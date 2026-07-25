10 लाख के अंदर आती हैं ये कारें, सेफ्टी में मिली है 5 स्टार रेटिंग, नई-नवेली Brezza भी लिस्ट में शामिल

Best Car Under Rs 10 Lacs: अगर आपका बजट 10 से 11 लाख रुपये के बीच है और आप ऐसी कार खरीदना चाहते हैं जो कीमत के साथ-साथ सुरक्षा के मामले में भी बेहतरीन हो, तो भारतीय बाजार में कई शानदार विकल्प मौजूद हैं. इस बजट में आने वाली कई कारों को Global NCAP या BNCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है. इन कारों में मजबूत बॉडी, कई एयरबैग, ABS with EBD और आधुनिक सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. अगर आप अपने परिवार के लिए सुरक्षित कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इन ऑप्शन पर जरूर नजर डाल सकते हैं.

Maruti Suzuki Brezza Facelift

Maruti Suzuki ने हाल ही में भारतीय बाजार में Brezza Facelift लॉन्च की है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.40 लाख रुपये है. कंपनी ने SUV के डिजाइन में हल्के बदलाव किए हैं, जिससे इसे पहले से ज्यादा फ्रेश लुक मिला है. नई Brezza को 5-स्टार BNCAP सेफ्टी रेटिंग मिली है, जिससे यह अपने सेगमेंट की सबसे सुरक्षित SUV में शामिल हो गई है. यह SUV उन ग्राहकों के लिए अच्छा विकल्प हो सकती है जो Maruti की भरोसेमंद सर्विस के साथ मजबूत सेफ्टी चाहते हैं.

Tata Punch

इस सूची में सबसे पहले नंबर पर Tata Punch आती है. Tata Motors की यह कॉम्पैक्ट SUV भारतीय बाजार में काफी लोकप्रिय है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 5.70 लाख रुपये से 10.67 लाख रुपये के बीच है.

Tata Punch को Global NCAP क्रैश टेस्ट में एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. इसमें मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड डुअल एयरबैग, ABS with EBD और कई अन्य सुरक्षा फीचर्स दिए गए हैं. कम बजट में सुरक्षित SUV खरीदने वालों के लिए यह सबसे मजबूत दावेदार मानी जाती है.

Tata Altroz

अगर आप हैचबैक खरीदना चाहते हैं, तो Tata Altroz भी एक शानदार विकल्प है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 6.30 लाख रुपये से 10.77 लाख रुपये तक जाती है.

इस कार को भी Global NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, Electronic Stability Control (ESC) और ABS with EBD जैसे फीचर्स दिए गए हैं. मजबूत बॉडी और बेहतर सुरक्षा के कारण Altroz इस सेगमेंट की सबसे सुरक्षित हैचबैक में गिनी जाती है.

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Mahindra XUV 3XO

Mahindra की कॉम्पैक्ट SUV XUV 3XO भी इस सूची में शामिल है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.79 लाख रुपये से 15.04 लाख रुपये तक है. XUV 3XO को भी Global NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. इसमें 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, ABS with EBD और कई आधुनिक सुरक्षा फीचर्स दिए गए हैं. बेहतर सेफ्टी और प्रीमियम फीचर्स के कारण यह SUV ग्राहकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है.

Tata Nexon

भारत की सबसे लोकप्रिय सब-4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV में शामिल Tata Nexon भी इस सूची का हिस्सा है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.40 लाख रुपये से 14.30 लाख रुपये तक है.

Tata Nexon को Global NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है. इसमें 6 एयरबैग, Hill Hold Assist और ABS जैसे कई आधुनिक सुरक्षा फीचर्स दिए गए हैं. मजबूत बॉडी और बेहतरीन क्रैश टेस्ट प्रदर्शन के कारण Nexon लंबे समय से भारतीय ग्राहकों की पसंदीदा सुरक्षित SUV बनी हुई है.