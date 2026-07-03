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Leo Horoscope 3 July 2026: मार्केटिंग और जनसंपर्क से जुड़े जातकों को होगा बड़ा मुनाफा

सिंह राशि के जातकों के लिए सातवें भाव का चंद्रमा व्यापारिक साझेदारियों में बेहतरीन नतीजे देगा. नए अनुबंधों पर हस्ताक्षर होंगे और पुराने ग्राहकों का भरोसा मजबूत होगा.

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Leo Horoscope 3 July 2026: मार्केटिंग और जनसंपर्क से जुड़े जातकों को होगा बड़ा मुनाफा
सिंह राशि: श्रमिक को छाता या पानी की बोतल देने और तुलसी में जल अर्पित करने से दूर होगी हर बाधा

Leo horoscope 3 July 2026 singh rashi: आज चंद्रमा का कुंभ राशि में गोचर सिंह राशि के लिए संबंधों, साझेदारी और सार्वजनिक जीवन से जुड़े मामलों को प्रमुखता देगा. चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में रहेगा, इसलिए दिनभर लोगों के साथ संवाद, सहयोग और समझदारी का महत्व भरा रहेगा. जो कार्य अकेले करने में कठिन लग रहे थे, वे किसी योग्य व्यक्ति के सहयोग से सरल हो सकते हैं.

करियर और व्यापार

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह दिन कार्यस्थल पर सामंजस्य बनाए रखने का रहेगा. वरिष्ठ अधिकारियों या प्रबंधन के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है. आपके सुझावों को गंभीरता से लिया जाएगा, जिससे भविष्य में नई जिम्मेदारियों के द्वार खुल सकते हैं. जो लोग ग्राहक सेवा, मार्केटिंग, कानून, जनसंपर्क या परामर्श से जुड़े हैं, उन्हें विशेष लाभ मिलने की संभावना है. व्यापारियों के लिए यह गोचर साझेदारी से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम दे सकता है. नए अनुबंध, व्यावसायिक समझौते या सहयोगी परियोजनाओं पर बातचीत आगे बढ़ सकती है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी या प्रियजन के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. यदि किसी रिश्ते में दूरी या गलतफहमी थी तो उसे दूर करने के लिए यह अनुकूल समय है. परिवार के सदस्यों के साथ किसी आयोजन या सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने की संभावना भी बन सकती है.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में संतुलित दृष्टिकोण लाभकारी रहेगा. आय के स्रोत स्थिर रह सकते हैं, लेकिन किसी महत्वपूर्ण योजना पर धन खर्च करने की स्थिति बन सकती है. व्यापार से जुड़े लोगों को नए ऑर्डर या लंबी अवधि के सौदों से लाभ मिल सकता है. गर्मी और उमस के कारण त्वचा संबंधी परेशानियां भी उभर सकती हैं. पर्याप्त पानी पीना, समय पर भोजन करना और शारीरिक गतिविधि को दिनचर्या का हिस्सा बनाना लाभदायक रहेगा.

उपायः किसी श्रमिक या मेहनतकश व्यक्ति को छाता अथवा पानी की बोतल भेंट करें. सूर्यास्त के समय तांबे के पात्र में जल भरकर तुलसी के पौधे में अर्पित करें.

शुभ रंगः सुनहरा पीला.

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