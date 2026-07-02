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Gemini Horoscope 2 July 2026: आईटी और लेखन क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे, लंबित भुगतान से राहत मिलेगी

मिथुन राशि वालों के लिए आज आठवें भाव का चंद्रमा कार्यभार और मानसिक तनाव बढ़ा सकता है. महत्वपूर्ण सौदों को अंतिम रूप देने से पहले शर्तों को गहराई से पढ़ें.

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Gemini Horoscope 2 July 2026: आईटी और लेखन क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे, लंबित भुगतान से राहत मिलेगी
मिथुन राशि: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने और गाय को हरा चारा खिलाने से मानसिक तनाव से मिलेगी पूर्ण मुक्ति

Gemini horoscope 2 July 2026 mithun rashi: आज चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपके लिए कार्य, जिम्मेदारी, अनुशासन और करियर से जुड़े विषय अधिक प्रभावशाली रहेंगे. यह स्थिति आपको व्यावहारिक निर्णय लेने की ओर प्रेरित करेगी और भावनाओं के बजाय तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा. दिन का स्वरूप थोड़ा गंभीर रह सकता है, लेकिन मेहनत का परिणाम धीरे-धीरे सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा.

करियर और व्यापार

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह दिन कार्यभार बढ़ाने वाला साबित हो सकता है. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की समयसीमा निकट होने से दबाव महसूस होगा, लेकिन आपकी समझदारी स्थिति को संभाल लेगी. वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यशैली की समीक्षा कर सकते हैं, इसलिए छोटी गलतियों से बचना जरूरी होगा. टीम के साथ तालमेल बनाए रखना लाभदायक रहेगा. आईटी, प्रशासन, लेखन और विश्लेषण से जुड़े लोगों को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा. व्यापारियों के लिए दिन स्थिर लेकिन मेहनत वाला रहेगा. किसी नए ग्राहक या सौदे को अंतिम रूप देने से पहले सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ना आवश्यक होगा. बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियों का दबाव थोड़ा अधिक रह सकता है. किसी सदस्य की आवश्यकता पर आपको तुरंत ध्यान देना पड़ सकता. संवाद में संतुलन रखने से रिश्तों में स्थिरता बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में भावनात्मक गंभीरता बढ़ेगी और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. विद्यार्थियों को ध्यान भटकाने वाली परिस्थितियों से दूर रहना चाहिए.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर बनी रह सकती है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. ऑफिस या कार्य से जुड़े व्यय बढ़ सकते हैं. किसी लंबित भुगतान के मिलने से राहत महसूस होगी. निवेश के मामलों में जल्दबाजी से बचें, विशेषकर नए वित्तीय प्रस्तावों में पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही निर्णय लें. स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक दबाव के साथ-साथ शारीरिक थकान भी महसूस हो सकती. नींद पूरी न होने पर सिर भारी रहने की संभावना है.

उपायः भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर विघ्नों से मुक्ति की प्रार्थना करें. गाय को हरा चारा खिलाएं.

शुभ रंगः हरा.

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