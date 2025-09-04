विज्ञापन
मारुति ने लॉन्च की अपनी फाइव स्टार रेटिंग वाली Victoris, जानें ग्रैंड विटारा से कितनी अलग

Maruti Suzuki Victoris: मारुति की विक्टोरिस ने NCAP में फाइव स्टार रैंकिंग हासिल कर सभी को चौंका दिया है. इसके साथ ही ये कार भारत की सबसे सेफ कारों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है.

Read Time: 3 mins
मारुति ने लॉन्च की अपनी नई कार
  • मारुति सुजुकी ने अपनी नई मिड-साइज SUV विक्टोरिस को भारत में लॉन्च कर बुकिंग शुरू कर दी है
  • विक्टोरिस NCAP टेस्ट में फाइव स्टार रैंकिंग हासिल कर भारत की सबसे सुरक्षित कारों में शामिल हुई है
  • कार में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ माइल्ड और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन और लेवल-2 ADAS फीचर दिए गए हैं
मारुति सुजुकी ने अपनी नई SUV विक्टोरिस को आखिरकार भारत में लॉन्च कर दिया है. इस कार की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है और महज 11 हजार रुपये देकर इसकी बुकिंग करवाई जा सकती है. सोशल मीडिया पर मारुति की इस कार को लेकर काफी ज्यादा बज था, लोग इसे मारुति की ही ग्रैंड विटारा के साथ कंपेयर कर रहे हैं. हालांकि ये मिड-साइज एसयूवी ग्रैंड विटारा पर ही बेस्ड है और उससे कई मामलों में बेहतर है. 

NCAP में फाइव स्टार रैंकिंग

सबसे खास बात ये है कि मारुति की विक्टोरिस ने NCAP में फाइव स्टार रैंकिंग हासिल कर सभी को चौंका दिया है. इसके साथ ही ये कार भारत की सबसे सेफ कारों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है. यही वजह है कि लोग इस कार के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटा रहे हैं.

क्या है विक्टोरिस की खासियत?

  • मारुति सुजुकी की इस नई कार की लंबाई 4.3 मीटर है और ये कुल 8 वेरिएंट्स में आएगी. 
  • इस मिड-साइज एसयूवी में 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन और माइल्ड और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन दिए गए हैं.
  • ये मारुति की पहली कार होगी, जिसमें लेवल-2 ADAS फीचर दिया गया है. साथ ही सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग दिए गए हैं. 
  • विक्टोरिस में कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट लाइट, नई ग्रिल, डीआरएल और हेडलाइट्स, 17 इंच के ड्यूल-टोन एयरो-कट अलॉय (215/60 सेक्शन), शार्क-फिन एंटीना दिया गया है.

इंटीरियर में क्या है खास?

  • इंटीरियर में 64-रंग की एम्बिएंट लाइट्स, 10.1-इंच का आईसी, 10.25-इंच की डिजिटल इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी गई है. इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है.
  • विक्टोरिस में एलेक्सा असिस्टेंट, ट्रैफिक और स्पीड रिकग्निशन की सुविधा भी मिलेगी. साथ ही 8 स्पीकर के साथ इंफिनिटी x डॉल्बी एटमॉस ऑडियो, पैनोरमिक सनरूफ के साथ वेंटिलेटेड सीट भी मिल रही है. 
  • मारुति विक्टोरिस को 10 अलग-अलग रंगों में लॉन्च किया गया है, जिनमें अलग कलर के रूफ और बॉडी कलर आपको मिल जाएंगे. 

ग्रैंड विटारा Vs विक्टोरिस

अब कई लोगों को कंफ्यूजन है कि क्या ग्रैंड विटारा ही विक्टोरिस है या फिर दोनों में क्या अंतर है. दरअसल ये ग्रैंड विटारा का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है. ये मारुति के एरिना शो रूम से खरीदी जा सकती है, वहीं ग्रैंड विटारा को आप नेक्सा शो रूम से ले सकते हैं. दोनों ही कारों का इंजन (1.5 Ltr) एक जैसा है, लेकिन डिजाइन में कुछ बदलाव किए गए हैं. बताया जा रहा है कि इसे क्रेटा को टक्कर देने के लिए लॉन्च किया गया है. इस कार की कीमत ग्रैंड विटारा जितनी या इससे थोड़ी ज्यादा हो सकती है. कंपनी ने बताया है कि विक्टोरिस का प्रोडक्शन भारत में होगा और इसे 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा. 

