Mahindra XUV 7XO की डिलीवरी शुरू, अब सनरूफ नहीं 'आसमान' साथ चलेगा

Mahindra XUV 7XO: अगर आप नई गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो सड़क पर चले तो लोग मुड़ कर जरूर देखें. तो जनाब, महिंद्रा की मोस्ट अवेटेड एसयूवी है ना. दरअसल अपनी दमदार गाड़ियों के लिए मशहूर महिंद्रा ने अपनी सबसे एडवांस एसयूवी XUV 7XO की डिलीवरी भारत में शुरू कर दी है. मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर 14 जनवरी से इसके टॉप वेरिएंट्स ग्राहकों के घर पहुंचने लगे हैं. तो फिर देर किस बात की एक-एक कर बताते हैं आपको इस गाड़ी की खासियत के बारे में.

क्या है इसमें खास?

महिंद्रा ने इस बार सिर्फ एसयूवी नहीं, बल्कि पहियों पर चलता-फिरता थिएटर लॉन्च किया है. XUV 7XO की सबसे बड़ी खासियत इसका ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड है, जो भारत में इस सेगमेंट की किसी भी कार में पहली बार देखने को मिल रहा है. साथ ही, इसमें पहली बार चैटजीपीटी और एलेक्सा का इंटीग्रेशन दिया गया है, यानी अब आपकी कार आपसे बातें भी करेगी.

दमदार फीचर्स जो उड़ा देंगे होश

540-डिग्री कैमरा

अब संकरी गलियों में पार्किंग की टेंशन खत्म, क्योंकि कार के चारों तरफ की हर हलचल दिखेगी.

लेवल 2 ADAS

सेफ्टी के मामले में कंपनी ने कोई समझौता नहीं किया है. 10-20 नहीं बल्कि 75 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स के साथ इसे 5-स्टार रेटिंग मिली है.

इंजन का पावर

एसयूवी में 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है, जो इसे सड़कों का किंग बनाता है.

प्रीमियम टच

हरमन कार्डन का 16-स्पीकर साउंड सिस्टम और पैनोरमिक सनरूफ इसे बेहद लग्जरी अहसास देते हैं.

कीमत और वेरिएंट्

महिंद्रा ने XUV 7XO की शुरुआती कीमत 13 लाख 66 हजार (एक्स-शोरूम) रखी है, वहीं इसके टॉप वेरिएंट के लिए 24 लाख 92 हजार तक जाती है.

डिलीवरी अपडेट

अभी फिलहाल AX7, AX7 T और AX7 L जैसे टॉप वेरिएंट्स की डिलीवरी शुरू हुई है. अगर आपने AX, AX3 या AX5 बुक की है, तो आपको अप्रैल 2026 तक का थोड़ा इंतजार करना होगा.

बुकिंग रिकॉर्ड

आपको जानकर हैरानी होगी कि बुकिंग शुरू होने के पहले ही दिन XUV 7XO को 93,000 से ज्यादा बुकिंग्स मिली हैं. यानी कहा जा सकता है कि लोग इसके दीवाने हो रहे हैं. ऐसे में अगर आप एक ऐसी एसयूवी चाहते हैं जो देखने में मस्कुलर हो, फीचर्स में एआई तकनीक से लैस हो और चलाने में सुपरफास्ट हो, तो महिंद्रा XUV 7XO आपके लिए बेस्ट चॉइस है.

