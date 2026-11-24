India A vs UAE LIVE Score Updates, Asia Cup Rising Stars LIVE Updates: एसीसी मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में आज भारत ए का मुकाबला यूएई के साथ हो रहा है. भारत ए के खिलाफ यूएई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. पाकिस्तान A के खिलाफ खेलने वाली इंडिया A की प्लेइंग 11 में 3 बदलाव किए गए हैं; आयुष बडोनी, विपराज निगम और प्रिंस यादव की जगह प्रभसिमरन सिंह, हर्ष दुबे और अरशद खान को शामिल किया गया है, आजका मैच भारत ए को हर हाल में जीतना है. जीत हासिल करने के बाद भारतीय टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने में सफल हो जाएगी. एसीसी मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में वैभव के बल्ले से बड़ा स्कोर नहीं निकला है. फैन्स भरोसा है कि आज यूएई के खिलाफ वैभव अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचा कर फैन्स को झूमने का मौका देंगे. वैभव ने नेपाल और पाकिस्तान शाहीन के खिलाफ क्रमशः 26 और 11 रन बनाए हैं.

(LIVE SCORECARD)

भारत -ए प्लेइंग 11

वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह, तिलक वर्मा (कप्तान), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, सूर्यांश शेडगे, शाहबाज़ अहमद, हर्ष दुबे, हर्षित राणा, अरशद खान

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Here are the LIVE Scores and Updates of India A vs UAE A Asia Cup Rising Stars match -



