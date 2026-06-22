विज्ञापन
विशेष लिंक

Aaj ka Rashifal 22 June 2026: करियर में उन्नति, वित्तीय स्थिरता और व्यापार में सफलता के योग

चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेंगे. मेष, वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक और मकर राशि वालों को करियर, व्यापार और धन लाभ के अवसर मिलेंगे. मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ और मीन राशि वालों को बजट, वाणी और स्वास्थ्य में सावधानी रखनी होगी.

Read Time: 8 mins
trusted source trusted source
Share
Aaj ka Rashifal 22 June 2026: करियर में उन्नति, वित्तीय स्थिरता और व्यापार में सफलता के योग
22 जून 2026 राशिफल: करियर और धन लाभ के योग

Aaj ka Rashifal 22 June 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए व्यावहारिक सोच को मजबूत करने, बिखरे कार्यों को व्यवस्थित करने और कार्यकुशलता से समाज में नई पहचान बनाने के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन बुध देव की कन्या राशि में रहकर अनुशासन, योजना और तार्किकता को बढ़ाएंगे. इस स्थिति में लोग जल्दबाजी के बजाय बारीकियों पर ध्यान देंगे और अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए मल्टीटास्किंग और टाइम मैनेजमेंट से सफलता मिलेगी, जबकि व्यापार में कंसल्टेंसी, डेटा, अकाउंट्स और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए कॉन्ट्रैक्ट और आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे.

1. मेष राशि: कार्यक्षेत्र में बढ़ेगी सक्रियता, व्यवस्थित प्रयासों से पूरा होगा काम

Latest and Breaking News on NDTV

आज का दिन उत्साह से अधिक व्यवस्थित प्रयासों पर आधारित रहेगा जिससे पुरानी योजनाओं को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा. कार्यस्थल पर आपकी समयनिष्ठता और सक्रियता वरिष्ठों को प्रभावित करेगी जिससे नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उत्पादक रहेगा. आर्थिक मामलों में नियमित आय और बचत पर ध्यान देना लाभदायक रहेगा जबकि खर्चों की समीक्षा आवश्यक होगी. पारिवारिक जीवन में सहयोग बना रहेगा और दांपत्य जीवन में व्यवहारिकता से रिश्ते मजबूत होंगे.

2. वृषभ राशि: रचनात्मक कार्यों में मिलेगी सफलता, बढ़ेगा आंतरिक आत्मविश्वास

Latest and Breaking News on NDTV

आज का दिन वृषभ राशि के लिए शुभ और उत्साहवर्धक रहेगा. कन्या राशि में स्थित चंद्रमा आपके पंचम भाव को सक्रिय कर रचनात्मकता, बुद्धिमत्ता और आत्मअभिव्यक्ति को बढ़ाएंगे. नौकरीपेशा लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा और वरिष्ठों से सराहना प्राप्त होगी. शिक्षा, कला, डिज़ाइन और रचनात्मक क्षेत्रों में सफलता के संकेत हैं. विद्यार्थी कठिन विषयों को आसानी से समझ पाएंगे. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा और प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. हालांकि आर्थिक मामलों में फिजूलखर्ची से बचना जरूरी रहेगा.

3. मिथुन राशि: घरेलू जिम्मेदारियों पर रहेगा ध्यान, बजट प्रबंधन का रखें ख्याल

Latest and Breaking News on NDTV
चंद्रमा कन्या राशि में स्थित रहकर मिथुन राशि के लिए घर-परिवार, मानसिक स्थिरता और निजी जीवन से जुड़े मामलों को सक्रिय करेंगे. आज का दिन भावनात्मक संतुलन और व्यावहारिक सोच की मांग करेगा, इसलिए जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें. नौकरीपेशा लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना लाभकारी रहेगा. आर्थिक मामलों में सतर्कता आवश्यक है क्योंकि घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट पर नियंत्रण रखें. निवेश में जल्दबाजी से बचें और पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियों का दबाव रह सकता है, हालांकि वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में स्पष्टता आएगी और गलतफहमियां दूर होंगी.

4. कर्क राशि: संवाद और संपर्कों में होगी वृद्धि, नए अवसरों से मिलेगा लाभ

Latest and Breaking News on NDTV

आज का दिन कर्क राशि के लिए संवाद, योजना और सक्रियता से भरा रहेगा. चंद्रमा का कन्या राशि में गोचर आपके तृतीय भाव को प्रभावित कर आत्मविश्वास, बोलचाल और संपर्कों में वृद्धि करेगा. आप अपने विचार प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर पाएंगे, जिससे महत्वपूर्ण बातचीत और छोटे कार्यों में सफलता मिलेगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा, खासकर लेखन, मीडिया, शिक्षा, बिक्री और संचार क्षेत्र से जुड़े जातकों को लाभ मिलेगा. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी और आय के छोटे स्रोत बन सकते हैं. पारिवारिक जीवन में भाई-बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे और छोटी यात्रा से मन प्रसन्न रहेगा.

5. सिंह राशि: आर्थिक योजनाओं पर केंद्रित रहेगा ध्यान, वाणी में रखें मधुरता

Latest and Breaking News on NDTV

आज का दिन सिंह राशि के लिए आत्ममूल्यांकन, धन प्रबंधन और व्यावहारिक निर्णयों से जुड़ा रहेगा. चंद्रमा का कन्या राशि में गोचर आपके दूसरे भाव को सक्रिय करेगा, जिससे आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संवाद और संसाधनों पर ध्यान बढ़ेगा. आप अपने खर्च और आय में संतुलन बनाने का प्रयास करेंगे. कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जिन्हें आप व्यवस्थित रूप से संभाल लेंगे. व्यवसाय में ग्राहकों के साथ सावधानी जरूरी होगी, क्योंकि छोटी गलती भी असर डाल सकती है. अचानक खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए निवेश में जल्दबाजी से बचें. पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और वरिष्ठ सदस्य की सलाह उपयोगी रहेगी. दांपत्य जीवन में छोटी बातों पर बहस से बचें.

6. कन्या राशि: आत्मविश्वास में होगी भारी बढ़ोतरी, करियर में मिलेंगे चमकीले अवसर

Latest and Breaking News on NDTV

आज का दिन कन्या राशि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और ऊर्जा से भरपूर रहेगा क्योंकि चंद्रमा आपकी ही राशि में स्थित रहेंगे. यह स्थिति आपके आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और निर्णय क्षमता को मजबूत करेगी जिससे आप हर कार्य में स्पष्टता के साथ आगे बढ़ेंगे. नौकरीपेशा लोगों को अपने प्रदर्शन की सराहना मिलेगी और आपका कार्यशैली दूसरों के लिए उदाहरण बनेगी. व्यवसायियों के लिए भी दिन लाभकारी रहेगा और नई रणनीतियां व्यापार को नई दिशा दे सकती हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आय के नए स्रोत सामने आ सकते हैं. पारिवारिक जीवन में सहयोग और समझ बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में गहराई आएगी और जीवनसाथी से सम्मान व सहयोग मिलेगा.

7. तुला राशि: खर्चों के प्रबंधन पर दें विशेष ध्यान, टालें बड़े वित्तीय निवेश

Latest and Breaking News on NDTV

तुला राशि के लिए आज का दिन आत्मनिरीक्षण, व्यय प्रबंधन और मानसिक संतुलन का रहेगा. चंद्रमा कन्या राशि में आपके द्वादश भाव को सक्रिय कर रहा है, जिससे विचारों में गहराई और थोड़ी अस्थिरता दोनों महसूस हो सकती हैं. नौकरीपेशा लोगों को कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा और वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत में शब्दों का चयन सावधानी से करना जरूरी रहेगा. व्यापारियों को लेनदेन में पूरी स्पष्टता रखनी चाहिए. आर्थिक पक्ष में खर्च बढ़ सकते हैं, खासकर घरेलू या स्वास्थ्य मामलों में, इसलिए बजट संतुलित रखें. निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है, बड़े वित्तीय निर्णय टालना बेहतर रहेगा. प्रेम संबंधों में पुरानी गलतफहमियां बातचीत से दूर हो सकती हैं.

8. वृश्चिक राशि: सामाजिक दायरे का होगा विस्तार, आय के खुलेंगे नए स्रोत

Latest and Breaking News on NDTV

आज का दिन वृश्चिक राशि के लिए सामाजिक विस्तार, मित्रता और लाभ के अवसरों से जुड़ा रहेगा. चंद्रमा कन्या राशि में आपके एकादश भाव को सक्रिय कर रहा है, जिससे योजनाओं में प्रगति और संपर्कों से लाभ मिलने के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों को टीमवर्क और नेटवर्किंग से फायदा मिलेगा और किसी प्रोजेक्ट में आपकी भूमिका सराहनीय रहेगी. व्यवसायियों के लिए नए संपर्क और ग्राहकों से लाभ के अवसर बन सकते हैं और रुका हुआ सौदा आगे बढ़ सकता है. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आय के नए स्रोत खुल सकते हैं, हालांकि अवसरों को पहचानना जरूरी रहेगा. पारिवारिक जीवन में मित्रों से मेलजोल बढ़ेगा और मन प्रसन्न रहेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा और बच्चों से शुभ समाचार मिल सकता है.

9. धनु राशि: कार्यप्रणाली में आएगा बड़ा सुधार, करियर में मिलेगी बड़ी सफलता

Latest and Breaking News on NDTV

आज का दिन धनु राशि के लिए जिम्मेदारियों, कार्यप्रणाली और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने वाला रहेगा. चंद्रमा कन्या राशि में आपके दशम भाव को सक्रिय कर रहा है, जिससे करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अपनी क्षमता साबित करने का अवसर मिलेगा और मेहनत का प्रत्यक्ष परिणाम देखने को मिलेगा. व्यवसायियों को प्रबंधन और योजना पर ध्यान देना होगा तभी लाभ की स्थिति मजबूत होगी. आर्थिक मामलों में स्थिरता रहेगी, लेकिन कार्यस्थल का तनाव घर तक लाने से बचें. बजट नियंत्रण आज आवश्यक रहेगा. प्रेम संबंधों में गंभीरता बढ़ेगी और भविष्य को लेकर विचार स्पष्ट होंगे.

10. मकर राशि: भाग्य का मिलेगा पूरा साथ, दूरस्थ संपर्कों से होगा व्यापारिक लाभ

Latest and Breaking News on NDTV

आज मकर राशि के लिए भाग्य, ज्ञान और विस्तार से जुड़े अवसरों को सक्रिय करने वाला दिन रहेगा. चंद्रमा कन्या राशि में आपके नवम भाव को प्रभावित कर रहा है, जिससे यात्रा, शिक्षा और आध्यात्मिक विषयों में रुचि बढ़ सकती है. गुरु और पिता की सलाह मानना लाभदायक रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और सीखने के नए अवसर प्राप्त होंगे. व्यवसायियों के लिए दूरस्थ संपर्क और नए क्षेत्रों में विस्तार के संकेत हैं. मेहनत से सफलता मिलेगी और रुका हुआ लाभ मिलने की संभावना है. पारिवारिक जीवन शांत रहेगा और धार्मिक या शुभ कार्य की योजना बन सकती है. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा.

11. कुंभ राशि: संबंधों और साझेदारी में आएगी स्पष्टता, टीमवर्क से पूरे होंगे कार्य

Latest and Breaking News on NDTV

आज का दिन कुंभ राशि के लिए संबंधों, साझेदारी और व्यवहारिक समझ को मजबूत करने वाला रहेगा. चंद्रमा कन्या राशि में आपके सप्तम भाव को सक्रिय कर रहा है, जिससे व्यक्तिगत और व्यावसायिक रिश्तों पर ध्यान बढ़ेगा. सामने वाले की बातों को समझना आज लाभकारी रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को टीमवर्क और सहयोग से सफलता मिलेगी और संयुक्त प्रयास अच्छे परिणाम देंगे. व्यवसायियों को साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी होगा, अन्यथा छोटी गलतफहमी समस्या पैदा कर सकती है. आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है, लेकिन लेनदेन में सावधानी रखें. जीवनसाथी के साथ स्पष्ट संवाद संबंधों को मजबूत बनाएगा.

12. मीन राशि: व्यापारिक समझौतों में मिलेगी सफलता, रिश्तों में बढ़ेगा आपसी सामंजस्य

Latest and Breaking News on NDTV
आज मीन राशि के लिए साझेदारी, रिश्तों और जीवन में संतुलन बनाने का दिन रहेगा. चंद्रमा कन्या राशि में आपके सप्तम भाव को सक्रिय कर रहा है, जिससे जीवनसाथी और व्यावसायिक सहयोगियों के साथ संबंधों पर ध्यान केंद्रित होगा. स्वभाव में कभी जल्दबाजी और आलस्य महसूस हो सकता है, जिससे मन अस्थिर रह सकता है. नौकरीपेशा लोगों को सहयोगियों का पूरा समर्थन मिलेगा. व्यवसाय में साझेदारी से लाभ के संकेत हैं, बशर्ते काम में स्पष्टता बनी रहे. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी और पुराने समझौते से लाभ मिल सकता है. पारिवारिक जीवन में सामंजस्य रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग मानसिक मजबूती देगा. प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने के लिए दिन अनुकूल है.
लेखक के बारे में
img
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aaj Ka Rashifal, Astrology, Faith
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com