Rashifal LIVE, 28 June 2026: आज यानी 28 जून को चंद्रमा पूरे दिन धनु राशि में गोचर करेंगे. इस ग्रह गोचर के कारण नौकरी करने वाले लोगों के लिए आज अपनी रचनात्मकता और निर्णय क्षमता का लोहा मनवाने का सर्वोत्तम अवसर रहेगा. वहीं, व्यापारियों की बात करें तो विस्तार की योजनाओं पर काम करने का सही समय रहेगा. साथ ही आज कुछ राशियों को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, तो कुछ को सतर्क रहने की भी जरूरत होगी. आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का दैनिक राशिफल...
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Rashifal 28 June 2026 LIVE: वृश्चिक राशि का राशिफल
परिवार के किसी विषय में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है. लंबे समय से अटका हुआ कोई कार्य आगे बढ़ने की संभावना है. कार्यस्थल पर स्थिरता बनी रहेगी. नौकरीपेशा लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को सावधानी से निभाना होगा. किसी वरिष्ठ अधिकारी से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है. व्यापार से जुड़े जातकों के लिए ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनाने का समय है. किसी नए सौदे में लाभ मिलने के संकेत हैं, लेकिन जल्दबाजी से बचना जरूरी रहेगा. आर्थिक मामलों में सुधार की स्थिति बन सकती है. आय के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. खर्चों पर नियंत्रण रखना लाभकारी रहेगा.
Rashifal 28 June 2026 LIVE: तुला राशि का राशिफल
आत्मविश्वास में वृद्धि महसूस होगी और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत बनेगी. कार्यस्थल पर सक्रियता बढ़ेगी. नौकरीपेशा लोगों को अपनी मेहनत दिखाने का मौका मिलेगा और छोटे-छोटे प्रयासों से बड़े परिणाम मिल सकते हैं. किसी सहकर्मी के साथ मिलकर किया गया काम लाभ देगा. व्यापारियों के लिए नए संपर्क बनाने का समय अनुकूल है. मार्केटिंग, लेखन या संचार से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है. छोटी यात्राएं लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं. आर्थिक स्थिति में हल्का सुधार दिखाई देगा. रुके हुए पैसे मिलने के संकेत हैं.
Rashifal 28 June 2026 LIVE: कन्या राशि का राशिफल
कार्यस्थल पर स्थिरता बनी रहेगी. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों में सावधानी और निरंतरता बनाए रखने की आवश्यकता होगी. किसी सहकर्मी के साथ सहयोग बढ़ाने से काम आसान होगा. व्यवसाय से जुड़े लोगों को संपत्ति या घरेलू उपयोग से संबंधित कार्यों में लाभ मिल सकता है. किसी नई योजना पर सोच-विचार करने का समय है, लेकिन जल्दबाजी से बचना चाहिए. घरेलू खर्चों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन आय स्थिर रहने से स्थिति नियंत्रण में रहेगी. किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. पारिवारिक जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में समझ बढ़ेगी.
Rashifal 28 June 2026 LIVE: सिंह राशि का राशिफल
मन में उत्साह बढ़ेगा और किसी नए विचार या योजना पर काम शुरू करने की इच्छा प्रबल होगी. यह समय आपकी प्रतिभा को सामने लाने का संकेत दे रहा है, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. कार्यस्थल पर आपकी सोच और निर्णय क्षमता की सराहना हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को अपनी रचनात्मकता दिखाने का अवसर मिलेगा. व्यापार से जुड़े जातकों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. किसी नए प्रस्ताव पर विचार करने का समय अनुकूल रह सकता है. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. खर्च और आय के बीच संतुलन बनाए रखना लाभदायक रहेगा. प्रेम संबंधों में नयापन और उत्साह बढ़ेगा.
Rashifal 28 June 2026 LIVE: कर्क राशि का राशिफल
पुराने लंबित कार्यों में गति आने की संभावना है, जिससे राहत महसूस होगी. कार्यस्थल पर मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन परिणाम धीरे-धीरे सकारात्मक मिलेंगे. नौकरीपेशा लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए. किसी नए प्रोजेक्ट में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना आवश्यक रहेगा. आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने से लाभ मिलेगा. किसी पुराने कर्ज या भुगतान से राहत मिलने की संभावना है. प्रेम संबंधों में समझ और धैर्य बढ़ाने से दूरी कम होगी.
Rashifal 28 June 2026 LIVE: मिथुन राशि का राशिफल
रिश्तों में स्पष्टता और संतुलन बनाए रखना इस समय विशेष रूप से आवश्यक रहेगा. कार्यस्थल पर टीमवर्क का महत्व बढ़ेगा. अकेले की बजाय सहयोग के साथ किए गए कार्य अधिक सफल रहेंगे. नौकरीपेशा लोगों को किसी साझेदार या सहकर्मी के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिलेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके व्यवहार और संवाद शैली से प्रभावित हो सकते हैं. व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए नए समझौते या पार्टनरशिप के संकेत बन रहे हैं, लेकिन दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना जरूरी रहेगा. आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहने की संभावना है.
Rashifal 28 June 2026 LIVE: वृषभ राशि का राशिफल
पुराने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता महसूस हो सकती है. मन में कुछ अनिश्चितता या भावनात्मक उतार-चढ़ाव संभव हैं, लेकिन धैर्य रखें. कार्यस्थल पर सावधानी और सतर्कता आवश्यक रहेगी. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों को व्यवस्थित तरीके से पूरा करना चाहिए. व्यवसाय से जुड़े जातकों को बड़े जोखिम उठाने से फिलहाल बचना चाहिए. आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव संभव है. अचानक खर्च सामने आ सकते हैं, खासकर स्वास्थ्य या यात्रा से जुड़े मामलों में. किसी पुराने लेन-देन का समाधान निकल सकता है.
Rashifal 28 June 2026 LIVE: मेष राशि का राशिफल
आज किसी पुराने रुके हुए कार्य में अचानक गति आने की संभावना बन रही है. कार्यस्थल पर आपकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता की सराहना हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलने के संकेत हैं. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में आपकी भूमिका निर्णायक साबित हो सकती है. विदेश या लंबी दूरी से जुड़े कार्यों में लाभ की संभावना बन रही है. आर्थिक मामलों में भाग्य का साथ मिलेगा. रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है. हालांकि अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा.
Rashifal 28 June 2026 LIVE: आज का अशुभ मुहूर्त
- राहुकाल: शाम 5 बजकर 6 मिनट से लेकर शाम 6 बजकर 43 मिनट तक.
- यमगण्ड: दोपहर 12 बजकर 16 मिनट से लेकर दोपहर 1 बजकर 53 मिनट तक.
- गुलिक काल: दोपहर 3 बजकर 29 मिनट से शाम 5 बजकर 6 मिनट तक.
- दुर्मुहूर्त: शाम 5 बजे से शाम 5 बजकर 52 मिनट तक
Rashifal 28 June 2026 LIVE: आज का शुभ मुहूर्त
- अभिजीत मुहूर्त: 12:03 PM- 12:56 PM
- अमृत काल: 03:15 PM- 05:02 PM
- ब्रह्म मुहूर्त: 04:11 AM- 04:59 AM
- सर्वार्थसिद्धि योग: जून 29 01:08 AM- जून 29 05:48 AM
Rashifal 28 June 2026 LIVE: आज की तिथि, नक्षत्र और योग
पंचांग के अनुसार 28 जून 2026, दिन रविवार को ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि है, जो रात 3:06 बजे तक रहेगी. साथ ही सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में स्थित रहेगा, जिसके स्वामी राहु हैं. चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर करेगा, जो दोपहर तक इसी नक्षत्र में रहेगा और उसके बाद मूल नक्षत्र में प्रवेश करेगा. वहीं, आज हर्षण योग नहीं, बल्कि साध्य योग प्रभावी रहेगा.