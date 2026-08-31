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Maruti Swift या Celerio.. 50 हजार की सैलरी वाले के लिए बेस्ट कार, माइलेज से EMI तक की डिटेल्स

अगर आपकी मंथली सैलरी 50 हजार रुपये हैं तो आपके लिए कौन-सी कार बेस्ट रहेगी? हम यहां पर आपको ज्यादा माइलेज के हिसाब से Swift और Celerio के बारे में बताने जा रहे हैं. जानिए डाउनपेमेंट और EMI का खर्च.

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Maruti Swift या Celerio.. 50 हजार की सैलरी वाले के लिए बेस्ट कार, माइलेज से EMI तक की डिटेल्स
Swift vs Celerio

अगर आपकी महीने की कमाई 50 हजार रुपये तक है और आप नई कार खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए कुछ कारें बेस्ट ऑप्शन हो सकती हैं. इस सैलरी रेंज में सबसे ज्यादा माइलेज वाली पेट्रोल कार चुनना आपके मंथली बजट में बड़ा फर्क डाल सकता है. Maruti Suzuki अभी भी बजट पेट्रोल कारों के माइलेज के मामले में आगे है.

Maruti Suzuki Swift का को लेकर कंपनी का दावा है कि इसकी माइलेज 25.75 km/l तक है. जबकि Celerio भी अपने सबसे ज्यादा माइलेज वाले पेट्रोल वैरिएंट में 24 km/l से ज्यादा का एवरेज दावा करती हैं. लेकिन सबसे ज्यादा माइलेज वाली पेट्रोल कार और 50,000 रुपये महीने की सैलरी वाले व्यक्ति के लिए सबसे अच्छी पेट्रोल कार के बीच एक अहम अंतर है. Swift इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा माइलेज देती है, लेकिन कम कीमत वाली Celerio को खरीद कर EMI कम रखी जा सकती है.

2026 में भारत की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली पेट्रोल कारें

आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि असल में मिलने वाला माइलेज ट्रैफिक, ड्राइविंग स्टाइल, सड़क की स्थिति, एयर-कंडीशनिंग के इस्तेमाल, टायर प्रेशर और कार में लोड के आधार पर अलग हो सकता है. Maruti Suzuki Swift के लिए 25.75 km/l, S-Presso AGS के लिए 25.30 km/l, Celerio मैनुअल के लिए 25.24 km/l और Alto K10 AGS के लिए 24.90 km/l तक के माइलेज का दावा करता है. 

50,000 सैलरी पर लेनी चाहिए Maruti Swift?

किफायती कारों में सबसे ज्यादा माइलेज में Maruti Suzuki Swift किंग है. इसके 1.2-लीटर, तीन-सिलेंडर पेट्रोल इंजन को लेकर माइलेज 25.75 km/l तक का दावा किया गया है.

Swift की शुरुआती कीमत फिलहाल करीब 5.84 लाख (एक्स-शोरूम) है. हालांकि, वैरिएंट के हिसाब से ये कीमत 8.89 लाख रुपये तक जाती है. 50 हजार महीने कमाने वाले खरीदार के लिए दिक्कत माइलेज नहीं बल्कि कार की कीमत हो सकती है. अगर किसी बड़े शहर में एंट्री-लेवल Swift की ऑन-रोड कीमत करीब 6.7 लाख मानें तो करीब 1.35 लाख की डाउन पेमेंट के बाद खरीदार को लगभग 5.35 लाख का लोन लेना होगा.

Swift

Swift

9.5% की अनुमानित ब्याज दर पर पांच साल के लिए ये EMI करीब 11,200 रुपये प्रति महीने बैठेगी. हालांकि, रियल EMI आपके शहर, लोन देने वाले बैंक या संस्थान, क्रेडिट स्कोर, ब्याज दर, इंश्योरेंस और अंतिम ऑन-रोड कीमत के आधार पर अलग हो सकती है. ये EMI 50,000 रुपये की मासिक सैलरी का करीब 22% है, और इसमें पेट्रोल, इंश्योरेंस, सर्विसिंग और कार रखने के दूसरे खर्च शामिल नहीं हैं. कुछ खरीदारों के लिए ये कीमत संभालना आसान हो सकता है, लेकिन अगर आपके ऊपर किराया, बच्चों की पढ़ाई, परिवार की जिम्मेदारियां या कोई दूसरा लोन है, तो ये बोझिल हो सकती है.

Maruti Celerio बेहतर विकल्प

Celerio के मामले में तस्वीर ज्यादा दिलचस्प हो जाती है. इसकी शुरुआती कीमत फिलहाल करीब 4.70 लाख एक्स-शोरूम है, जबकि LXi मैनुअल पेट्रोल वैरिएंट को लेकर कंपनी का दावा है कि ये 25.24 km/l के माइलेज देती है. ये माइलेज Swift के 25.75 km/l के दावे से सिर्फ करीब 0.5 km/l कम है, लेकिन Celerio खरीदने में काफी कम पैसे खर्च होते हैं.

Celerio

Celerio

अगर किसी सामान्य शहर में बेस Celerio की ऑन-रोड कीमत करीब 5.4 लाख मानें, तो करीब 1.1 लाख की डाउन पेमेंट की जा सकती है. बाकी करीब 4.3 लाख रुपये का लोन पांच साल के लिए 9.5% की अनुमानित ब्याज दर पर लेने पर EMI करीब 9,000 रुपये प्रति महीने आएगी. इससे Swift की तुलना में मंथली फाइनेंशियल बोझ कम रहेगा और साथ ही अच्छा माइलेज भी मिलता रहेगा. Celerio में 998cc पेट्रोल इंजन है और ये मैनुअल के साथ AGS ऑटोमैटिक गियरबॉक्स में भी उपलब्ध है.

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