Mahindra XUV 7XO लेने का है प्लान? देखें किस वेरिएंट की क्या है कीमत

Mahindra XUV 7XO Variant-Wise Prices: एसयूवी के शौकीनों के लिए महिंद्रा ने एक बार फिर बाजार में हलचल पैदा कर दी है. अपनी दमदार गाड़ियों के लिए फेमस महिंद्रा ने अब XUV 7XO के साथ एसयूवी सेगमेंट में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है. अगर आप भी एक ऐसी गाड़ी की तलाश में हैं जो लुक्स में धाकड़ हो और फीचर्स में लग्जरी, तो इसकी प्राइस लिस्ट आपके होश उड़ा देगी.

Warning: Presence so stunning you will want to look again.

The XUV 7XO is finally here. Price starts at ₹13.66 Lakh*#XUV7XO #MahindraXUV7XO pic.twitter.com/sPjGqq3gri — Mahindra XUV 7XO (@Mahindra_XUV7XO) January 5, 2026

क्या है खास?

महिंद्रा XUV 7XO को ना केवल स्टाइलिश बनाया गया है, बल्कि इसे अलग-अलग बजट वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर लॉन्च किया है. इसमें आपको पेट्रोल और डीजल, दोनों इंजन ऑप्शन के साथ मैन्युअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन की फैसिलिटी मिलती है.

Presence that leaves no room for debate.

Bookings open on 14th January, 2026. pic.twitter.com/drNlLhkUbg — Mahindra XUV 7XO (@Mahindra_XUV7XO) January 9, 2026

वेरिएंट के हिसाब से कीमतें (एक्स-शोरूम)

महिंद्रा ने इसे कई ट्रिम्स में बांटा है, जिससे हर किसी की जरूरत पूरी हो सके.

बेस वेरिएंट (MX सीरीज)

ये वेरिएंट उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम बजट में XUV का टशन चाहते हैं. इसकी शुरुआती कीमत लगभग ₹13.99 लाख से शुरू होती है.

मिड वेरिएंट (AX3 और AX5)

अगर आपको सनरूफ और बड़ी स्क्रीन जैसे मॉडर्न फीचर्स चाहिए, तो ये वेरिएंट्स आपके लिए हैं. इनकी कीमत ₹15.89 लाख से ₹17.60 लाख के बीच जाती है.

टॉप वेरिएंट (AX7 और AX7L)

जो लोग लग्जरी और सेफ्टी से समझौता नहीं करना चाहते, उनके लिए ये बेस्ट हैं. इनकी कीमत ₹21 लाख से शुरू होकर ₹26 लाख तक जाती है. इसमें आपको पैनोरमिक सनरूफ के साथ प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलता है.

Mahindra XUV 7XO के शानदार फीचर्स

बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, जिससे आसमान का नजारा अब आपकी गाड़ी से दिखता है.

ड्यूल स्क्रीन सेटअप के तौर पर इंफोटेनमेंट और क्लस्टर के लिए हाई-टेक स्क्रीन मिलती है.

ADAS सेफ्टी के जरिए ड्राइवर की सुरक्षा के लिए एडवांस्ड असिस्टेंस सिस्टम की फैसिलिटी

दमदार इंजन से ऐसी पावर मिलती है, जिससे गाड़ी पहाड़ों पर भी मक्खन की तरह चल सके.

अगर आप एक ऐसी एसयूवी ढूंढ रहे हैं जिसमें परिवार की सेफ्टी भी हो और सड़क पर चलते समय लोग मुड़कर देखें भी, तो महिंद्रा XUV 7XO एक अच्छा ऑप्शन है. अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से आप इसके बेस मॉडल से लेकर टॉप-एंड मॉडल तक का सलेक्शन कर सकते हैं.

य़ह भी पढ़ें- Mahindra XUV 7XO vs Tata Safari: महिंद्रा एक्सयूवी लें या टाटा सफारी, ना हों कंफ्यूज, जानिए दोनों की खूबियां

यह भी पढ़ें- Innova Crysta फैंस के लिए बुरी खबर, 2027 में थम जाएंगे इसके पहिए, Toyota ने लिया बड़ा फैसला!