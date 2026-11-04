दिल्ली से पटना एक चार्ज में पहुंच जाइएगा, 25 हजार में हो रही बुकिंग, जानें भारत कब आएगी ये इलेक्ट्रिक कार

क्या हो अगर आप एक चार्ज में दिल्ली से पटना पहुंच जाए? ये सच हो चुका है. एक नई इलेक्ट्रिक कार आ गई है. इसको सबसे ज्यादा रेंज देने वाली कार बताया जा रहा है. इसकी बुकिंग लगभग 25 हजार रुपये से शुरू हो चुकी है. आइए, आपको इस इलेक्ट्रिक कार के बारे में और इसकी भारत लॉन्चिंग की डिटेल्स बताते हैं. हम यहां पर बात कर रहे हैं Denza N8 EV की. इसको इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी BYD के प्रीमियम Denza ने पेश किया है. इसकी बुकिंग चीन में शुरू हो गई है. हालांकि, भारत में भी लॉन्च की डिटेल्स लीक हो गई है.

ये शानदार SUV इसी साल नवंबर में आधिकारिक तौर पर लॉन्च होने के लिए पूरी तरह तैयार है. हालांकि कंपनी ने अभी तक इसकी प्री-सेल कीमतों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन अगर तुलना की जाए तो इसी के बराबर की बैटरी और इससे 50 mm ज्यादा लंबी डेंजा N8L की शुरुआती कीमत लगभग 2,99,800 युआन (करीब 41 लाख रुपये) हो सकती है. जबकि इसकी प्री-बुकिंग लगभग 25 हजार रुपये में की जा सकती है. प्री-बुकिंग करने वाले कस्टमर्स को 60 हजार तक फायदा कार की डिलीवरी के समय मिलेगा.

डिजाइन और साइज

Denza N8 का फ्रंट लुक बेहद मॉडर्न है, जिसमें स्प्लिट हेडलाइट्स दी गई हैं. इसके ऊपरी हिस्से में डुअल-स्ट्रिप LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स और निचले हिस्से में वर्टिकल हाई/लो बीम लाइट्स मिलती हैं. इसके बंपर के निचले हिस्से में एक्टिव एयर इनटेक डिजाइन दिया गया है और आगे की तरफ सामान रखने के लिए एक फ्रंट ट्रंक (फ्रंक) भी मिलता है. साइज की बात करें तो इस बड़ी SUV की लंबाई 5,150 mm, चौड़ाई 1,999 mm और ऊंचाई 1,820 mm है, जबकि इसका व्हीलबेस 3,075 mm का है. N8L के मुकाबले इसकी लंबाई को 50 mm कम किया गया है.

ये गाड़ी 20-इंच या 21-इंच के बेहद खूबसूरत व्हील्स के ऑप्शन्स में उपलब्ध है. छह सीटों वाली N8L से अलग, यह नई Denza N8 एक बेहद आरामदायक 5-सीटर गाड़ी है जिसमें 1,046 लीटर का बहुत बड़ा बूट स्पेस मिलता है. ग्राहक इस कार को तियानजी ग्रीन, नाइट ब्लैक, फ्लोइंग सिल्वर और शुयुन ग्रे जैसे चार शानदार कलर्स में चुन सकते हैं. इसके साथ ही इसमें डीप स्पेस ब्लू, ऑरोरा ग्रीन, डेलाइट ऑरेंज और स्टार ट्वाइलाइट ग्रे जैसे चार डुअल-टोन ऑप्शन्स भी दिए गए हैं.

लग्जरी से भरा इंटीरियर और "जीरो-ग्रेविटी" सीटें

इस लग्जरी SUV का इंटीरियर किसी वीआईपी लाउंज जैसा महसूस होता है. इसके केबिन में 30-इंच का विशाल पैनोरमिक स्क्रीन और 1.1 मीटर चौड़ा एक इंटीग्रेटेड "स्काई स्क्रीन" दिया गया है. पूरे केबिन को बेहद प्रीमियम लेदर अपहोल्स्ट्री और असली वुड ग्रेन के एलिमेंट्स के साथ सजाया गया है. केबिन के लिए मूनलिट माउंटेन (लाइट बेज/डार्क ब्लू), मॉर्निंग मिस्ट बेज, डॉन रेड और इवनिंग ब्राउन जैसे चार शानदार कलर स्कीम्स के ऑप्शन मिलते हैं.

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इसके अलावा गाड़ी के फ्रंट में दो 50W के वायरलेस फास्ट चार्जर्स, चारों तरफ लिपटने वाली एम्बिएंट लाइटिंग, प्रीमियम Devialet साउंड सिस्टम, पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए अलग एंटरटेनमेंट स्क्रीन्स और एक ऑनबोर्ड रेफ्रिजरेटर भी दिया गया है. आराम के मामले में इस कार का कोई मुकाबला नहीं है, इसमें चार बेहद एडवांस "जीरो-ग्रेविटी" सीटें (दो आगे और दो पीछे) मिलती हैं. इसके फ्रंट की सीटों को 165 डिग्री तक और पीछे की सीटों को 146 डिग्री तक झुकाया (रीक्लाइन) जा सकता है. साथ ही पीछे की सीटों को 130 mm तक आगे-पीछे भी खिसकाया जा सकता है. इन चारों ही सीटों में वेंटिलेशन, हीटिंग और मसाज की शानदार सुविधाएं मिलती हैं, और इन सीटों को एडजस्ट करने के बटन्स दरवाजे के पैनल्स पर ही दिए गए हैं.

परफॉर्मेंस, पावर और रेंज

Denza N8 में "यी सैन फांग" (e3) टेक्नोलॉजी, DiSus-A इंटेलिजेंट एयर सस्पेंशन और पीछे के पहियों को मोड़ने वाली रियर-व्हील स्टीयरिंग दी गई है. सुरक्षा के लिए ये गाड़ी God's Eye 5.0 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम से लैस है. परफॉर्मेंस के लिहाज से इसका प्योर इलेक्ट्रिक वर्जन सिंगल-मोटर रियर-व्हील ड्राइव (RWD) और ट्राई-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) कॉन्फिगरेशन्स में आता है. इसका सिंगल-मोटर वेरिएंट 429 hp और 496 hp के दो पावर ऑप्शन्स में उपलब्ध है. वहीं इसका सबसे दमदार ट्राई-मोटर वर्जन तीन मोटर्स के साथ आता है, जिसमें आगे 362 hp की एक मोटर और पीछे 416 hp की दो मोटर्स लगी हैं. ये तीनों मिलकर इस गाड़ी को 1,193 hp की बेमिसाल ताकत देती हैं, जिससे यह SUV बिना आगे बढ़े एक ही जगह पर कम्पस टर्न और इंटेलिजेंट क्रॉलिंग जैसे एडवांस कारनामे आसानी से कर सकती है.

अब सबसे जरूरी बात बैटरी और रेंज की कर लेते हैं. इस कार में दूसरी जनरेशन की ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी और फ्लैश-चार्जिंग की सुविधा दी गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कार 130.15 kWh और 105.79 kWh के दो बड़े बैटरी पैक्स के साथ आएगी, जो इसे सिंगल चार्ज में 1003 किमी (~812 किमी WLTP), 970 किमी, 840 किमी और 800 किमी तक की बेजोड़ इलेक्ट्रिक रेंज देंगे. भविष्य में कंपनी इसका एक प्लग-इन हाइब्रिड वर्जन भी लाने वाली है जो केवल बैटरी पावर पर ही लगभग 435 किमी की रेंज देने में सक्षम होगा.

आपको बता दें कि Denza की एंट्री भारत में 13 नवंबर को होने वाली है. हालांकि, शुरुआत में कंपनी Z9 GT, D9 जैसे मॉडल को पेश कर सकती है. लेकिन, माना जा रहा है कि आने वाले समय में Denza N8 को भी भारत में लॉन्च किया जा सकता है.

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