'ईरान की हिट लिस्ट में हूं, आपको बहुत याद आऊंगा...', आखिर ट्रंप ऐसा कह क्यों रहे हैं?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर ईरान उन्हें मारने में कामयाब हो जाता है, तो ईरान पर बड़े पैमाने पर बमबारी की जाए.

न्यूयॉर्क पोस्ट से बात करते हुए, ट्रंप ने कहा कि वह लंबे समय से ईरान की लिस्ट में हैं. उन्होंने कहा, "मैं लंबे समय से उनकी लिस्ट में हूं. हम इसी से निपट रहे हैं. बस एक ही बात है, मैंने निर्देश दिए हैं, अगर कुछ भी होता है, तो बस उन पर सचमुच ऐसे लेवल पर बमबारी करें जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा हो."

आप मुझे मिस करेंगे: ट्रंप

जब उनसे ईरान की उनकी हत्या की नई साजिश के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि कोई नई योजना नहीं है. हालांकि, उन्होंने दावा किया कि ईरान सालों से उन्हें मारना चाहता था. बता दें इजरायल ने हाल ही में खुफिया रिपोर्ट दिया था कि ईरान की हिट लिस्ट में ट्रंप हैं. लेकिन ट्रंप इस इनपुट का इजरायल से मिलने से इनकार कर रहे हैं.

वह कहते हैं, "नहीं, नहीं. इजरायल कुछ नहीं लाया है. मैं लंबे समय से ईरान की किल लिस्ट में नंबर 1 रहा हूं और यही जिंदगी है, आप तो जानते हैं."

इसके बाद ट्रंप ने भावुक अंदाज में कहा, "मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मिस करेंगे."

'एक दिन मैं भी चला जाऊंगा'

अंकारा में NATO समिट के बाद, ट्रंप ने अमेरिका वापस जाते समय अपने प्लान बदल दिए. व्हाइट हाउस ने बाद में माना कि यह प्रेसिडेंट की सेफ्टी के लिए एक सिक्योरिटी टैक्टिक थी.

जब से ट्रंप ने ईरानी मिलिट्री ऑफिसर कासिम सुलेमानी को मारने वाले हमले को डायरेक्ट किया है, तब से वह इस्लामिक रिपब्लिक के टारगेट पर हैं. यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने दावा किया है कि वह ईरान की 'किल लिस्ट' का 'नंबर वन' टारगेट हैं.

ट्रंप ने तुर्की में NATO समिट में एक कॉन्फ्रेंस में कहा, "उनके लीडर नहीं रहे. फिर उनके पास लीडर्स का एक और ग्रुप था. वे भी अब नहीं रहे. अब उनके पास लीडर्स का एक और ग्रुप है. वे भी हैं या नहीं हैं, कौन जानता है."

ट्रंप ने आगे कहा, "और आपको पता है क्या? मैं भी चला जाऊंगा. क्योंकि मैं उनका नंबर वन टारगेट हूं. यह हर जगह है."

ट्रंप ने कहा, "मैंने आज सुबह एक चीज देखी, मैं उनकी हर एक लिस्ट में हूं और अब तक, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा लकी रहा हूं. लेकिन शायद यह ज्यादा दिन न चले."

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