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Libra Horoscope 3 July 2026: पंचम भाव का चंद्रमा बढ़ाएगा रचनात्मकता और मित्रों के साथ यात्रा के बनेंगे शुभ योग

Tula Rashifal: तुला राशि के जातकों के लिए पांचवें भाव का चंद्रमा आत्मविश्वास और सामाजिक सक्रियता बढ़ाएगा. सोशल मीडिया या ऑनलाइन माध्यमों से छोटे व्यापारियों को जबरदस्त मुनाफा होगा.

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Libra Horoscope 3 July 2026: पंचम भाव का चंद्रमा बढ़ाएगा रचनात्मकता और मित्रों के साथ यात्रा के बनेंगे शुभ योग
तुला राशि: छोटे बच्चे को कलर पेंसिल भेंट करने और शाम को घर में सुगंधित फूल रखने से बढ़ेगा मान-सम्मान

Libra horoscope 3 July 2026 tula rashi: आज चंद्रमा का कुंभ राशि में गोचर तुला राशि वालों के लिए रचनात्मकता, आत्मविश्वास और सामाजिक सक्रियता को बढ़ाने वाला रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में रहेगा, जिससे विचारों में नवीनता आएगी और कई मामलों में आप सामान्य से अधिक उत्साहित महसूस कर सकते हैं. यह समय अपनी प्रतिभा को सामने लाने, नए लोगों से जुड़ने और अधूरे शौकों को फिर से जीवित करने के लिए अनुकूल रहेगा.

करियर और व्यापार

कला, लेखन, शिक्षा, मीडिया या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को विशेष प्रेरणा मिल सकती है. कार्यस्थल पर आपकी प्रस्तुति और संवाद कौशल लोगों को प्रभावित कर सकते हैं. नौकरीपेशा जातकों को किसी महत्वपूर्ण चर्चा या प्रोजेक्ट में अपनी भूमिका मजबूत करने का अवसर मिलेगा. व्यापारियों के लिए यह समय ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाने और प्रचार-प्रसार से जुड़े नए प्रयोग करने का संकेत देता है. यदि आप किसी नए उत्पाद या सेवा को बाजार में लाने की योजना बना रहे हैं तो सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की संभावना है.

परिवार और प्रेम

मित्रों के साथ संबंधों में गर्मजोशी बनी रहेगी. किसी पुराने मित्र से अचानक संपर्क हो सकता है, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी. दोस्तों के साथ किसी कार्यक्रम, यात्रा या सामूहिक योजना में भाग लेने का अवसर मिल सकता है. परिवार के किसी सदस्य या रिश्तेदार की उपलब्धि से गर्व का अनुभव हो सकता है. यदि किसी संबंध में दूरी आ गई थी तो बातचीत के माध्यम से उसे सुधारने का अवसर मिलेगा.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में स्थिति संतोषजनक बनी रह सकती है. आय के नियमित स्रोतों से लाभ मिलेगा और कुछ लोगों को अतिरिक्त कमाई का अवसर भी प्राप्त हो सकता है. निवेश से जुड़े मामलों में जल्दबाजी करने के बजाय योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना उचित रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ लोगों को गर्मी के कारण शरीर में थकावट या निर्जलीकरण की समस्या महसूस हो सकती है. पर्याप्त पानी और ताजे फलों का सेवन आपको चुस्त बनाए रखेगी.

उपायः किसी छोटे बच्चे को रंगीन पेंसिल या चित्रकला सामग्री भेंट करें. शाम को घर में सुगंधित पुष्प रखें और उन्हें जल अर्पित करें.

शुभ रंगः रॉयल ब्लू.

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