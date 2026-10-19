19.46 KM का माइलेज, दाम 8 लाख से कम, अकेले पूरी कंपनी की सेल्स खींच रही है ये कार

भारतीय कार बाजार में दिग्गज जापानी कंपनी Honda का पोर्टफोलियो काफी छोटा है. कंपनी फिलहाल भारत में केवल चार कारें ही बेचती है. जिनमें से पिछले कुछ महीनों के दौरान केवल दो गाड़ियां ही सबसे ज्यादा सुर्खियों में बनी रही हैं. हाल ही में, सेडान कार Honda City को एक नया अपडेट मिला है. जबकि SUV Honda Elevate को नया फेसलिफ्ट अवतार मिला है और Honda ZR-V को एक प्रीमियम इम्पोर्टेड कार के रूप में पेश किया गया है.

इन सबके बीच Honda की एक ऐसी कार भी है जिस पर लोगों का ध्यान बहुत कम जाता है. जबकि सच्चाई ये है कि यही कार बेहद शांति से भारत में कंपनी की पूरी बिक्री को संभाले हुए है. यदि आप भी 10 लाख रुपये से कम के बजट में एक बेहतरीन और सुरक्षित सेडान कार की तलाश में हैं, तो Honda की इस गाड़ी पर आपको नजर जरूर डालनी चाहिए. हम बात कर रहे हैं Honda Amaze की.

Honda की यह सबसे किफायती एंट्री-लेवल सेडान कार साल 2013 से भारतीय सड़कों पर दौड़ रही है. हालांकि, Honda City या Honda Elevate के बड़े नामों के आगे इसे बहुत कम याद किया जाता है. मजे की बात ये है कि पिछले लगातार छह महीनों से Amaze की बिक्री Honda की बाकी सभी गाड़ियों से काफी ज्यादा रही है. अभी Honda Amaze की एक्स-शोरूम कीमत 7.65 लाख रुपये से 10.98 लाख रुपये के बीच है.

5-स्टार सेफ्टी रेटिंग

Honda Amaze को खरीदने का सबसे बड़ा और मजबूत कारण इसकी सुरक्षा है, जो इस बजट की दूसरी कारों में मिलना काफी मुश्किल है. इस सेडान कार को Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में पूरे 5-स्टार की मजबूत सेफ्टी रेटिंग हासिल हुई है. इसके सबसे शुरुआती बेस 'V' वेरिएंट से ही ग्राहकों को 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, हिल स्टार्ट असिस्ट, बच्चों की सुरक्षा के लिए ISOFIX एंकर और रियर पार्किंग सेंसर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं. इसके साथ ही, इसके बॉडी स्ट्रक्चर को बनाने में 46 प्रतिशत अत्यधिक मजबूत हाई-टेंसिल स्टील का इस्तेमाल किया गया है.

यदि आप इसका सबसे टॉप 'ZX' वेरिएंट चुनते हैं, तो आपको Honda सेंसिंग तकनीक मिलती है. ये एडवांस ADAS फीचर्स का एक पूरा बंडल है. इसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग, रोड डिपार्चर मिटिगेशन, लीड कार डिपार्चर नोटिफिकेशन और ऑटो हाई-बीम जैसे कमाल के फीचर्स शामिल हैं. 4-मीटर से छोटी सेडान कारों के सेगमेंट में ये देश का पहला ऐसा मॉडल है जो इतने कम बजट में पूरी ADAS टेक्नोलॉजी देता है.

खुला-खुला केबिन और शानदार बूट स्पेस

Honda Amaze की कुल लंबाई 3,995 मिमी है और इसमें 416 लीटर का बड़ा बूट स्पेस (डिक्की) मिलता है. इसके हर वेरिएंट में ग्राहकों को वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले को सपोर्ट करने वाला 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और ड्राइवर के लिए 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है. इसके VX वेरिएंट से ऊपर जाने पर ग्राहकों को ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल (एसी), पीछे के यात्रियों के लिए रियर एसी वेंट्स, पुश-बटन स्टार्ट, एक वायरलेस मोबाइल चार्जर, 6-स्पीकर वाला दमदार ऑडियो सिस्टम और कई एंगल्स वाला रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है.

इंजन स्पेसिफिकेशन्स, गियरबॉक्स और माइलेज

Amaze में Honda का 1.2-लीटर का i-VTEC पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह रिफाइंड इंजन 88 bhp की मैक्सिमम पावर और 110 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. ट्रांसमिशन के लिए इसमें 5-स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है, जहाँ इसके सीवीटी वेरिएंट्स में रेसिंग कार जैसा मजा देने के लिए पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं. कंपनी का दावा है कि इसका मैनुअल वेरिएंट 18.65 किमी/लीटर और CVT ऑटोमैटिक वेरिएंट 19.46 किमी/लीटर का शानदार माइलेज देता है.

कौन सा वेरिएंट रहेगा आपके लिए सबसे बेस्ट

ज्यादातर समझदार खरीदारों के लिए Honda Amaze का VX वेरिएंट सबसे वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन साबित हो सकता है. बेस V मॉडल से मात्र 1 लाख रुपये अतिरिक्त देकर आप इस वेरिएंट में ऑटोमैटिक एसी, 15-इंच के खूबसूरत अलॉय व्हील्स, पुश-बटन स्टार्ट, वायरलेस चार्जर, रियर एसी वेंट्स और Honda Connect जैसी सभी जरूरी डिजिटल फीचर्स पा सकते हैं.

यदि आपका बजट थोड़ा तंग है, तो इसका बेस V मॉडल भी एक बेहद मजबूत और सुरक्षित ऑप्शन है, क्योंकि इसमें सेफ्टी फीचर्स बिल्कुल टॉप मॉडल जितने ही मिलते हैं, केवल अलॉय व्हील्स के स्थान पर 14-इंच के स्टील व्हील्स और 4-स्पीकर का सिस्टम दिया जाता है.

शहर के भारी ट्रैफिक में आसान ड्राइविंग के लिए इसका VX CVT ऑटोमैटिक मॉडल आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा. वहीं, यदि आप अक्सर हाइवे पर लंबी यात्राएं करते हैं, तो इसके मैन्युअल VX से करीब 70 हजार रुपये अतिरिक्त देकर इसका सबसे टॉप मॉडल ZX MT खरीदना एक बेहद स्मार्ट फैसला होगा, क्योंकि इतनी कम कीमत में आपको हाइवे पर सुरक्षा देने वाली पूरी ADAS टेक्नोलॉजी मिल जाएगी.

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