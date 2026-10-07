नंबर 1 श्रेयस अय्यर, केएल राहुल नंबर 2, वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी-20 मैच में भारत को 8 विकेट से जीत मिली, भारत की ओर से कप्तान श्रेयस अय्यर ने 43 गेंद पर 102 रन की नाबाद पारी खेली, अय्यर ने अपनी तूफानी पारी में 10 चौके और 6 छक्के लगाने में सफलता हासिल की. अय्यर को उनकी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. बता दें कि अपनी तूफानी पारी के दौरान अय्यर वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे तेज टी-20 इंटरनेशनल शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं.

अय्यर ने केवल 42 गेंद पर शतक लगाया है. इस मामले में दूसरे नंबर पर केएल राहुल हैं, राहुल ने 46 गेंद पर वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक लगाने का कमाल किया था. राहुल ने 2016 में लॉडरहिल टी-20 में 46 गेंद पर शतक लगाया था. इसके बाद नंबर 3 पर रोहित शर्मा हैं. रोहित ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 इंटरनेशनल में 58 गेंद पर शतक लगाने का कमाल किया था.

वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप 3 भारतीय बल्लेबाज

श्रेयस अय्यर- 42 गेंद केएल राहुल - 46 गेंद रोहित शर्मा- 58 गेंद

वहीं, ओवरऑल वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड टिम डेविड के नाम है. टिम डेविड ने 2025 में 37 गेंद पर शतक लगाया था. नंबर 2 पर इस मामले में अब अय्यर हैं. नंबर 3 पर क्विंटन डी कॉक हैं, डीकॉक ने 43 गेंद पर शतक लगाने का कमाल किया था. नंबर 4 पर जॉनसन चार्ल्स हैं जिन्होंने 2023 में 39 गेंद पर वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 इंटरनेशनल में शतक लगाने में सफलता हासिल की थी. नंबर 5 पर यहां केएल राहुल हैं. राहुल ने 46 गेंद पर वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक लगाया है.

वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज

टिम डेविड- 37 गेंद

श्रेयस अय्यर- 42 गेंद

क्विंटन डी कॉक- 43 गेंद

जॉनसन चार्ल्स- 39 गेंद

केएल राहुल- 46 गेंद

इसके साथ-साथ श्रेयस अकेले ऐसे भारतीय कप्तान हैं, जिन्होंने रन-चेज करते हुए शतक लगाया. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए किसी भारतीय कप्तान का पिछला सबसे बड़ा स्कोर 94* रन था, जो विराट कोहली ने 2019 में हैदराबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाया था. अय्यर वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 क्रिकेट में शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। उनसे पहले रोहित शर्मा (111*) और केएल राहुल (110*) यह कारनामा कर चुके थे.

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