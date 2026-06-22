नासिक में हुआ खेल, BJP के बागी ने शिंदे को बड़ा झटका दिया, होटल पॉलिटिक्स फेल हुई!

- नासिक के MLC चुनाव में बीजेपी के बागी गोकुल गीते ने शिवसेना के उम्मीदवार नरेंद्र दराडे को हरा दिया है.
- नासिक में होटल पॉलिटिक्स की कोशिशों के बावजूद क्रॉस वोटिंग से BJP के बागी उम्मीदवार गोकुल गीते को जीत मिली.
- इस परिणाम ने महायुति के अंदरुनी समन्वय और नासिक में शिंदे के प्रभाव को लेकर भी नई चर्चा छेड़ दी है.
Maharashtra MLC Election Result: रविवार को 'ऑपरेशन टाइगर' की सफलता और आज सोमवार को महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव की 17 में से 16 सीटों पर जीत... महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन को बीते दो दिन में दो बड़ी कामयाबी मिली है. लेकिन नासिक में ऐसा खेल हुआ, जिसने महायुति की समन्वय नीति पर सवाल उठा दिए. दरअसल नासिक में महायुति को हार झेलनी पड़ी. यह हार इसलिए ज्यादा खटक रही है कि क्योंकि नासिक की जीत के लिए महायुति गठबंधन ने पूरी ताकत लगा दी थी. लेकिन इसके बाद भी नासिक में बीजेपी के बागी गोकुल गीते ने महायुति के आधिकारिक उम्मीदवार शिवसेना नेता नरेंद्र दराडे को हरा दिया.
नरेंद्र दराडे बोले- क्या बोंलेगे इसके बारे में
नासिक में मिली हार की झुंझलाहट नरेंद्र दराडे पर साफ दिखी. काउंटिंग के बीच नरेंद्र दराडे ने मीडिया से कहा कि क्या बोलेंगे इसके बारे में. नासिक में महायुति को निर्दलीय उम्मीदवार से मिली हार भाजपा की कोई छिपी रणनीति है या नासिक में महायुति का समन्वय फेल हो गया... अब इस बारे में सियासी चर्चाएं शुरू हो गई है.
Nashik, Maharashtra: On the ongoing MLC elections, Mahayuti alliance MLC candidate Narendra Darade says, "...What should I say about it? The counting has just begun." pic.twitter.com/dLI4V8TId2— IANS (@ians_india) June 22, 2026
नासिक MLC चुनाव रिजल्ट
- कुल मतदान -618
- वैध मत - 605
- अवैध मत - 13
- गोकुल गीते - 357 मते
- नरेंद्र दराडे - 248 मते
- बीजेपी के बागी गोकुल गीते को जीत
होटल पॉलिटिक्स और डैमेज कंट्रोल की सभी कोशिशें फेल
दरअसल नासिक में होटल पॉलिटिक्स और डैमेज कंट्रोल की तमाम कोशिशों के बावजूद क्रॉस वोटिंग ने भाजपा के बागी निर्दलीय उम्मीदवार गोकुल गीते को जीत दिला दी. गोकुल गीते की जीत ने बगावत रोकने और वोटों को एकजुट रखने को लेकर मंत्री उदय सामंत और गिरीश महाजन द्वारा किए गए दावों को खोखले कर दिए.
गीते की जीत ने नासिक में शिंदे के प्रभाव पर उठाए सवाल
क्रॉस वोटिंग के चलते महायुति के आधिकारिक उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा और भाजपा के बागी निर्दलीय उम्मीदवार गोकुल गीते ने जीत दर्ज कर ली. इस परिणाम ने न केवल महायुति के अंदरूनी समन्वय पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि नासिक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के राजनीतिक प्रभाव को लेकर भी नई चर्चा छेड़ दी है.
17 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ी महायुति, 16 जीती, एक निर्दलीय जीते
मालूम हो कि महायुति ने विधान परिषद की सभी 17 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ा था, जिनमें नासिक सीट शिवसेना को दी गई थी. महायुति के आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में शिवसेना के नरेंद्र दराडे मैदान में थे. लेकिन यहां से बीजेपी के गोकुल गीते ने बागी तेवर अपनाते हुए निर्दलीय ताल ठोका था. गीते की बगावत के बाद महायुति ने नगरसेवकों को होटल में रखा, कई मंत्री भी यहां लगातार सक्रिय नजर आए. लेकिन फिर भी गीते चुनाव जीतने में सफल रहे.
यह भी पढ़ें - महाराष्ट्र MLC चुनाव रिजल्ट: 17 में से 16 सीटों पर महायुति का कब्जा, नासिक में बागी ने बिगाड़ा शिंदे का खेल
यह भी पढ़ें - महाराष्ट्र MLC चुनाव में भी होटल पॉलिटिक्स की एंट्री, महायुति को बहुमत फिर भी होटल में क्यों ठहराए गए नगरसेवक
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं