33 रन से शुरुआत, फिर 166 की ऐतिहासिक पारी, विराट कोहली अब तिरुवनंतपुरम में वेस्टइंडीज को देंगे चुनौती

क्रिकेट इतिहास के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक, विराट कोहली जल्द ही वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलते नजर आएंगे. दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की सीरीज 27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में शुरू होगी. इस स्टेडियम में भारत का जीत का रिकॉर्ड शानदार रहा है. यहां खेले गए दोनों वनडे मैचों में भारत ने जीत हासिल की है. आइए बिना किसी देरी के तिरुवनंतपुरम में वनडे मैचों में विराट कोहली के रिकॉर्ड पर एक नजर डालते हैं.

भारत ने तिरुवनंतपुरम में अपना पहला वनडे मैच नवंबर 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था. 'मेन इन ब्लू' ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. उनका यह फैसला सही साबित हुआ, क्योंकि वेस्टइंडीज की टीम 104 रन पर ऑल आउट हो गई. भारत ने 14.5 ओवर में नौ विकेट शेष रहते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया. रोहित शर्मा ने अपनी हाफ-सेंचुरी पूरी की और विराट कोहली ने 33 रन बनाए.

पांच साल बाद 'मेन इन ब्लू' इस मैदान पर लौटे, लेकिन इस बार श्रीलंका के खिलाफ यह मैच जनवरी 2023 में खेला गया था और भारत ने पहली पारी में 390 रन बनाए. विराट कोहली ने 166 रनों की नाबाद और धमाकेदार पारी खेली।.हालांकि उम्मीद थी कि श्रीलंकाई टीम रन का पीछा करते हुए भारत को कड़ी टक्कर देगी, लेकिन वे बुरी तरह नाकाम रहे और 317 रनों से मैच हार गए। इसके बावजूद, 'मेन इन ब्लू' इसी मैदान पर होने वाले अगले वनडे मैचों के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ तैयारी करेंगे.

विराट कोहली का तिरुवनंतपुरम में रिकॉर्ड

विराट कोहली ने तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में दो मैच खेले हैं और 199 रन बनाए हैं. 2018 में उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 33 रन बनाए थे, और बाद में 2023 में, उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 166 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 13 चौके और 8 छक्के शामिल थे.

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे मैच का शेड्यूल

27 सितंबर 2026 (रविवार) - पहला वनडे- दोपहर 2:00 बजे - तिरुवनंतपुरम

30 सितंबर 2026 (बुधवार) - दूसरा वनडे - दोपहर 2:00 बजे - गुवाहाटी

03 अक्टूबर 2026 (शनिवार) - तीसरा वनडे- दोपहर 2:00 बजे - न्यू चंडीगढ़

भारत की वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (उपकप्तान), ध्रुव जुरेल, नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज, औकिब नबी, यशस्वी जयसवाल, नमन धीर.

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