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Leo Horoscope 2 July 2026: व्यापारिक सौदों में सतर्क रहें, प्रेम संबंधों में गंभीरता बढ़ेगी

सिंह राशि वालों के लिए छठे भाव का चंद्रमा शत्रुओं को परास्त करने और करियर में नेतृत्व क्षमता निखारने का अवसर देगा. आय के नए स्रोत बनेंगे लेकिन जल्दबाजी में निवेश से बचें.

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Leo Horoscope 2 July 2026: व्यापारिक सौदों में सतर्क रहें, प्रेम संबंधों में गंभीरता बढ़ेगी
सिंह राशि: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाने और गेहूं का दान करने से मान सम्मान में होगी अपार वृद्धि

Leo horoscope 2 July 2026 singh rashi: आज चंद्रमा मकर राशि में स्थित रहेंगे, जिससे आपके लिए कार्य, अनुशासन, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी से जुड़े क्षेत्र अधिक सक्रिय रहेंगे. यह गोचर आपको अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर बनाएगा और भावनाओं के बजाय व्यवहारिक निर्णय लेने की स्थिति उत्पन्न करेगा. दिन की ऊर्जा कार्य-केंद्रित रहेगी, इसलिए आराम से अधिक परिणामों पर ध्यान देना आवश्यक होगा.

करियर और व्यापार

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन मेहनत और प्रदर्शन का मूल्यांकन करने वाला रहेगा. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में आपकी भूमिका बढ़ सकती है, जिससे दबाव भी महसूस होगा और अवसर भी मिलेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यशैली पर ध्यान देंगे, इसलिए समयबद्धता और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखें. टीमवर्क में थोड़ी चुनौतियाँ आ सकती हैं, लेकिन आपकी नेतृत्व क्षमता स्थिति को संभाल लेगी. प्रशासन, प्रबंधन, सरकारी सेवा और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापार से जुड़े जातकों के लिए दिन स्थिरता के साथ प्रगति का संकेत देता है. किसी नए सौदे को आगे बढ़ाने से पहले दस्तावेजों की पूरी जांच करना आवश्यक रहेगा. प्रतिस्पर्धा के बीच आपको अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ सकता, लेकिन संबंधों में स्थिरता बनी रहेगी. घर के किसी सदस्य की सलाह आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है. प्रेम संबंधों में गंभीरता बढ़ेगी और भविष्य को लेकर चर्चा संभव है. विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे, लेकिन परिणाम संतोषजनक रहेंगे.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक पक्ष में धीरे-धीरे सुधार दिखाई देगा. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना भी उतना ही जरूरी रहेगा. किसी आवश्यक वस्तु या कार्य पर अचानक धन व्यय हो सकता है. निवेश से जुड़े मामलों में जल्दबाजी से बचें और लंबी अवधि की योजनाओं पर ध्यान दें. बचत की आदत मजबूत करने से आने वाले समय में लाभ मिलेगा. नींद की कमी से चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है. दिनचर्या में संतुलन बनाए रखना और व्यायाम करना लाभकारी रहेगा.

उपायः सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को गुड़ और गेहूं दान करें.

शुभ रंगः सुनहरा.

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