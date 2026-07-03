विज्ञापन
विशेष लिंक

Cancer Horoscope 3 July 2026: खानपान पर नियंत्रण रखने से सुधरेगा स्वास्थ्य

कर्क राशि वालों के लिए आठवें भाव का चंद्रमा वित्तीय प्रबंधन और बड़े नीतिगत बदलावों का समय लाएगा. रुके हुए पेमेंट्स वापस मिलेंगे, जिससे ऋणों से राहत मिलेगी.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Cancer Horoscope 3 July 2026: खानपान पर नियंत्रण रखने से सुधरेगा स्वास्थ्य
कर्क राशि: जरूरतमंद को मौसमी फल दान करने और मुख्य द्वार पर सफेद फूलों की माला लगाने से मिटेंगे सारे कष्ट

Cancer horoscope 3 July 2026 kark rashi: आज चंद्रमा का कुंभ राशि में गोचर कर्क राशि वालों के लिए परिवर्तन, संसाधनों के प्रबंधन और महत्वपूर्ण निर्णयों का समय लेकर आ सकता है. यह गोचर आपको उन विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करेगा जिन्हें आप लंबे समय से टालते आ रहे थे. परिस्थितियां आपको अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह देंगी.

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. नौकरीपेशा लोगों को ऐसा काम सौंपा जा सकता है जिसमें गोपनीयता और सूझबूझ की आवश्यकता होगी. आपके कार्य करने के तरीके की सराहना हो सकती है, जिससे भविष्य में उन्नति के अवसर मजबूत होंगे. जो लोग सरकारी, बैंकिंग, बीमा या शोध से जुड़े क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन्हें विशेष लाभ मिलने की संभावना है. व्यापारियों के लिए यह समय वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने का रहेगा. साझेदारी वाले व्यवसाय में पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं और नई रणनीति के माध्यम से लाभ बढ़ाने का मार्ग खुल सकता है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में भावनात्मक संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा. किसी पुराने पारिवारिक विषय पर चर्चा हो सकती है, जिससे समाधान का रास्ता निकलेगा. जीवनसाथी के साथ सहयोग बढ़ेगा और रिश्तों में विश्वास मजबूत होगा. परिवार के बुजुर्ग सदस्य की सलाह आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक दृष्टि से यह गोचर संसाधनों के बेहतर उपयोग का संकेत देता है. नौकरी से जुड़े लोगों को अतिरिक्त आय के स्रोतों पर विचार करने का अवसर मिल सकता है. व्यापारियों को खर्च और लाभ के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा. अचानक मिलने वाला धन भविष्य की किसी योजना में निवेश करने के लिए प्रेरित कर सकता है. पेट, पाचन तंत्र और खानपान से जुड़ी समस्याओं को हल्के में न लें. मसालेदार भोजन की अधिकता से एसिडिटी या गैस की शिकायत हो सकती है.

उपायः किसी अस्पताल या जरूरतमंद व्यक्ति को मौसमी फल दान करें. घर के मुख्य द्वार पर सफेद पुष्पों की छोटी माला लगाएं.

शुभ रंगः मोती जैसा सफेद.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cancer Horoscope 3 July 2026 Kark Rashi, Astrology, Faith
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com