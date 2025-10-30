विज्ञापन
मारुति ने बदल दिया खेल, 'विक्टोरिस' SUV के ये 5 धांसू फीचर्स मचा रहे धूम, Creta-Seltos की बढ़ी टेंशन!

कारों में बेहतर साउंड सिस्टम को देखते हुए, मारुति ने पहली बार विक्टोरिस में 8-स्पीकर सराउंड साउंड सिस्टम दिया है. यह सिस्टम Infinity कंपनी का है और Dolby Atmos 5.1 चैनल सपोर्ट के साथ आता है.

Maruti Suzuki Victoris SUV: देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने अपनी नई फ्लैगशिप एसयूवी 'विक्टोरिस' (Victorias) को बीते महीने लॉन्च कर दिया. यह कार सीधे तौर पर Hyundai Creta और Kia Seltos जैसी गाड़ियों को टक्कर दे रही है. खास बात यह है कि इस एसयूवी को मारुति ने अपने लिए एक 'HALO' प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की है, जिसमें कंपनी ने कई ऐसे फीचर्स दिए हैं जो मारुति की किसी भी कार में पहली बार देखने को मिले हैं.

पेश हैं वो 5 खास बातें जो मारुति सुजुकी विक्टोरिस में पहली बार जोड़ी गई हैं-

पहली बार Level-2 ADAS की सुविधा

मारुति सुजुकी ने पहली बार अपनी किसी कार में Level-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स) सेफ्टी सूट दिया है. इस टेक्नोलॉजी में कई एक्टिव सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं, जैसे इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन-कीपिंग असिस्टेंस और एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, जो ड्राइविंग को ज्यादा सुरक्षित बनाते हैं.

बूट फ्लोर के नीचे CNG टैंक

CNG ग्राहकों की मांग को देखते हुए, मारुति ने विक्टोरिस में अंडर-फ्लोर माउंटेड CNG टैंक दिया है. यानी, CNG सिलेंडर अब बूट के नीचे रखा गया है, जिससे कार के ट्रंक (डिग्गी) में सामान रखने के लिए काफी जगह खाली हो जाती है. यह फीचर पहली बार मारुति की किसी गाड़ी में आया है, जबकि बाकी कंपनियां पहले से इसे उपयोग कर रही थीं.

जेस्चर कंट्रोल के साथ पावर्ड टेलगेट

विक्टोरिस में एक और नया फीचर 'पावर्ड टेलगेट' है. इसका मतलब है कि आप सिर्फ चाबी (Key Fob) का इस्तेमाल करके या पैर से 'किक-टू-ओपन' जेस्चर (इशारा) करके भी डिग्गी खोल सकते हैं. मारुति की गाड़ियों में यह सुविधा पहली बार दी गई है.

मारुति में सबसे बड़ी स्क्रीन

विक्टोरिस में डिस्प्ले (स्क्रीन) के मामले में भी काफी बदलाव किया गया है. इसमें लगा टचस्क्रीन अब तक मारुति की किसी भी कार में दिया गया सबसे बड़ा डिस्प्ले है. यह नई SmartPlay Pro X यूनिट कनेक्टेड कार फीचर्स, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, ऐप्पल कारप्ले और OTA अपडेट के साथ आती है. साथ ही, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी अब 10.25-इंच की नई LCD स्क्रीन के साथ पूरी तरह से डिजिटल हो गया है.

8-स्पीकर सराउंड साउंड सिस्टम

कारों में बेहतर साउंड सिस्टम को देखते हुए, मारुति ने पहली बार विक्टोरिस में 8-स्पीकर सराउंड साउंड सिस्टम दिया है. यह सिस्टम Infinity कंपनी का है और Dolby Atmos 5.1 चैनल सपोर्ट के साथ आता है, जो कार के अंदर एक शानदार ऑडियो अनुभव देता है.

