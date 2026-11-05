दिवाली पर पहली बार खरीद रहे हैं कार? 15 लाख से कम ऑन-रोड प्राइस में बेस्ट SUV

दिवाली देश के सबसे शुभ त्योहारों में से एक है. कई लोग इस खास मौके पर खुद को और अपने परिवार को एक ब्रांड-न्यू कार गिफ्ट करना पसंद करते हैं. अगर आप भी इस दिवाली दमदार SUV खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके पास कई ऑप्शन्स हैं. आप करीब 15 लाख रुपये खर्च करके अपने घर एक जबरदस्त SUV ला सकते हैं. यहां पर आपको Hyundai से लेकर Maruti तक की जबरदस्त SUV के बारे में बता रहे हैं. आप अपनी जरूरत के हिसाब से इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं.

Hyundai Bayon: क्रेटा जैसे फीचर्स, लेकिन बजट में फिट

हाल ही में लॉन्च हुई Hyundai Bayon इस समय बाजार में मौजूद सबसे बेहतरीन पैसा वसूल SUV में से एक नजर आती है. ये गाड़ी काफी किफायती कीमत पर Creta जैसे प्रीमियम फीचर्स ऑफर करती है. अगर आपका बजट 15 लाख रुपये है, तो आप इसका मिड-स्पेक HX5 वेरिएंट ऑन-रोड इस कीमत के अंदर आसानी से घर ला सकते हैं. इस वेरिएंट में आपको 10.25-इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, इलेक्ट्रिक सनरूफ और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसी तमाम सुविधाएं मिलती हैं. इसके अलावा सुरक्षा और आराम के लिए इसमें छह एयरबैग, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रियर एसी वेंट्स, क्रूज कंट्रोल, ऑटो हेडलैंप्स और ऑटो-फोल्ड होने वाले इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs भी दिए गए हैं.

इंजन की बात करें तो Bayon में हुंडई का भरोसेमंद 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड (NA) पेट्रोल इंजन मिलता है जो 114 bhp की पावर और 143 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. ये बिल्कुल वही इंजन है जो क्रेटा में भी इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि, इसका IVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स वाला वेरिएंट 16 लाख रुपये से थोड़ा ऊपर जाता है, इसलिए अगर आपका बजट 15 लाख रुपये तक का ही है, तो आपको इसके 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन (MT) के साथ ही जाना होगा.

सब-कॉम्पैक्ट सेगमेंट की बादशाह: Tata Nexon (Fearless+)

सब-कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में Tata Nexon को अक्सर बाजार का किंग कहा जाता है. 15 लाख रुपये से कम के बजट में आपको इसका Fearless+ (PS) वेरिएंट मिल जाता है. हालांकि, अगर आप इसी बजट में ऑटोमैटिक गियरबॉक्स वाली नेक्सॉन चाहते हैं, तो आपको इससे नीचे वाले Creative Plus वेरिएंट्स को चुनना होगा. टॉप वेरिएंट होने के नाते इसमें फीचर्स की भरमार है.

इस मॉडल में बड़ी पैनोरमिक सनरूफ, शानदार JBL साउंड सिस्टम, 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 10.25-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वायरलेस चार्जर, एयर प्यूरीफायर और ऑटो-डिमिंग IRVM जैसी लग्जरी खूबियां मिलती हैं. वैसे तो इस ट्रिम में डीजल और CNG के ऑप्शन्स भी आते हैं, लेकिन उनकी कीमत 15 लाख रुपये से ऊपर चली जाती है. इसकी वजह से इस बजट में आपको 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (118 bhp और 170 Nm) और 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का कॉम्बिनेशन ही मिलेगा.

नए अवतार में और भी दमदार हुई Maruti Brezza (ZXi+)

Maruti Suzuki की Brezza अपनी किफायती कीमत और भरोसे के दम पर इस सेगमेंट में हमेशा से एक मजबूत खिलाड़ी रही है. हाल के फेसलिफ्ट अपडेट के बाद तो यह और भी बेहतरीन पैकेज बन गई है. इसका नया 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन वाला ZXi+ वेरिएंट मुंबई में 13.32 लाख रुपये (ऑन-रोड) की कीमत पर मिल रहा है, जो 15 लाख के बजट से काफी कम है. अगर आप इसी ट्रिम में 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करीब 16 लाख रुपये खर्च करने होंगे क्योंकि ऑटोमैटिक का ऑप्शन केवल बड़े 1.5-लीटर NA पेट्रोल इंजन के साथ ही मिलता है.

फीचर्स के मामले में मारुति ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी है. इस वेरिएंट में आपको वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट वॉर्निंग, 10.1-इंच की बड़ी स्क्रीन, इलेक्ट्रिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, कूल्ड ग्लवबॉक्स, क्रूज कंट्रोल और छह एयरबैग जैसे तमाम हाई-टेक फीचर्स का पूरा पैकेज मिलता है.

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