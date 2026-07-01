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Capricorn Horoscope 3 July 2026: दूसरे भाव का चंद्रमा सुधारेगा नगदी प्रवाह, वरिष्ठों के मार्गदर्शन से होगा लाभ

Makar Rashifal: मकर राशि के जातकों के लिए आज धन भाव का चंद्रमा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करेगा. नकदी प्रवाह में सुधार के संकेत हैं और किसी बड़ी खरीदारी की योजना बनेगी.

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Capricorn Horoscope 3 July 2026: दूसरे भाव का चंद्रमा सुधारेगा नगदी प्रवाह, वरिष्ठों के मार्गदर्शन से होगा लाभ
मकर राशि: मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाने और पुराने कर्मचारी को उपहार देने से व्यापार की बाधाएं होंगी दूर

Capricorn horoscope 3 July 2026 makar rashi: आज चंद्रमा का कुंभ राशि में गोचर मकर राशि वालों के लिए संसाधनों, आत्ममूल्य और व्यावहारिक उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करने वाला रहेगा. यह समय अपने प्रयासों के परिणामों का मूल्यांकन करने और भविष्य की योजनाओं को मजबूत आधार देने का संकेत देता है. आपकी गंभीर सोच और दूरदर्शिता आपको कई मामलों में दूसरों से आगे रख सकती है.

करियर और व्यापार

करियर के क्षेत्र में स्थिरता और प्रगति दोनों के संकेत दिखाई देते हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाने के कारण सम्मान मिल सकता है. किसी वरिष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन करियर में आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकता है. जो लोग प्रशासन, प्रबंधन, engineering, वित्त या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें अपने अनुभव का लाभ मिलेगा. व्यापारियों के लिए यह समय लाभ और गुणवत्ता के बीच संतुलन बनाने का रहेगा. किसी पुराने ग्राहक से बड़ा ऑर्डर प्राप्त होने या व्यापारिक संबंध मजबूत होने की संभावना है.

परिवार और प्रेम

परिवार के साथ समय बिताने की इच्छा बढ़ सकती है. घर के किसी सदस्य की जरूरत पर ध्यान केंद्रित रहेगा और किसी महत्वपूर्ण विषय पर गंभीर चर्चा होने की संभावना है. मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा, विशेषकर तब जब आप किसी नई योजना पर काम कर रहे हों. रिश्तेदारों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे और किसी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक दृष्टि से यह गोचर महत्वपूर्ण माना जा सकता है. आय के स्रोतों को व्यवस्थित करने की दिशा में उठाए गए कदम सफलता दिला सकते हैं. नौकरी करने वालों को भविष्य की बचत और निवेश योजनाओं पर ध्यान देने का अवसर मिलेगा. व्यापारियों के लिए नकदी प्रवाह में सुधार के संकेत हैं. स्वास्थ्य के मामले में लगातार काम करने की प्रवृत्ति थकान बढ़ा सकती है. पर्याप्त नींद लेना उतना ही आवश्यक होगा जितना कार्य करना.

उपायः शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं. किसी पुराने कर्मचारी या सहायक का सम्मान करें और उसे उपयोगी वस्तु भेंट करें.

शुभ रंगः स्लेटी नीला.

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