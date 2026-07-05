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10 minutes ago

Rashifal LIVE, 5 July 2026: आज चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में संचरण करेंगे. इस ग्रह स्थिति के प्रभाव से नौकरीपेशा जातकों को टीमवर्क, नेटवर्किंग और अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा. वहीं, व्यापार करने वाले लोगों के लिए नए ग्राहकों, व्यावसायिक संपर्कों और विस्तार योजनाओं पर कार्य करने का अनुकूल समय रहेगा. ऐसे में सभी राशियों के जातकों के लिए आज का दिन नई संभावनाओं, सामाजिक संपर्कों का रहेगा. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल...

मेष से लेकर मीन राशि तक का दैनिक राशिफल जानने के लिए जुड़े रहिए NDTV के साथ
 

Jul 05, 2026 06:45 (IST)
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Rashifal 5 July 2026 LIVE: मिथुन राशि का राशिफल

अगर आप किसी नई शिक्षा, प्रशिक्षण, प्रतियोगी परीक्षा या कौशल विकास से जुड़ी योजना पर कार्य कर रहे हैं, तो प्रगति के अच्छे संकेत प्राप्त हो सकते हैं. लंबे समय से रुका हुआ कोई कार्य अचानक गति पकड़ सकता है. व्यापारियों को दूरस्थ क्षेत्रों या नए ग्राहकों से लाभ मिलने की संभावना है. आर्थिक मामलों में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना लाभदायक रहेगा. छोटे भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे. अविवाहित लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति से परिचय मिल सकता है जिसकी सोच और व्यक्तित्व उन्हें प्रभावित करे.

Jul 05, 2026 06:33 (IST)
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Rashifal 5 July 2026 LIVE: वृषभ राशि का राशिफल

अगर आप किसी अतिरिक्त कार्य, ऑनलाइन प्रोजेक्ट या निवेश योजना पर विचार कर रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी प्राप्त कर लें. लाभ की संभावना अच्छी है, लेकिन जल्दबाजी से बचना सही रहेगा. जो लोग लंबे समय से अपने प्रयासों का उचित परिणाम पाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें धीरे-धीरे सफलता के संकेत मिलने लगेंगे. कार्यस्थल पर किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का भार आपके कंधों पर आ सकता है, जिसे आप अपनी धैर्यपूर्ण शैली से सफलतापूर्वक निभा पाएंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. इस समय अनुशासन और समय प्रबंधन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे. आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी.

Jul 05, 2026 06:29 (IST)
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Rashifal 5 July 2026 LIVE: मेष राशि का राशिफल

मित्रों, सहयोगियों और समूह गतिविधियों से लाभ मिलने की संभावना है. जिन कार्यों में अब तक अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा था, उनमें अचानक सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे सकता है. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. अगर आप किसी अतिरिक्त कार्य, ऑनलाइन प्रोजेक्ट या निवेश योजना पर विचार कर रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी प्राप्त कर लें. लाभ की संभावना अच्छी है, लेकिन जल्दबाजी से बचना आवश्यक होगा. विवाहित जातकों को जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा.

Jul 05, 2026 06:28 (IST)
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Rashifal 5 July 2026 LIVE: आज का अशुभ मुहूर्त

राहुकाल शाम 5:32 से 7:12 बजे तक रहेगा, गुलिक काल दोपहर 3:41 बजे से 5:25 बजे तक रहेगा. यमगंड काल दोपहर 12:31 से 2:11 बजे तक रहेगा. पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, इन समयों में नए कार्य शुरू करने से बचना चाहिए क्योंकि इनको अशुभ समय माना जाता है.

Jul 05, 2026 06:27 (IST)
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Rashifal 5 July 2026 LIVE: आज का शुभ मुहूर्त

  • ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:50 से सुबह 05:22 तक.
  • अभिजित मुहूर्त: दोपहर 01:23 से दोपहर 02:27 तक.
  • विजय मुहूर्त: शाम 04:35 से शाम 05:40 तक.
  • गोधूलि मुहूर्त: रात 09:54 से रात 10:10 तक.

Jul 05, 2026 06:24 (IST)
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Rashifal 5 July 2026 LIVE: आज की तिथि, नक्षत्र और योग

5 जुलाई 2026 (रविवार) को आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि दोपहर 1:31 बजे तक है. इसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी. वहीं, आज हर्षण योग प्रभावी नहीं रहेगा. पंचांग के अनुसार, इस दिन 'आयुष्मान योग' सुबह 4:10 बजे तक और उसके बाद 'सौभाग्य योग' लगेगा. इसके साथ ही सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में स्थित रहेगा, जिसके स्वामी राहु हैं. चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेगा.

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