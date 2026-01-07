Mahindra XUV 7XO, Tata Safari, MG, Hyundai...भारतीय SUV के बाजार में छिड़ी जंग, देखिए किसमें कितना दम

भारत में हाल के कुछ महीनों में एक से बढ़कर एक SUV लॉन्च हुई हैं. सबसे लेटेस्ट लॉन्च Mahindra XUV 7XO का है, जिसने आते ही इंडियन बाज़ार में धूम मचा दी. इसके आने के बाद लोग अब Tata Safari, MG और Hyundai SUV में कंपेरिज़न करने लगे हैं. Mahindra XUV 7XO से कुछ दिनों पहले ही Tata Safari (पेट्रोल) एकदम नए अवतार में मार्केट में उतरी, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया. बता दें, Tata Safari और Mahindra XUV 7XO, दोनों ही गाड़ियों की चर्चा हर तरफ है. इन दोनों ही गाड़ियों का भरोसा पहले जैसा और इंटीरियर और एक्सटीरियर को पहले से कई बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ डिज़ाइन किया गया है. चलिए जानते हैं Tata और Mahindra गाड़ियों के साथ-साथ MG और Hyundai में से किस SUV कितना दम है.

Mahindra XUV 7XO को कंपनी ने सबसे मजबूत ईंजन के साथ मार्केट में उतारा है. ये कार अपनी बेहतर टर्बो पेट्रोल और डीज़ल ईंजन कपैसिटी के चलते सबसे अलग जगह बना रही है. इस ईंजन के साथ Mahindra XUV 7XO अपने सभी कंपेटिटर्स से बेहतर परफॉर्मेंस देती है. यहां देखिए कि किस गाड़ी में आखिर कितनी ईंजन कपैसिटी मौजूद है:-

Mahindra XUV 7XO: 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल, 2.2 लीटर डीज़ल

Tata Safari: 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल, 2.0 लीटर डीज़ल

Hyundai Alcazar: 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.5 लीटर डीज़ल

MG Hector Plus: 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल

अब बात करें इन चारों SUV की कीमत की तो उसमें भी कहीं न कहीं Mahindra ने बाजी मारी है. क्योंकि अपने बेस वेरिएंट को भी कंपनी ने Tata Safari से कम कीमत में निकाला है और टॉप वेरिएंट भी Tata Safari से लगभग 1 लाख सस्ता है. यहां डालिए कीमत पर एक नज़र:-

Mahindra XUV 7XO: 13.66 लाख से 24.11 लाख

Tata Safari: 14 लाख से 25 लाख.

MG Hector Plus: 11.99 लाख से 18.99 लाख.

Hyundai Alcazar: 14.50 लाख से 21.21 लाख.

इन चारों गाड़ियों की ये कीमत (एक्स-शोरूम प्राइस) है, यानी On Road पर कीमत में और भी फर्क आ सकता है.

इसके अलावा इन SUVs की दी गई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो Mahindra ने यहां भी बायर्स को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. क्या-क्या है इनमें अट्रैक्टिव फीचर्स, चलिए बताते हैं.

Mahindra XUV 7XO - इन SUV में Alexa+ ChatGPT इंटीग्रेशन के साथ ही डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एंबियंट लाइटिंग, फ्रंट और रियर वायरलेस चार्जर, मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स, बॉस मोड को-ड्राइवर सीट और Groove Me जैसे फीचर्स मिलते हैं. सेफ्टी के लिए SUV में 540-डिग्री पार्किंग कैमरा, लेवल-2 ADAS, TPMS, हाई-बीम असिस्ट और 7 एयरबैग्स दिए गए हैं, जो इसे सेगमेंट की सुरक्षित SUVs में शामिल करते हैं.

Tata Safari - इस SUV में Apple CarPlay, Android Auto और ढेरों कनेक्टिड कार फीचर्स मिलते हैं.

Hyundai Alcazar - Tata Safari की ही तरह इसमें भी Apple CarPlay, Android Auto और ढेरों कनेक्टिड कार फीचर्स दिए गए हैं.

MG Hector Plus: इसमें भी सभी SUV की तरह Apple CarPlay, Android Auto और ढेरों कनेक्टिड कार फीचर्स दिए गए हैं.

अगर आप ज्यादा पावर, पेट्रोल इंजन, AWD और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहते हैं तो Mahindra XUV 7XO आपके लिए बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है. वहीं, भरोसेमंद डीजल इंजन, मजबूत बॉडी और ब्रैंड वैल्यू पसंद करने वालों के लिए Tata Safari आज भी एक शानदार SUV हो सकती है.