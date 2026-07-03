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Taurus Horoscope 3 July 2026: नेटवर्किंग से मिलेंगे नए अवसर, बजट से होगा धन संचय

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज दसवें भाव का चंद्रमा करियर में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के अवसर देगा. मेहनत का परिणाम धीरे-धीरे सामने आएगा, इसलिए धैर्य बनाए रखें.

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Taurus Horoscope 3 July 2026: नेटवर्किंग से मिलेंगे नए अवसर, बजट से होगा धन संचय
वृषभ राशि: सार्वजनिक स्थान पर ठंडे पानी की व्यवस्था करने और पीपल के नीचे दीया जलाने से चमकेगा भाग्य

Taurus horoscope 3 July 2026 vrishabha rashi: आज चंद्रमा का कुंभ राशि में गोचर वृषभ राशि वालों के लिए कर्मक्षेत्र और प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण प्रभाव लेकर आएगा. इस समय आपके कार्यों पर वरिष्ठ अधिकारियों की नजर रहेगी, इसलिए हर जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाना लाभदायक रहेगा. लंबे समय से रुके हुए कार्यों में गति आएगी और मेहनत का परिणाम धीरे-धीरे दिखाई देने लगेगा.

करियर और व्यापार

जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें किसी परिचित या नेटवर्किंग के माध्यम से अवसर प्राप्त हो सकता है. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी ग्राहकों का विश्वास बढ़ाने और नई योजनाओं को लागू करने का अच्छा समय रहेगा. इस गोचर के प्रभाव से आपको अपने करियर की दिशा को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं. यदि किसी नए प्रोजेक्ट या साझेदारी पर विचार कर रहे हैं, तो अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें. जल्दबाजी में लिए गए फैसले बाद में परेशानी का कारण बन सकते हैं.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. घर के बड़े सदस्यों की सलाह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी. जीवनसाथी के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है, जिससे भविष्य की योजनाएं स्पष्ट होंगी. प्रेम संबंधों में स्थिरता और विश्वास बढ़ेगा. रिश्तेदारों के साथ संबंधों में सुधार होगा.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में स्थिति सामान्य से बेहतर रहने की संभावना है. धन आगमन के नए अवसर बन सकते हैं, लेकिन साथ ही घर या कार्यस्थल से जुड़े कुछ आवश्यक खर्च भी सामने आ सकते हैं. बजट बनाकर चलना लाभकारी रहेगा. किसी बड़े निवेश का निर्णय सोच समझकर लें. लगातार काम के दबाव के कारण थकान, पीठ दर्द, घुटनों में जकड़न या मांसपेशियों में तनाव महसूस हो सकता है. जिन लोगों को रक्तचाप या शुगर से जुड़ी समस्या है, उन्हें नियमित जांच करवानी चाहिए.

उपायः किसी सार्वजनिक स्थान पर मिट्टी के घड़े में ठंडे पानी की व्यवस्था करवाएं. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

शुभ रंगः चांदी जैसा हल्का ग्रे.

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