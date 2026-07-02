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Cancer Horoscope 2 July 2026: कार्यस्थल पर शांत रहकर विवादों को सुलझाएं और पाचन तंत्र का रखें विशेष ध्यान

कर्क राशि वालों के लिए आज सातवें भाव का चंद्रमा साझेदारी और संबंधों में संतुलन की मांग करेगा. अचानक बड़े खर्च सामने आ सकते हैं इसलिए बजट बनाकर चलें.

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Cancer Horoscope 2 July 2026: कार्यस्थल पर शांत रहकर विवादों को सुलझाएं और पाचन तंत्र का रखें विशेष ध्यान
कर्क राशि: शिव जी को जल चढ़ाने और सफेद वस्त्र या चावल का दान करने से घर में आएगी सुख शांति

Cancer horoscope 2 July 2026 kark rashi: आज चंद्रमा मकर राशि में स्थित रहेंगे, जिससे आपके लिए साझेदारी, संबंध, करियर संतुलन और सामाजिक व्यवहार से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. यह स्थिति आपको व्यवहारिक सोच अपनाने की प्रेरणा देगी, दूसरों के साथ तालमेल बनाकर चलना आवश्यक होगा. दिन का स्वरूप जिम्मेदारियों से भरा रहेगा, लेकिन सही दिशा में प्रयास करने पर परिणाम संतोषजनक मिल सकते हैं.

करियर और व्यापार

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर सहयोग और अनुशासन दोनों बनाए रखने होंगे. किसी सहकर्मी या वरिष्ठ के साथ विचारों में अंतर उत्पन्न हो सकता है, लेकिन शांत रहकर समाधान निकालना बेहतर होगा. प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापारियों के लिए दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. किसी साझेदारी से जुड़े निर्णय लेते समय पूरी सावधानी बरतें. ग्राहकों के साथ संवाद में स्पष्टता बनाए रखना जरूरी होगा, अन्यथा गलतफहमी की स्थिति बन सकती है. किसी पुराने व्यापारिक संपर्क से दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में मिश्रित परिस्थितियां बन सकती हैं. किसी सदस्य की बात को लेकर संवेदनशीलता बढ़ सकती है, इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले सोच-विचार करें. प्रेम संबंधों में भावनात्मक समझ बढ़ेगी, लेकिन अपेक्षाओं को लेकर हल्की असंतुलन की स्थिति भी बन सकती. विद्यार्थियों के लिए ध्यान केंद्रित रखना चुनौतीपूर्ण रहेगा, पर निरंतर प्रयास से सुधार संभव है.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन अचानक बड़े खर्च सामने आ सकते हैं. घरेलू जरूरतों या किसी महत्वपूर्ण कार्य पर धन खर्च करना पड़ सकता है. आय सामान्य रूप से बनी रहेगी, लेकिन बचत बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. स्वास्थ्य के मामले में पेट और पाचन तंत्र पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी. अनियमित भोजन या अधिक तैलीय पदार्थ लेने से असहजता हो सकती. शरीर में ऊर्जा का स्तर कभी अधिक, कभी कम महसूस हो सकता है.

उपायः भगवान शिव को जल अर्पित कर शांत मन की प्रार्थना करें. सफेद वस्त्र या चावल जरूरतमंद को दान करें. किसी शिव मंदिर में दीपक जलाएं.

शुभ रंगः सफेद.

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