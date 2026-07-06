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Sagittarius Horoscope 6 July 2026: संवाद कौशल से मार्केटिंग के कार्यों में मिलेगी सफलता और घर में होगी गंभीर चर्चा

धनु राशि के जातकों के लिए आज सुबह 10 बजे के बाद सुख भाव का चंद्रमा पारिवारिक सुख-शांति बढ़ाएगा. किसी संपत्ति या घरेलू आवश्यकता पर खर्च के योग हैं.

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Sagittarius Horoscope 6 July 2026: संवाद कौशल से मार्केटिंग के कार्यों में मिलेगी सफलता और घर में होगी गंभीर चर्चा
धनु राशि: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करने और ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपने से बिगड़े काम बनेंगे

Sagittarius horoscope 6 July 2026 dhanu rashi: आज का दिन धनु राशि के लिए विचारों के विस्तार और जिम्मेदारियों के संतुलन का संकेत दे रहा है. सुबह 10 बजे तक चंद्रमा कुंभ राशि में रहकर आपके तृतीय भाव को सक्रिय करेगा, जिससे साहस, संवाद, छोटे यात्राओं और नई योजनाओं में तेजी आने की संभावना बनेगी. 10 बजे के बाद चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे आपके चतुर्थ भाव पर प्रभाव पड़ेगा.

करियर और व्यापार

सुबह के समय किसी महत्वपूर्ण संदेश या बातचीत के माध्यम से आपको लाभदायक दिशा मिल सकती है. जो लोग लेखन, मीडिया, शिक्षा या मार्केटिंग से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से उत्पादक रह सकता है. भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा. व्यापारियों को दस्तावेजों और लेन-देन में सावधानी रखनी चाहिए. नौकरीपेशा लोगों को छोटे कार्यों में अधिक जिम्मेदारी मिल सकती है.

परिवार और प्रेम

चंद्रमा के मीन राशि में जाते ही घर, परिवार और मानसिक शांति से जुड़े विषय अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगे. कार्यों की गति थोड़ी धीमी महसूस हो सकती है, लेकिन घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा करने का अवसर मिलेगा. किसी पारिवारिक विषय पर गंभीर चर्चा हो सकती है. प्रेम संबंधों में भावनात्मक समझ बढ़ेगी. साथी के साथ खुलकर बात करने से गलतफहमियां कम होंगी.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक दृष्टि से दिन मिश्रित परिणाम दे सकता है. सुबह के समय छोटे लाभ मिल सकते हैं, जबकि बाद में खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा. किसी संपत्ति या घरेलू आवश्यकता से जुड़ा व्यय सामने आ सकता है. स्वास्थ्य के लिए पैरों और पीठ से संबंधित हल्की असुविधा हो सकती है. पानी का का सेवन बढ़ाएं.

उपायः भगवान विष्णु के समक्ष पीले पुष्प अर्पित करें. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें.

शुभ रंगः केसरिया सुनहरा.

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