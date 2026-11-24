भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा, पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह, शिखर धवन, दिनेश कार्तिक, इरफान पठान और एंजेलो मैथ्यूज समेत कई अन्य लोगों ने वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की. इस युवा भारतीय खिलाड़ी ने मंगलवार को दोहा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए ACC मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के ग्रुप B मुकाबले में, भारत A और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच हुए मैच के दौरान कई रिकॉर्ड तोड़ दिए. सूर्यवंशी ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करते हुए लिस्ट A क्रिकेट में सबसे तेज शतक और दोहरा शतक जड़ा. दोहा में खेले गए इस मैच में भारत A ने UAE को सात विकेट से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली.

15 वर्षीय इस खिलाड़ी ने 53 गेंदों में 204 रन बनाए. उन्होंने लिस्ट A क्रिकेट में सबसे तेज शतक (28 गेंदों में), 150 रन (40 गेंदों में) और दोहरा शतक (52 गेंदों में) बनाने का रिकॉर्ड कायम किया. उनकी इस पारी की बदौलत भारत A ने महज पांच ओवरों में 100 रन पूरे कर लिए. टीम के कुल 254 रनों में से 204 रन खुद बनाकर, उन्होंने भारत A को सात विकेट से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. भारत A ने 250 रनों के लक्ष्य को 14.2 ओवरों में हासिल कर लिया.

उन्होंने UAE के खिलाफ 28 छक्के भी जड़े, जो पेशेवर क्रिकेट के इतिहास में किसी एक पारी में लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के हैं.

क्रिकेट जगत ने सूर्यवंशी की इस रिकॉर्ड तोड़ पारी की जमकर तारीफ की.

युवराज सिंह

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह ने वैभव की पारी को निडर बल्लेबाजी का शानदार उदाहरण बताया. उन्होंने कहा कि महज 52 गेंदों पर दोहरा शतक लगाना किसी विशेष प्रतिभा वाले खिलाड़ी के बस की बात है. युवराज ने वैभव को मेहनत जारी रखने की सलाह देते हुए कहा कि उनके करियर का सबसे बेहतरीन समय अभी आना बाकी है.

शिखर धवन

शिखर धवन ने 15 साल की उम्र में वैभव द्वारा रचे गए इस रिकॉर्ड को असाधारण उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि लिस्ट-ए क्रिकेट में सिर्फ 52 गेंदों पर दोहरा शतक जड़ना बेहद बड़ी बात है. धवन ने वैभव की प्रतिभा की जमकर सराहना की और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं.

दिनेश कार्तिक

दिनेश कार्तिक भी वैभव की बल्लेबाजी से हैरान नजर आए. उन्होंने कहा कि 53 गेंदों पर दोहरा शतक जैसी पारी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी. कार्तिक के मुताबिक वैभव ने जिन 54 गेंदों का सामना किया, उनमें से 35 गेंदों पर चौका या छक्का लगाया. उन्होंने कहा कि ऐसा प्रदर्शन वीडियो गेम में भी आसानी से देखने को नहीं मिलता और यह क्रिकेट इतिहास की सबसे अनोखी पारियों में से एक है.

राजीव शुक्ला

बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने वैभव को "विशेष प्रतिभा" बताते हुए कहा कि इतनी कम उम्र में ऐसा प्रदर्शन देखना बेहद सुखद है. उन्होंने 28 गेंदों में शतक और 52 गेंदों में दोहरा शतक पूरा करने को आत्मविश्वास, कौशल और निडर बल्लेबाजी का शानदार उदाहरण बताया.

एंजेलो मैथ्यूज

पूर्व श्रीलंकाई कप्तान एंजेलो मैथ्यूज ने कहा कि किसी भी टीम के खिलाफ 53 गेंदों पर 204 रन बनाना आसान काम नहीं है. उनके अनुसार वैभव एक बेहद खास प्रतिभा हैं और उनकी यह पारी लंबे समय तक याद रखी जाएगी.

अभिषेक शर्मा

भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने भी वैभव की पारी की सराहना की. उन्होंने इस रिकॉर्डतोड़ पारी को "स्पेशल" बताया और युवा बल्लेबाज के प्रदर्शन की तारीफ की.

इरफान पठान

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने वैभव को "स्पेशल" खिलाड़ी करार दिया. उनका मानना है कि इतनी कम उम्र में इस तरह के रिकॉर्ड बनाना बताता है कि वैभव के पास असाधारण प्रतिभा है.