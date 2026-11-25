भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में अपनी मजबूत पकड़ रखने वाली Toyota Innova Hycross का अपडेटेड फेसलिफ्ट मॉडल आज यानी 25 नवंबर को लॉन्च होने जा रहा है. इस नए मॉडल में कंपनी इसके बाहरी लुक में कई बड़े बदलाव, केबिन के अंदर नए फीचर्स दे सकती है. लेकिन, जिस बदलाव की सबसे ज्यादा चर्चा है, वह है फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड इंजन. रिपोर्ट के अनुसार, ये नई गाड़ी 85% तक एथेनॉल ब्लेंड (E85) वाले फ्यूल पर भी बहुत आसानी से चल सकेगी.

Toyota Innova Hycross: नया और फ्रेश लुक

दिखने के मामले में हालांकि इस MPV का ओवरऑल साइज और मस्कुलर स्ट्रक्चर पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन इसे एक नया और फ्रेश लुक देने के लिए Toyota ने इसके फ्रंट प्रोफाइल पर काफी काम किया है. लीक हुए पेटेंट इमेज और टेस्टिंग के दौरान दिखी तस्वीरों से ये साफ पता चलता है कि इसके फ्रंट ग्रिल को नए और आकर्षक जालीदार पैटर्न के साथ अपडेट किया गया है, जो बंपर के साथ बहुत ही खूबसूरती से फिट बैठता है. इसके अलावा, इसके फ्रंट बंपर और एलईडी हेडलाइट्स के अंदरूनी डिजाइन को भी बदला गया है जो इसे सामने से काफी मॉडर्न लुक देते हैं.

गाड़ी के साइड लुक में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके स्पोर्टी लुक को बढ़ाने के लिए कंपनी इसमें बिल्कुल नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स दे सकती है. पीछे की तरफ इसके रियर बंपर और एलईडी टेललाइट्स की फिनिशिंग में भी कुछ हल्के बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जो इस कार को भीड़ से बिल्कुल अलग और प्रीमियम लुक देंगे.

केबिन के अंदर मिलेंगे नए और शानदार फीचर्स

कार के अंदर का इंटीरियर लेआउट और डैशबोर्ड का डिजाइन काफी हद तक इसके मौजूदा मॉडल जैसा ही रहेगा, जिसमें ऊंचा सेंटर कंसोल, ऑटोमैटिक गियर सिलेक्टर और दरवाजे पर लगे इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट कंट्रोल्स पहले की तरह ही काम करते रहेंगे. लेकिन सफर को और अधिक आरामदायक और दमदार बनाने के लिए Toyota इसके केबिन में कुछ नए रंग की सीट अपहोल्स्ट्री और एक्स्ट्रा फीचर्स जोड़ सकती है.

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इसके साथ ही, केबिन के अंदर मिलने वाले बड़े टच इंफोटेनमेंट सिस्टम और उसके सॉफ्टवेयर को भी नए ग्राफिक्स व स्मूथ कनेक्टिविटी के साथ अपडेट किया जा सकता है. गाड़ी में मिलने वाले नए फीचर्स और बाकी सुविधाओं की पूरी लिस्ट आज लॉन्च के समय ही साफ हो पाएगी.

सबसे बड़ा गेम-चेंजर होगा E85 फ्लेक्स-फ्यूल इंजन

इस नए फेसलिफ्ट मॉडल की सबसे बड़ी यूएसपी और चर्चा का विषय इसमें मिलने वाला फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन है. Toyota ने इससे पहले इस गाड़ी का एक फ्लेक्स-फ्यूल प्रोटोटाइप (मॉडल) शोकेस किया था, जो 85 प्रतिशत तक एथेनॉल मिले पेट्रोल (E85) पर भी पूरी क्षमता से चलने में कैपेबल था. इस इको-फ्रेंडली सिस्टम के लिए कंपनी ने इसके 2.0-लीटर, 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन और फ्यूल लाइनों में कई बड़े बदलाव किए हैं. इसमें नए स्पार्क प्लग्स, मजबूत पिस्टन रिंग्स, एक खास एथेनॉल सेंसर, अपडेटेड फ्यूल पंप व फिल्टर और एथेनॉल से सुरक्षित रहने वाले मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है.

अगर कंपनी आज इस सेटअप को फाइनल गाड़ी के साथ लॉन्च कर देती है, तो यह भारत में Toyota की पहली फ्लेक्स-फ्यूल पैसेंजर कार बन जाएगी. फिलहाल इस समय इनोवा हाइक्रॉस बाजार में दो इंजन ऑप्शन्स के साथ बिकती है, जिनमें एक नॉर्मल 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन (CVT गियरबॉक्स के साथ) और दूसरा पेट्रोल इंजन व इलेक्ट्रिक मोटर वाला स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड मॉडल (e-CVT गियरबॉक्स के साथ) शामिल है. ये दोनों ही मॉडल अभी E20 पेट्रोल को सपोर्ट करते हैं और 16.13 kmpl और 23.24 kmpl का माइलेज देते हैं.

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