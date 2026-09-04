421 Km रेंज और सनरूफ.. 4.69 लाख शुरूआती कीमत, 5 सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार

भारत में इलेक्ट्रिक कारों की कीमत धीरे-धीरे आम लोगों की पहुंच में आ रही है. अब 10 लाख रुपये से भी कम कीमत में कई EV मौजूद हैं. जिनमें अच्छे फीचर्स के साथ लंबी ड्राइविंग रेंज मिलती है. यानी आप ऑफिस आने-जाने और सिटी राइड पर बिना पेट्रोल-डीजल की चिंता के लिए जा सकते हैं. आइए आपको सबसे सस्ती 5 इलेक्ट्रिक कारों के बारे में बताते हैं.

Tata Tiago EV

Tata Tiago EV भारत की पॉपुलर एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक हैचबैक में से एक है. Tata Motors के Battery-as-a-Service यानी BaaS प्रोग्राम के तहत इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत सिर्फ 4.69 लाख रुपये है. हालांकि, इसमें बैटरी के लिए करीब 2.60 रुपये प्रति किलोमीटर का रेंट अलग से देना होता है. डिजाइन की बात करें तो इसमें खास EV ग्रिल, AeroDrive अलॉय व्हील्स और स्लीक हेडलैंप दिए गए हैं. केबिन में डुअल-टोन थीम, लेदरेट अपहोल्स्ट्री और प्रीमियम फिनिश मिलती है.

फीचर्स में 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल शामिल हैं. सेफ्टी के लिए डुअल एयरबैग और Cornering Stability Control दिया गया है. Tiago EV को 19.2kWh और 24kWh बैटरी पैक के साथ खरीदा जा सकता है. इसमें परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर मिलती है, जो 74 bhp की पावर और 114 Nm का टॉर्क जनरेट करती है. बैटरी के हिसाब से इसकी सर्टिफाइड MIDC रेंज 250 से 315Km तक है.

MG Comet EV

अगर आपकी जरूरत मुख्य रूप से शहर में ड्राइविंग की है तो MG Comet EV एक अलग तरह का ऑप्शन है. इसे भी BaaS मॉडल के तहत 4.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है. हालांकि, बैटरी के लिए करीब 3.20 रुपये प्रति किलोमीटर का रेंट अलग से देना होगा.

MG Comet EV

Comet EV का डिजाइन काफी फ्यूचरिस्टिक और बॉक्सी है. इसमें फुल-विड्थ फ्रंट और रियर LED लाइट बार और 2-डोर लेआउट मिलता है. छोटे साइज की वजह से इसे भीड़भाड़ वाली सड़कों और तंग पार्किंग स्पेस में चलाना आसान बनाया गया है. केबिन में 10.25-इंच का डुअल इंटीग्रेटेड डिस्प्ले सेटअप मिलता है, जिसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल हैं. इसके अलावा वायरलेस कनेक्टिविटी और कीलेस एंट्री भी दी गई है.

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सेफ्टी के लिए डुअल फ्रंट एयरबैग, ABS के साथ EBD, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और रिवर्स कैमरा मिलता है. इसमें 17.3kWh बैटरी पैक और रियर एक्सल पर लगा इलेक्ट्रिक मोटर मिलता है. मोटर 41 bhp की पावर और 110 Nm का टॉर्क जनरेट करती है. MG के मुताबिक, Comet EV एक चार्ज में 230Km तक चल सकती है.

Tata Punch EV

Tata Punch EV भारत की पॉपुलर माइक्रो-SUV Punch का इलेक्ट्रिक वर्जन है. इसे Tata के डेडिकेटेड acti.ev आर्किटेक्चर पर तैयार किया गया है. BaaS ऑप्शन के साथ इसकी शुरुआती कीमत 6.49 लाख रुपये है. Punch EV में बोल्ड फ्रंट बंपर, कनेक्टेड LED DRLs और स्पोर्टी क्लैडिंग मिलती है. इससे इसका लुक ज्यादा SUV जैसा दिखाई देता है.

Tata Punch EV

केबिन में प्रीमियम सॉफ्ट-टच मटेरियल और डुअल-टोन लेआउट दिया गया है. फीचर्स में 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स और सनरूफ शामिल हैं. सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दिए गए हैं. Punch EV को क्रैश प्रोटेक्शन के लिए 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है. ये 25kWh और 35kWh बैटरी पैक ऑप्शन में आती है. इसका इलेक्ट्रिक मोटर 120 bhp की पावर और 190 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. आपको बता दें कि वैरिएंट के आधार पर इसकी क्लेम्ड रेंज 315 से 421Km तक है.

Citroën eC3X

Citroën eC3X एक प्रैक्टिकल और फैमिली-फोकस्ड इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर है. इसे अपने सेगमेंट में राइड कम्फर्ट और सस्पेंशन सेटअप के लिए जाना जाता है. BaaS स्कीम के तहत इसकी शुरुआती कीमत करीब 6.89 लाख रुपये है. इसके अलावा बैटरी के लिए करीब 2.26 रुपये प्रति किलोमीटर का EMI चार्ज बताया गया है.

eC3X में ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस, रूफ रेल्स और मस्कुलर स्टांस दिया गया है, जिससे इसका लुक रग्ड क्रॉसओवर जैसा लगता है. केबिन में स्पेस और कंफर्ट पर फोकस किया गया है. इसमें आरामदायक सीट्स और अच्छा लेगरूम मिलता है. फीचर्स में 10.25-इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 6 एयरबैग और ABS के साथ EBD शामिल हैं. इसमें 29.2kWh का एयर-कूल्ड बैटरी पैक दिया गया है. इलेक्ट्रिक मोटर 56 bhp की पावर और 143 Nm का टॉर्क जनरेट करती है. कंपनी के मुताबिक, यह एक फुल चार्ज में 320 से 325Km तक की रेंज दे सकती है.

Kia Syros EV

Kia Syros EV प्रीमियम सब-कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में एक मॉडर्न ऑप्शन है. BaaS डुअल-लोन प्रोग्राम के तहत इसकी शुरुआती कीमत 7.99 लाख रुपये है. इसमें बैटरी सब्सक्रिप्शन के लिए करीब 3.30 रुपये प्रति किलोमीटर का चार्ज है.

Syros EV का डिजाइन Kia की ग्लोबल EV लाइनअप से इंस्पायर्ड है. इसमें Star Map LED लाइटिंग, फ्लश डोर हैंडल्स और बोल्ड एयरोडायनामिक कट्स दिए गए हैं. केबिन में प्रीमियम और हाई-टेक फील देने के लिए पैनोरमिक डुअल-डिस्प्ले सेटअप दिया गया है. इसके अलावा Level 2 ADAS, वेंटिलेटेड सीट्स, Bose ऑडियो सिस्टम, 6 एयरबैग और Vehicle-to-Load यानी V2L टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स मिलते हैं.

Syros EV में 42kWh और 51.4kWh बैटरी पैक ऑप्शन मिलने की उम्मीद है. इसका इलेक्ट्रिक मोटर करीब 135 bhp की पावर जनरेट करता है. बड़ी बैटरी वाले वेरिएंट की क्लेम्ड ड्राइविंग रेंज 450Km से ज्यादा होने की बात कही गई है.

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