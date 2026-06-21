India A vs Sri Lanka A Final Live Score: दांबुला के रांगिरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में हो रहे ट्राई सीरीज के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका ए टीम ने भारत ए के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. भारत की बल्लेबाजी शुरू हो गई है. वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्य की सलामी जोड़ी क्रीज पर है. उनकी नजरें भारत को मजबूत शुरुआत दिलाने पर है. बता दें, यह वैभव का अंतरराष्ट्रीय डेब्यू से पहले आखिरी मैच हो सकता है. जब पिछली बार दोनों टीमें भिड़ीं थी तो सुपर ओवर को लेकर काफी ड्रामा हुआ था. मैच खत्म होने के बाद श्रीलंकाई खिलाड़ियों और वैभव सूर्यवंशी के बीच झड़प हुई थी. भारत को उस मैच में हार मिली थी. ऐसे में आज टीम इंडिया उस हार का बदला लेने के लिए बेकरार होगाी.
दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
इंडिया A: प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, रुतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा (कप्तान), कुमार कुशाग्र (विकेट कीपर), सूर्यांश शेडगे, निशांत सिंधु, अनुकूल रॉय, विप्रज निगम, अशोक शर्मा, यश ठाकुर.
श्रीलंका A: निरोशन डिकवेला (विकेट कीपर), अविष्का फर्नांडो, नुवानिडू फर्नांडो, सदीरा समरविक्रमा, सहान अराचिगे (कप्तान), रविन्दु फर्नांडो, वानुजा सहान, मोहम्मद शिराज, विजयकांत व्यासकांथ, दुलाज समुदिता, कुगाथास मथुलन.
India A vs Sri Lanka A Final Live Score: 11 गेंदों में फिफ्टी
अभी सिर्फ 4 ओवरों का मैच हुआ है और भारत का स्कोर 100 के करीब है और यह वैभव सूर्यवंशी का जलवा है. वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 11 गेंदों में फिफ्टी लगाई है. 5 चौके, 5 छक्के लगाए हैं उन्होंने. 454 के स्ट्राइक रेट से वैभव रन बना रहे हैं. यह वर्ल्ड रिकॉर्ड है. वैभव ने बल्ले से जवाब दिया है. ओवर की दूसरी गेंद पर प्रियांश ने सिंगल लेकर वैभव को स्ट्राइक दी थी. इसके बाद वैभव ने आते ही चौका लगाया. इसके बाद लगातार गेंदों पर छक्का जड़ा और ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाया. इस ओवर से 25 रन आए हैं. वैभव ने अभी तक सिंगल नहीं लिया है और वो सिर्फ चौके-छक्के में डील कर रहे हैं.
4.0 ओवर: इंडिया ए 76/0
India A vs Sri Lanka A Final Live Score: सूर्यंवशी ने दिखाए तेवर
वैभव सूर्यवंशी ने पहली ही गेंद से तेवर दिखाए हैं. प्रियांश आर्य ने भारतीय पारी की पहली गेंद खेली, जिन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर चौका लगाया और इसके बाद सिंगल लिया. इसके बाद स्ट्राइक पर आए वैभव ने पहली ही गेंद से तेवर दिखाए. उन्होंने शिराज के सिर के ऊपर से शॉर्ट खेला और चौका बटोरा. इसके बाद अगली गेंद पर उन्होंने हवाई फायर किया. गेंद बल्ले का टॉप एज लेकर थर्ड मैन की तरफ चौके के लिए गई.
1.0 ओवर: इंडिया ए 14/0
India A vs Sri Lanka A Final Live Score: शुरू हुई भारत की बैटिंग
राष्ट्रगान के लिए दोनों टीमों के खिलाड़ी आए. पहले भारत का नेशनल एंथम हुआ और उसके बाद श्रीलंका का. अब एक्शन का समय. प्रियांश आर्य और वैभव सूर्यवंशी की सलामी जोड़ी क्रीज पर आ चुकी है. मोहम्मद शिराज श्रीलंका के लिए गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे हैं.
India A vs Sri Lanka A Final Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
इंडिया A: प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, रुतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा (कप्तान), कुमार कुशाग्र (विकेट कीपर), सूर्यांश शेडगे, निशांत सिंधु, अनुकूल रॉय, विप्रज निगम, अशोक शर्मा, यश ठाकुर
श्रीलंका A: निरोशन डिकवेला (विकेट कीपर), अविष्का फर्नांडो, नुवानिडू फर्नांडो, सदीरा समरविक्रमा, सहान अराचिगे (कप्तान), रविन्दु फर्नांडो, वानुजा सहान, मोहम्मद शिराज, विजयकांत व्यासकांथ, दुलाज समुदिता, कुगाथास मथुलन
India A vs Sri Lanka A Final Live Score: श्रीलंका ने जीता टॉस
श्रीलंका ए के कप्तान सहान अराचिगे ने इंडिया ए के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. भारत पहले बल्लेबाजी करेगा. टॉस के दौरान श्रीलंकाई कप्तान ने कहा कि इस पिच पर शाम में बल्लेबाजी करना आसान होने वाला है. वहीं तिलक ने बताया कि 277 से 300 का कोई भी स्कोर इस पिच पर जीत के लिए काफी होगा. भारत के लिए आज अशोक डेब्यू कर रहे हैं. अंशुल को बाहर होने पड़ा है.
India A vs Sri Lanka A Final Live Score: वैभव का आखिरी 'टेस्ट'
ट्राई सीरीज के बाद भारतीय टीम का आयरलैंड दौरा है और उम्मीद है कि उस दौरे पर वैभव अपना डेब्यू करेंगे. ऐसे में यह अंतरराष्ट्रीय डेब्यू से पहले वैभव का आखिरी मुकाबला होगा. वैभव मौजूदा टूर्नामेंट में चार मैचों में 14, 44, 21 और 38 रनों की पारी खेल पाए हैं. आईपीएल 2026 में 16 मैचों में 237.31 के शानदार स्ट्राइक रेट से सर्वाधिक 776 रन बनाने वाले बल्लेबाज के पास आज बड़ी पारी खेलकर उठ रहे सवालों को जवाब देने का मौका होगा. उनकी पारी टीम की जीत में अहम भूमिका निभा सकती है.
India A vs Sri Lanka A Final Live Score: आज फाइनल मुकाबला
नमस्कार स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स के लाइव ब्लॉग पर. आज इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच दांबुला में ट्राई सीरीज का फाइनल खेला जा रहा है. यह मुकाबला कई मायनों में खास रहने वाला है. जब पिछली बार दोनों टीमें भिड़ीं थीं तो कई विवाद हुए थे. तिलक का अंपयार से बहस करना, सुपर ओवर और भारत की हार के बाद भारतीय और श्रीलंकाई खिलाड़ियों के बीच झड़प. आज दोनों ही टीमें बदला लेने के लिए बेकरार हैं.