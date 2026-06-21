Rashifal LIVE, 21 June 2026: आज यानी 21 जून को चंद्रमा दोपहर 3:40 बजे तक सिंह राशि में रहने के बाद बुध की स्वराशि कन्या में प्रवेश करेंगे. इस परिवर्तन से दिन के पहले भाग में नेतृत्व क्षमता, रचनात्मकता और सामाजिक प्रभाव में वृद्धि होगी, जबकि दोपहर बाद सूझबूझ, विश्लेषण क्षमता और कार्यों में बारीकी पर ध्यान बढ़ेगा. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन हो सकता है और व्यापारियों को नए ग्राहक भी मिल सकते हैं. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन
Rashifal 21 June 2026 LIVE: कर्क राशि का राशिफल
सुबह के समय आर्थिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करने से अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. अगर किसी भुगतान, लेनदेन या वित्तीय योजना पर कार्य कर रहे हैं तो स्थिति आपके पक्ष में बन सकती है. लंबे समय से रुका हुआ कोई कार्य आगे बढ़ने के संकेत दे सकता है. नौकरी में कार्यकुशलता के कारण वरिष्ठों की नजर आप पर सकारात्मक बनी रहेगी. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए दिन का पहला भाग विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हो सकता है. ग्राहकों के साथ संबंध मजबूत होंगे और लाभ बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं. किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेते समय अनुभव का उपयोग करना लाभदायक रहेगा. जल्दबाजी के बजाय व्यवस्थित योजना पर भरोसा करें.
Rashifal 21 June 2026 LIVE: मिथुन राशि का राशिफल
आपकी वाणी और बुद्धिमत्ता दूसरों को प्रभावित करेगी. नौकरीपेशा लोगों को मीटिंग, प्रस्तुति या महत्वपूर्ण बातचीत में सफलता मिल सकती है. व्यापार करने वाले जातक नए ग्राहकों अथवा नए संपर्कों के माध्यम से लाभ की संभावनाएँ देख सकते हैं. किसी पुराने परिचित से हुई मुलाकात भविष्य के लिए उपयोगी साबित हो सकती है. विद्यार्थियों के लिए भी यह समय सकारात्मक है. पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और जटिल विषयों को समझने की क्षमता बेहतर होगी। यदि किसी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी चल रही है तो आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिलेगी.
Rashifal 21 June 2026 LIVE: वृषभ राशि का राशिफल
सुबह का समय पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने, घर की व्यवस्था सुधारने या परिजनों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए अनुकूल है. अगर किसी संपत्ति, वाहन या घरेलू निवेश से संबंधित योजना चल रही है तो उस पर सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है. माता-पिता या वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा. विद्यार्थियों को अध्ययन में एकाग्रता मिलेगी और नई जानकारी सीखने में रुचि बढ़ेगी. नौकरीपेशा लोगों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त हो सकता है. वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य की सराहना कर सकते हैं. धन संबंधी मामलों में परिस्थिति उत्साहजनक दिखाई देती है.
Rashifal 21 June 2026 LIVE: मेष राशि का राशिफल
सुबह का समय उन कार्यों के लिए अनुकूल रहेगा जिनमें अपनी प्रतिभा दिखाने, लोगों को प्रभावित करने या किसी महत्वपूर्ण निर्णय को आगे बढ़ाने की आवश्यकता हो. नौकरीपेशा जातक अधिकारियों के सामने अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रख पाएंगे. अगर किसी नई योजना पर लंबे समय से विचार कर रहे हैं तो उसे प्रारंभ करने की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है. कार्यक्षेत्र में छोटी-छोटी बातों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा. दस्तावेज, ईमेल, वित्तीय लेनदेन अथवा कानूनी कागजात की जांच सावधानीपूर्वक करें. पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रहेगा. घर के किसी सदस्य से उपयोगी सलाह प्राप्त हो सकती है.
Rashifal 21 June 2026 LIVE: आज का अशुभ मुहूर्त
- राहुकाल: शाम 05:33 से 07:17 बजे तक
- गुलिक काल: दोपहर 3:54 बजे से शाम 5:40 बजे तक
- यमघण्टकाल: सूर्योदय से लेकर सुबह 07:14 बजे तक रहेगा.