उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक हाईवे पर दो कारों के खतरनाक स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.इसमें दो कारों को एक-दूसरे के साथ-साथ चलते हुए और बिजी हाईवे पर स्टंट करते हुए देखा जा सकता है. स्टंटबाजी का ये वीडियो दिल्ली की ओर जाने वाले रास्ते पर कटघर जीरो पॉइंट के पास फ्लाईओवर पर शूट किया गया.मामला शनिवार रात का बताया जा रहा है, जिसे देखकर सड़क सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं.

वीडियो रिकॉर्ड करने वाला शख्स यह कहते हुए सुना जा सकता है कि दोनों कारें एक-दूसरे के बगल में चल रही हैं, किसी अन्य वाहन को आगे नहीं निकलने दे रहीं. इससे हाईवे पर चलने वाले दूसरे लोगों को परेशानी हो रही है. स्टंटबाजी करने वाले लोग कौन है, अब तक ये पता नहीं चल सका है. हालांकि वीडियो में गैर-जिम्मेदाराना तरीके से गाड़ी चलाने से होने वाला खतरा साफ दिखाई दे रहा है. बता दें कि सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाने और खतरनाक स्टंट करने की ये कोई पहली घटना नहीं है.

हाईवे पर खतरनाक स्टंटबाजी

कुछ दिन पहले, गोल्फ कोर्स रोड पर खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने और स्टंट करने का वीडियो सामने आया था. इस मामले का गुरुग्राम पुलिस ने संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की थी.इन वीडियो में रात को एक तेज रफ्तार 'लैंड रोवर डिफेंडर' को सड़क के डिवाइडर के ऊपर से गुजरते, डिवाइडर के ऊपर से कूदते, और दिन में एक ट्रैक्टर पर स्टंट करते हुए देखा गया था.

कुछ दिन पहले हापुड़ में भी हुई थी स्टंटबाजी

ऐसा ही एक अन्य स्टंटबाजी का वीडियो हापुड़ से भी सामने आया था. इसमें कुछ युवा राजाजी हवेली के पास खतरनाक बाइक स्टंट करते देखे गए थे. यह घटना तब हुई, जब पुलिस ट्रैफिक सेफ्टी मंथ मना रही थी. इन स्टंट्स से पैदल चलने वाले लोग बहुत ज्यादा डर गए. उन्होंने पुलिस ने ऐसे मामलों में सख्त एक्शन की मांग कती थी. साथ ही नियमित गश्त बढ़ाने और भारी जुर्माना लगाने की मांग भी की थी.

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