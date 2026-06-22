नासिक में हुआ खेल, BJP के बागी ने शिंदे को बड़ा झटका दिया, होटल पॉलिटिक्स फेल हुई!

Maharashtra MLC Election Result: रविवार को 'ऑपरेशन टाइगर' की सफलता और आज सोमवार को महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव की 17 में से 16 सीटों पर जीत... महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन को बीते दो दिन में दो बड़ी कामयाबी मिली है. लेकिन नासिक में ऐसा खेल हुआ, जिसने महायुति की समन्वय नीति पर सवाल उठा दिए. दरअसल नासिक में महायुति को हार झेलनी पड़ी. यह हार इसलिए ज्यादा खटक रही है कि क्योंकि नासिक की जीत के लिए महायुति गठबंधन ने पूरी ताकत लगा दी थी. लेकिन इसके बाद भी नासिक में बीजेपी के बागी गोकुल गीते ने महायुति के आधिकारिक उम्मीदवार शिवसेना नेता नरेंद्र दराडे को हरा दिया.

नरेंद्र दराडे बोले- क्या बोंलेगे इसके बारे में

नासिक में मिली हार की झुंझलाहट नरेंद्र दराडे पर साफ दिखी. काउंटिंग के बीच नरेंद्र दराडे ने मीडिया से कहा कि क्या बोलेंगे इसके बारे में. नासिक में महायुति को निर्दलीय उम्मीदवार से मिली हार भाजपा की कोई छिपी रणनीति है या नासिक में महायुति का समन्वय फेल हो गया... अब इस बारे में सियासी चर्चाएं शुरू हो गई है.

नासिक MLC चुनाव रिजल्ट

कुल मतदान -618

वैध मत - 605

अवैध मत - 13

गोकुल गीते - 357 मते

नरेंद्र दराडे - 248 मते

बीजेपी के बागी गोकुल गीते को जीत

होटल पॉलिटिक्स और डैमेज कंट्रोल की सभी कोशिशें फेल

दरअसल नासिक में होटल पॉलिटिक्स और डैमेज कंट्रोल की तमाम कोशिशों के बावजूद क्रॉस वोटिंग ने भाजपा के बागी निर्दलीय उम्मीदवार गोकुल गीते को जीत दिला दी. गोकुल गीते की जीत ने बगावत रोकने और वोटों को एकजुट रखने को लेकर मंत्री उदय सामंत और गिरीश महाजन द्वारा किए गए दावों को खोखले कर दिए.

गीते की जीत ने नासिक में शिंदे के प्रभाव पर उठाए सवाल

क्रॉस वोटिंग के चलते महायुति के आधिकारिक उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा और भाजपा के बागी निर्दलीय उम्मीदवार गोकुल गीते ने जीत दर्ज कर ली. इस परिणाम ने न केवल महायुति के अंदरूनी समन्वय पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि नासिक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के राजनीतिक प्रभाव को लेकर भी नई चर्चा छेड़ दी है.

नासिक में मिली हार के बाद अब यह चर्चा हो रही है कि क्या यह महज समन्वय की विफलता थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति काम कर रही थी, यह सवाल अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है.

17 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ी महायुति, 16 जीती, एक निर्दलीय जीते

मालूम हो कि महायुति ने विधान परिषद की सभी 17 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ा था, जिनमें नासिक सीट शिवसेना को दी गई थी. महायुति के आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में शिवसेना के नरेंद्र दराडे मैदान में थे. लेकिन यहां से बीजेपी के गोकुल गीते ने बागी तेवर अपनाते हुए निर्दलीय ताल ठोका था. गीते की बगावत के बाद महायुति ने नगरसेवकों को होटल में रखा, कई मंत्री भी यहां लगातार सक्रिय नजर आए. लेकिन फिर भी गीते चुनाव जीतने में सफल रहे.



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