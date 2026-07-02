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Virgo Horoscope 2 July 2026: अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा जरूरी

कन्या राशि के जातकों के लिए पांचवें भाव का चंद्रमा योजनाबद्ध प्रगति लाएगा. ऑनलाइन और सेवा आधारित व्यवसायों में आज मनमुताबिक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे.

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Virgo Horoscope 2 July 2026: अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा जरूरी
कन्या राशि: भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाने और गाय को रोटी देने से पारिवारिक सुख साधनों में होगी वृद्धि

Virgo horoscope 2 July 2026 kanya rashi: आज चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपके लिए भाग्य, शिक्षा, यात्रा और जीवन के विस्तार से जुड़े विषय सक्रिय रहेंगे. यह स्थिति आपको योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी और कार्यों में स्थिर प्रगति का संकेत भी दे सकती है. दिन का स्वरूप अनुशासन और सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला रहेगा.

करियर और व्यापार

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय जिम्मेदारी और अवसर दोनों लेकर आ सकता है. किसी नए प्रोजेक्ट या कार्य का दायित्व सौंपा जा सकता है, जिसमें आपकी बारीकी से काम करने की क्षमता उपयोगी सिद्ध होगी. वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रयासों की सराहना कर सकते हैं. शिक्षा, लेखन, शोध, banking और विश्लेषण से जुड़े क्षेत्रों में प्रगति के संकेत मिलेंगे. विदेश या दूरस्थ स्थान से संबंधित कार्यों में भी गति आ सकती है. व्यापारियों के लिए दिन विस्तार और योजना निर्माण का है. किसी नए क्षेत्र में प्रवेश करने का विचार बन सकता, लेकिन पहले पूरी जानकारी जुटाना आवश्यक होगा. ग्राहकों की मांग के अनुसार बदलाव करने से व्यापार में सुधार आएगा.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां अधिक महसूस हो सकती हैं. प्रेम संबंधों में समझदारी और धैर्य बढ़ेगा. विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता और नियमित अभ्यास का परिणाम देने वाला रहेगा. मित्रों से महत्वपूर्ण सहयोग मिलने के योग बन रहे हैं.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार के संकेत हैं. आय स्थिर रहेगी और कुछ नए स्रोत बनने की संभावना भी बन सकती है. हालांकि अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. निवेश के लिए दिन मध्यम रूप से अनुकूल है, इसलिए सोच-समझकर ही निर्णय लें. स्वास्थ्य के लिहाज से ठंडे पेय या अनियमित भोजन से बचना चाहिए. हल्का भोजन, पर्याप्त पानी और नियमित आराम शरीर को संतुलित बनाए रखेगा.

उपायः भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें. गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं.

शुभ रंगः पीला.

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