ईशान किशन नंबर-1, कोहली नंबर 2, टी20 में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 भारतीय बल्लेबाज

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी-20 मैच में भारत को 8 विकेट से जीत मिली, भारत की जीत में कप्तान श्रेयस अय्यर ने कमाल किया और केवल 43 गेंद पर नाबाद 102 रन बनाए. अय्यर की पारी के दम पर भारतीय टीम इस मैच को 14.4 ओवर में ही जीतने में सफल हो गई है. बता दें कि वेस्टइंडीज ने मैच में पहले बल्लेबाजी की थी और 171 रन बनाए थे जिसके बाद भारत ने आसानी के साथ मैच को जीत लिया. अय्यर को उनकी शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया तो वहीं, दूसरी ओर मैच में 27 गेंद पर 37 रन की पारी खेलने वाले ईशान किशन ने टी-20 में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

ईशान अब टी-20 में भारत की ओर से एक कैलैंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इस साल यानी 2026 में ईशान ने 1615रन बनाए हैं. वहीं, नंबर 2 पर विराट कोहली हैं. कोहली ने 2025 में 1614 रन बनाने का कमाल किया था.

नंबर 3 पर अभिषेक शर्मा हैं. साल 2025 में अभिषेक ने 1602 रन बनाए थे. इसके बाद नंबर 4 पर सूर्यकुमार यादव का नंबर है. सूर्या ने साल 2022 में टी-20 में एक साल में कुल 1503 रन बनाने का कमाल किया था. इसके अलावा नंबर 5 पर अभिषेक ही हैं. अभिषेक इस साल 1395 रन बना चुके हैं.

टी-20 में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज

1615* - ईशान किशन (2026)

1614 - विराट कोहली (2016)

1602 - अभिषेक शर्मा (2025)

1503 - सूर्यकुमार यादव (2022)

1395 - अभिषेक शर्मा (2026)

1338 - सूर्यकुमार यादव (2023)

दूसरी ओर मैच की बात करें तो अय्यर ने केवल 42 गेंद पर शतक लगाया, यह उनके टी-20 इंटरनेशनल करियर का पहला शतक है. अब भारतीय टीम सीरीज का दूसरा मैच 9 अक्टूबर को खेलने वाली है. सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे हो गई है.

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