नोएडा, गाजियाबाद में आज भारी बारिश के आसार, दिल्ली में बरसेंगे बदरा, जानें UP-बिहार से राजस्थान तक आज का मौसंम

दिल्ली में आज बादल छाये रहने के साथ सुबह और शाम को हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन तेज बारिश के आसार कम है. वहीं दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद में और बुलंदशहर जैसे जिलों में आज भारी बारिश के कारण ऑरेंज अलर्ट है. इस कारण यहां भारी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली एनसीआर में तीन दिनों से जारी बारिश का दौर आगे भी जारी रहने की संभावना है. दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी अभी बारिश जारी रहेगी. दिल्ली में 10 जुलाई और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 जुलाई तक बारिश का अलर्ट है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में 13 जुलाई तक भारी बारिश होने की आशंका है.
आज का मौसम
पंजाब में 11-12 जुलाई को अलर्ट
हरियाणा में 10 से 13 जुलाई तक अलर्ट
दिल्ली में भी 10 जुलाई को बरसात
पूर्वी उत्तर प्रदेश में 12-13 जुलाई
राजस्थान में आज का मौसम
राजस्थान में पूर्वी इलाकों में 15 जुलाई तक बारिश का अलर्ट है. हरियाणा में 11 से 15 जुलाई, चंडीगढ़ में 12 से 15 जुलाई के दौरान बारिश के आसार हैं. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 से 15 जुलाई तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अगले एक हफ्ते इसी तरह बरसात हो सकती है.
पश्चिमी राजस्थान में आंधी, तूफान और बारिश की चेतावनी है.
IMD Weather Warning !— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 9, 2026
A Well-Marked Low Pressure Area over Southwest Uttar Pradesh is set to bring extremely heavy rainfall to parts of West Uttar Pradesh (09 July) and Uttarakhand (09–10 July).
🌧️ Stay weather-aware. Avoid unnecessary travel to flood-prone areas and follow… pic.twitter.com/4ad9GlKUVF
उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट
उत्तराखंड में अगले 6 दिनों तक हल्की और कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की चेतावनी है. जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में भी 12 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है. हिमाचल प्रदेश में भी 15 जुलाई तक ऐसे ही बारिश की संभावना है.
मॉनसून अपडेट
मॉनसून ने अब पूरे देश को कवर कर लिया है. दक्षिण पश्चिम मॉनसून, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के बाकी हिस्सों में भी आगे बढ़ गया है. उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में बने कम दबाव के क्षेत्र से आज भारी बारिश होने के आसार हैं. उत्तराखंड में भी आज कई जगहों पर भारी बारिश होने का अलर्ट है. महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में भी मॉनसून सक्रिय रहेगा.
इंदौर, उज्जैन में बारिश का अलर्ट
पश्चिमी मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन समेत आसपास इलाकों में 10 से 15 जुलाई के बीच मॉनसून की बारिश होती रहेगी. छत्तीसगढ़ में 13 से 15 जुलाई के बीच भारी बारिश की आशंका है. महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में भी 10 से 13 जुलाई के दौरान बारिश हो सकती है. पूर्वी मध्य प्रदेश में 11-14 जुलाई के दौरान बारिश हो सकती है. छत्तीसगढ़ में 13 जुलाई तक आंधी, तूफान और बिजली गिरने की संभावना है.
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बिहार-झारखंड में भी मौसम बदला
बिहार, झारखंड में 15 जुलाई तक बारिश का मौसम बना रहेगा. झारखंड में 9 से 13 जुलाई तक आंधी, तूफान, बिजली कड़ने के साथ तेज हवाएं 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं. गंगा के मै Today Weather, Weather News, Weather News Hindi, Weather News Today, UP Weather News Today, Delhi Weather News, Aaj ka Mausam, Kal ka Mausam, आज का मौसम, कल का मौसम, दिल्ली वेदर न्यूज, Delhi Rain, Delhi Rain Alert, Uttarakhand Rain Alert, Rajasthan Weather News Today, Himachal Rain Alert, Punjab Weather, Haryana Weather, Delhi Weather News Today, UP Weather News Today, Delhi Weatherदानी इलाके वाले पश्चिम बंगाल में भी 11 से 15 जुलाई तक तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट है.
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