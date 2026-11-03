जल्द आ सकती है 20+ KM माइलेज देने वाली SUV, Tata करेगी बाजार में धमाका!

Tata Motors को हाल के दिनों में अपने CNG मॉडल्स के साथ बाजार में काफी अच्छी सफलता मिली है. इस कामयाबी को देखते हुए अब भारतीय कार निर्माता कंपनी अपनी CNG SUV लाइनअप को केवल Nexon और Punch से आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है. सिएरा, Nexon और Punch जैसे Tata के बेहद लोकप्रिय मॉडल्स के बीच अक्सर Tata Curvv को अनदेखा कर दिया जाता है, जबकि ये गाड़ी शानदार फीचर्स, बिल्कुल अलग और अनोखे लुक और बेहतरीन प्रैक्टिकैलिटी के साथ आती है.

अब इस पैकेज को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए Tata इसे भारत के सबसे पावरफुल पावरट्रेन यानी CNG के साथ पेश कर सकती है. Tata Curvv में 500 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है. इसमें Tata की खास डुअल-सिलेंडर CNG तकनीक के आने के बाद Curvv बाजार में मौजूद सबसे प्रैक्टिकल और उपयोगी CNG SUV में से एक बन सकती है. नए CNG इंजन के अलावा इस गाड़ी के बाहरी डिजाइन में बहुत कम बदलाव देखने को मिलेंगे. इसका सबसे खास और आसानी से पहचाना जाने वाला कूपे जैसा स्टाइलिश लुक पहले जैसा ही बरकरार रहेगा, क्योंकि इसकी ढलान वाली छत (स्लोपिंग रूफलाइन) ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है. गाड़ी पर लगने वाले कुछ CNG बैज को छोड़कर इसे सामान्य पेट्रोल और डीजल वेरिएंट्स से अलग पहचान पाना काफी मुश्किल होगा.

19 से 20 किमी प्रति किलोग्राम मिल सकता है माइलेज

अभी Tata Curvv में 1.2-लीटर का टर्बो-पेट्रोल इंजन (जो 118 bhp की पावर और 170 Nm का टॉर्क देता है) और 1.5-लीटर का डीजल इंजन (जो 116 bhp की पावर और 260 Nm का टॉर्क देता है) मिलता है. चूंकि Curvv अपना इंजन नेक्सॉन के साथ साझा करती है, इसलिए कंपनी के लिए इसमें डुअल-टैंक CNG सेटअप को फिट करना काफी आसान होगा. हालांकि Curvv के बड़े साइज और वजन को देखते हुए इसमें नेक्सॉन CNG की तुलना में थोड़ा कम माइलेज मिलने की उम्मीद है, जो लगभग 19 से 20 किमी प्रति किलोग्राम के आसपास रह सकता है.

भले ही इसके माइलेज के आंकड़े मारुति की CNG गाड़ियों की बराबरी न कर पाएं, लेकिन एक पावरफुल टर्बो-पेट्रोल CNG SUV चलाने के लिए ये एक छोटा सा समझौता है. ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिल सकता है. इसके अलावा, Tata ने अब अपने CNG मॉडल्स में AMT यानी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स देना भी शुरू कर दिया है, इसलिए उम्मीद है कि Curvv CNG में भी ऑटोमैटिक का ऑप्शन मिलेगा.

पहले जैसे मिल सकते हैं फीचर्स

फीचर्स के मामले में Curvv के CNG वेरिएंट्स में भी इसके पेट्रोल और डीजल मॉडल्स जैसी ही प्रीमियम सुविधाएं मिलने की उम्मीद है. इस गाड़ी में Level-2 ADAS, पैनोरमिक सनरूफ, 12.3-इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जैसे शानदार फीचर्स देखने को मिल सकते हैं. इसके अलावा ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, वायरलेस चार्जर और सुरक्षा के लिए छह एयरबैग व 360-डिग्री कैमरा जैसी खूबियां भी इसमें शामिल रहेंगी.

कीमत की बात करें तो Tata Curvv की मौजूदा ऑन-रोड कीमत (मुंबई) 11.71 लाख रुपये से 22.81 लाख रुपये के बीच है. इसके नए CNG वेरिएंट्स की कीमत इसके सामान्य पेट्रोल वेरिएंट्स की तुलना में लगभग 85,000 रुपये से 90,000 रुपये तक ज्यादा होने की उम्मीद है. Tata Motors ने अभी तक आधिकारिक तौर पर Curvv CNG को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि यह गाड़ी साल 2027 की शुरुआत तक बाजार में दस्तक दे सकती है. पिछले कुछ सालों में CNG SUV की मांग में जबरदस्त उछाल आया है, ऐसे में Curvv को CNG में उतारना इसकी बिक्री को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही शानदार कदम साबित हो सकता है.

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