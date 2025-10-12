विज्ञापन
विशेष लिंक

अरशद नदीम के कोच सलमान इकबाल पर पाकिस्तान एथलेटिक्स महासंघ ने लगाया आजीवन प्रतिबंध

Arshad Nadeem Coach Salman Iqbal Banned: सितंबर महीने के बीच में एक जांच समिति का गठन किया गया था और उसने पीएसबी को दिए गए इकबाल के जवाब के एक दिन बाद 10 अक्टूबर को उन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी.

Read Time: 2 mins
Share
अरशद नदीम के कोच सलमान इकबाल पर पाकिस्तान एथलेटिक्स महासंघ ने लगाया आजीवन प्रतिबंध
Arshad Nadeem Coach Salman Iqbal Banned

Arshad Nadeem Coach Salman Iqbal Banned: पाकिस्तान के शीर्ष एथलीट अरशद नदीम के लंबे समय से कोच रहे सलमान इकबाल पर रविवार को देश के एथलेटिक्स महासंघ ने पंजाब एथलेटिक्स संघ के संविधान का उल्लंघन करने के आरोप में आजीवन प्रतिबंध लगा दिया. वह इस संघ के अध्यक्ष पद पर हैं. आजीवन प्रतिबंध के तहत, इकबाल किसी भी एथलेटिक्स गतिविधि में भाग नहीं ले सकते, न ही कोचिंग दे सकते हैं और न ही किसी भी स्तर पर कोई पद संभाल सकते हैं. पाकिस्तान एमेच्योर एथलेटिक्स महासंघ (PAAF) ने इकबाल पर पंजाब संघ का चुनाव कराकर उल्लंघन करने का आरोप लगाया है, जो की अगस्त में हुआ था.

सितंबर के मध्य में एक जांच समिति का गठन किया गया था और उसने पीएसबी को दिए गए इकबाल के जवाब के एक दिन बाद 10 अक्टूबर को उन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी. यह फैसला हाल ही में इकबाल द्वारा सरकारी पाकिस्तान खेल बोर्ड (पीएसबी) को भेजे गए उस तीखे जवाब से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, जिसमें उन्होंने उनसे टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नदीम के खराब प्रदर्शन के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था. पीएसबी ने भाला फेंक खिलाड़ी के प्रशिक्षण और यात्रा पर हुए खर्च के बारे में भी जानकारी मांगी थी.

इकबाल, जो पिछले कुछ सालों से अरशद के मेंटर और कोच रहे हैं, ने यह खुलासा करके सबको चौंका दिया कि पाकिस्तान एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ने पिछले एक साल से नदीम से किसी भी तरह का संबंध नहीं रखा है. इकबाल ने तब भी सबको चौंका दिया जब उन्होंने अपने जवाब में कहा कि उन्हें एक दोस्त से आर्थिक मदद लेनी पड़ी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पाकिस्तान का यह शीर्ष एथलीट दक्षिण अफ्रीका में प्रशिक्षण ले सके और साथ ही पिंडली की मांसपेशियों में चोट लगने के बाद उसके पुनर्वास में भी मदद मिले.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Other Sports, Athletics
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com