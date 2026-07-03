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Gemini Horoscope 3 July 2026: ऑनलाइन क्षेत्र में मिलेगी सफलता, धर्म-कर्म में लगेगा मन

मिथुन राशि वालों के लिए आज भाग्य भाव का चंद्रमा ज्ञान और यात्राओं के शुभ योग बनाएगा. अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि या इंसेंटिव मिलने से वित्तीय स्थिति मजबूत होगी.

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Gemini Horoscope 3 July 2026: ऑनलाइन क्षेत्र में मिलेगी सफलता, धर्म-कर्म में लगेगा मन
मिथुन राशि: पुस्तकालय में पुस्तकें भेंट करने और पक्षियों को सात प्रकार का अनाज देने से हर कार्य होगा सिद्ध

Gemini horoscope 3 July 2026 mithun rashi: आज चंद्रमा का कुंभ राशि में गोचर मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य, ज्ञान, यात्रा और विस्तार से जुड़े क्षेत्रों में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा. यह गोचर आपकी सोच को व्यापक बनाएगा और कई मामलों में आपको नई दिशा दिखाने का कार्य करेगा. लंबे समय से जिन कार्यों में रुकावट महसूस हो रही थी, उनमें आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं.

करियर और व्यापार

विद्यार्थियों, शोध कार्य से जुड़े व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से प्रेरणादायक रहेगा. करियर के क्षेत्र में आपको अपने कौशल को प्रदर्शित करने का अवसर मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को किसी महत्वपूर्ण बैठक, प्रस्तुति या प्रोजेक्ट में अपनी क्षमता साबित करने का मौका मिलेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके विचारों को महत्व दे सकते हैं. व्यापारियों के लिए यह समय नए बाजारों तक पहुंच बनाने का संकेत देता है. ऑनलाइन व्यवसाय, शिक्षा, सलाहकार सेवा, मीडिया या संचार से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में सकारात्मक वातावरण बना रहेगा. घर के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिल सकता है. प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बढ़ेगी और एक दूसरे की भावनाओं को समझने का अवसर मिलेगा. वैवाहिक जीवन में भी सहयोग की भावना मजबूत होगी.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में धन की स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होती दिखाई देगी. नौकरी करने वालों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि, इंसेंटिव या किसी पुराने भुगतान की प्राप्ति हो सकती है. व्यवसायियों के लिए पुराने ग्राहकों से दोबारा ऑर्डर मिलने की संभावना है. यदि निवेश की योजना बना रहे हैं, तो विशेषज्ञ की सलाह लेकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा. त्वचा की संवेदनशीलता या एलर्जी जैसी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज न करें.

उपायः किसी पुस्तकालय या विद्यालय में उपयोगी पुस्तकें भेंट करें. सुबह पक्षियों को सात प्रकार के अनाज मिलाकर खिलाएं.

शुभ रंगः फिरोजी.

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