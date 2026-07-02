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Scorpio Horoscope 2 July 2026: तीसरे भाव का चंद्रमा लाएगा पराक्रम में वृद्धि , संवाद शैली से बनेंगे बिगड़े काम

Vrischchik Rashifal: वृश्चिक राशि वालों के लिए आज तीसरे भाव का चंद्रमा साहस और निर्णय क्षमता बढ़ाएगा. पुराने संपर्क दोबारा सक्रिय होंगे जिससे व्यापार में लाभ के नए रास्ते खुलेंगे.

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Scorpio Horoscope 2 July 2026: तीसरे भाव का चंद्रमा लाएगा पराक्रम में वृद्धि , संवाद शैली से बनेंगे बिगड़े काम
वृश्चिक राशि: शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाने व लाल मसूर का दान करने से आर्थिक परेशानियां होंगी हल

Scorpio horoscope 2 July 2026 vrishchik rashi: आज चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपके लिए संचार, साहस, निर्णय क्षमता, छोटी यात्राएं और भाई-बहनों से जुड़े विषय अधिक सक्रिय रहेंगे. यह स्थिति आपको अपने विचार स्पष्ट रूप से रखने और योजनाओं को व्यवहारिक रूप देने की प्रेरणा देगी. दिन की ऊर्जा कर्मप्रधान रहेगी, जिससे प्रयासों का परिणाम धीरे-धीरे सामने आने लगेगा.

करियर और व्यापार

नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ सकती है. किसी महत्वपूर्ण कार्य को समय पर पूरा करने की जिम्मेदारी मिलेगी, जिसमें आपकी सूझबूझ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रयासों पर ध्यान देंगे और कार्य की गुणवत्ता की सराहना कर सकते हैं. तकनीकी, लेखन, media, प्रबंधन और प्रशासनिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को प्रगति के संकेत मिल सकते हैं. व्यापारियों के लिए दिन सक्रियता से भरा रहेगा. किसी नए ग्राहक या बाजार से जुड़ने का अवसर मिल सकता है. ऑनलाइन या संचार आधारित व्यापार में गति बढ़ने की संभावना है. पुराने संपर्क पुनः सक्रिय हो सकते हैं, जिससे लाभ के नए रास्ते खुलेंगे.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में संवाद की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. किसी पुराने मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, जिसे समझदारी से संभालना होगा. प्रेम संबंधों में स्पष्टता और भरोसा बढ़ेगा, जिससे रिश्ते मजबूत होंगे. विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता और अभ्यास बढ़ाने का है, जिससे परिणाम बेहतर मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक पक्ष में सुधार के संकेत मिल रहे हैं. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है, विशेषकर यदि आप कौशल आधारित कार्यों से जुड़े हैं. छोटे-छोटे लाभ मिलकर अच्छी स्थिति बना सकते हैं. हालांकि अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा. अधिक मोबाइल या स्क्रीन उपयोग से आंखों में तनाव बढ़ सकता है. गले या श्वसन संबंधी हल्की परेशानी की संभावना है, विशेषकर मौसम परिवर्तन के कारण.

उपायः भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को लाल मसूर दान करें.

शुभ रंगः लाल.

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