओर से AMUSU की बहाली को लेकर सकारात्मक फैसला नहीं लिया गया है. जब तक छात्रसंघ बहाली की दिशा में ठोस पहल नहीं होती, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा. हमें पूरा यकीन है कि लोकतांत्रिक तरीके से चलाए जा रहे इस आंदोलन के जरिए हमारी मांग पर विचार किया जाएगा."
यासिर फहद
एएमयू के अलावा दिल्ली के जेएनयू में भी प्रोटेस्ट चल रहा है. आए दिनों जामिया मिल्लिया इस्लामिया में प्रोटेस्ट होता रहा है. इन छात्र प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए एएमयू छात्र नेता यासिर फहद कहते हैं, "ये तीन ऐसे विश्वविद्यालय हैं, जिनको हमेशा टारगेट किया गया है, एंटी-नेशनल भी कहा गया है. क्योंकि इन विश्वविद्यालयों से जो लोग निकलते हैं, उनसे सरकार डरती है क्योंकि ये लोग सिस्टम पर सवाल खड़ा करते हैं. एएमयू पर इसलिए भी टारगेट होता है क्योंकि ये मुसलमानों के लिए एजुकेशन का सबसे बड़ा हब है."
यह भी पढ़ें | AMU में तेज हुआ आंदोलन! हिरासत में लिए गए स्टूडेंट को छोड़ने की मांग, देर रात तक प्रॉक्टर ऑफिस के बाहर हंगामा
यूनिवर्सिटी प्रशासन का क्या कहना है?
न्यूज एजेंसी भाषा के मुताबिक, विश्वविद्यालय के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि छात्र नेताओं के एक डेलिगेशन ने सोमवार देर रात कुलपति प्रोफेसर नईमा खातून से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि बातचीत से गतिरोध खत्म करने की शुरुआत हुई है लेकिन खबर छपने तक कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं निकल सका है. अधिकारी ने मुताबिक, कुलपति ने छात्रसंघ को जल्द बहाल करने की अपनी बातें दोहराई हैं लेकिन अगले तीन हफ्ते में चुनाव कराने की छात्रों की मांग को पूरा करना मुमकिन नहीं है.
एएमयू के प्रॉक्टर नावेद खान ने मंगलवार को कहा कि भूख हड़ताल कर रहे छात्र की सेहत पर विश्वविद्यालय की नजर है और डॉक्टरों की टीम चौबीसों घंटे उसकी निगरानी कर रही है. उन्होंने कहा, "हम यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि छात्र को कोई नुकसान न पहुंचे. छात्रसंघ चुनाव कराने के लिए 'उचित और व्यावहारिक समय-सीमा' तय करने की कोशिश की जा रही है."
वहीं, हिंदी सिनेमा में मौजूद कई बड़े चेहरों ने भी एएमयू से अपनी पढ़ाई पूरी की है. इसमें नसीरुद्दीन शाह, सईद जाफ़री, कुलभूषण खरबंदा, अनुभव सिन्हा, मुज़फ्फ़र अली, ख्वाजा अहमद अब्बास, जावेद अख़्तर, मजरूह सुल्तानपुरी, बशीर बद्र, जां निसार अख़्तर, राही मासूम रज़ा और कैफ़ी आज़मी जैसे लोगों का नाम शामिल है.
(अलीगढ़ से अदनान ख़ान के इनपुट के साथ)
यह भी पढ़ें | Bashir Badra: कभी AMU में उर्दू पढ़ाते थे बशीर बद्र, मेरठ कॉलेज में उर्दू विभाग के HOD भी रहे
-
जब पाकिस्तान में घुसा भारतीय खुफिया जेट, स्पीड ऐसी कि कुछ कर न सकी पाक वायुसेना- पायलट ने पहली बार सुनाई कहानी
भारतीय वायु सेना के मिग 25 की कहानी जिसने पाकिस्तान और चीन की सीमा में घुसकर वहां से तय की गई जगहों की तस्वीरें लेकर आया था. लेकिन पड़ोसी देश उसका बाल भी बांका नहीं कर पाए थे.
-
बिखरा मलबा, अधूरी टूटी बिल्डिंग, छात्र गायब और दुकानदारों का धंधा चौपट... हादसे के एक महीने बाद ऐसा है सत्य निकेतन - ग्राउंड रिपोर्ट
दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंजिला PG इमारत गिरने से हुई 7 मौतों के एक महीने बाद भी मौके पर मलबा पड़ा है, आधी टूटी इमारत से खतरा बरकरार है और 50 फीसदी छात्र इलाका छोड़ चुके हैं.
-
KVS-NVS शिक्षक भर्ती: जाति प्रमाण पत्र पर लगी शर्तों से अधर में लटका सैकड़ों का भविष्य, अभ्यर्थियों ने सुनाई दर्द भरी दास्तां
नवोदय और केंद्रीय विद्यालयों के 15 हजार पदों की शिक्षक भर्ती में OBC-NCL सर्टिफिकेट के लिए जारी की गई शर्त से हजारों अभ्यर्थियों के सामने चुनौती खड़ी हो गई है.
-
अगर चुनाव फिक्स हैं तो कांग्रेस बहिष्कार क्यों नहीं करती? राहुल के 'ध्यान भटकाने' वाले जवाब में कितना लॉजिक
चुनाव बॉयकॉट की जबरदस्त मांग 'कॉकरोच जनता पार्टी' की तरफ से आई है. लेकिन क्या बॉयकॉट से कोई फायदा होता है? रिसर्च, उदाहरण और एक्सपर्ट्स का एनालिसिस हमें इस बारे में क्या बताते हैं, आइए जानते हैं.
-
हवा में टेरर, भारतीय पायलट बना फाइटर… समझिए Flydubai की फ्लाइट में क्या-क्या हुआ था?
Flydubai की फ्लाइट FZ1073 में एक को-पायलट ने भारतीय कैप्टन पर चाकू से हमला कर दिया. वह प्लेन को अपने कब्जे में लेना चाहता था, ताकि उसे क्रैश कर सके.
-
गांव की ताकत समझो और तरक्की करो- कारोबारियों ने समझ लिया वित्त मंत्री का मंत्र तो हो सकते हैं मालामाल
The Rural India Consumption Story: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कंपनियों से गांव और ग्रामीण ग्राहकों पर फोकस करने को क्यों कहा? आइए, कंजप्शन, FMCG, ऑटो सेल्स, इनकम और क्रेडिट के आंकड़ों के आधार पर रुरल इंडिया की 'पावर' समझने की कोशिश करते हैं .
-
नाबालिग मुस्लिम लड़कियों को HC के फैसले से कैसे मिली ढाल? बालिकाओं को वधू बनने से रोक पाएगा ये फैसला
दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत शादी वैध है भी तब भी नाबालिग पत्नी से बनाए गए संबंध POCSO के दायरे में आएंगे.
-
क्या है 5जी वारफेयर, जिसकी NDTV डिफेंस समिट में दिखी गूंज; रक्षा मंत्री से आर्मी चीफ तक ने किया जिक्र
आइए जानते हैं, आखिर 5जी वारफेयर क्या है और इसे ही हाइब्रिड वारफेयर क्यों कहा जाता है...
-
ज्ञानेश कुमार के पास है गिरफ्तारी का 'सुरक्षा कवच', फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा कि बच नहीं पाएंगे?
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं. उनकी गिरफ्तारी की मांग भी हो रही है. लेकिन ज्ञानेश कुमार के पास कानून का सुरक्षा कवच भी है.
-
जिस 'पितृसत्ता' पर हमलावर रहते हैं राहुल, वह शब्द आया कहां से? क्या होता है इसका मतलब
जमुई की घटना को राहुल गांधी ने 'पितृसत्ता' से जोड़ दिया. लेकिन ये 'पितृसत्ता' शब्द आया कहां से और इसका मतलब क्या होता है? जानते हैं.