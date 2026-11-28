छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा शुक्रवार को एक सड़क हादसे में घायल हो गईं. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की. बताया जाता है कि बलौदाबाजार में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रायपुर लौटते समय खरोरा थाना क्षेत्र के बंगोली के पास सांसद की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसे में सांसद के हाथ में चोट आई है. शुरुआती मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है और बेहतर उपचार के लिए उन्हें रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया है.

जानकारी के मुताबिक, हादसे के वक्त कार में सांसद लक्ष्मी वर्मा के अलावा उनके बेटे, गनमैन और चालक सहित चार लोग सवार थे. दुर्घटना में चालक और गनमैन को भी चोटें आई हैं. चालक के पैर में चोट आने की जानकारी सामने आई. हालांकि, उसकी चोट की गंभीरता की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

शुरुआती जानकारी के अनुसार सांसद लक्ष्मी वर्मा बलौदाबाजार में कार्यक्रम में शामिल होकर रायपुर लौट रही थीं. इसी दौरान खरोरा के बंगोली के पास उनकी गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई. घटना के बाद घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. सांसद को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किए जाने के बाद एम्स में भर्ती कराया गया है.

सांसद लक्ष्मी वर्मा के परिचित अनुपम अग्रवाल ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि सांसद की स्थिति फिलहाल ठीक है. उनके हाथ में कलाई के पास चोट आई है. साथ मौजूद अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं. ड्राइवर को भी चोट लगने की जानकारी दी गई है. बेहतर उपचार के लिए सांसद को रायपुर लाया गया है.

घटना की सूचना मिलने के बाद खरोरा थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई और इसमें शामिल वाहनों की भूमिका क्या रही, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है. फिलहाल, घायलों के उपचार पर ध्यान दिया जा रहा है.

वहीं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा के सड़क दुर्घटना में घायल होने का समाचार प्राप्त हुआ. प्रभु श्रीराम से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.

छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा, "रायपुर–खरोरा मार्ग पर हुए सड़क हादसे में राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा सहित अन्य लोगों के घायल होने की सूचना अत्यंत दुखद है. ईश्वर से प्रार्थना है कि लक्ष्मी वर्मा एवं हादसे में घायल सभी लोग जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने परिजनों के बीच लौटें.

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